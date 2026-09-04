Balıkesir Sındırgı'da orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
Sındırgı ilçesinde saat 13.30 sıralarında orman dışı alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 16.30'da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Sındırgı ilçesinde saat 13.30 sıralarında orman dışı alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kadriye SEYMAN-Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir),
Kaynak: DHA
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