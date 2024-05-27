Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması Edirne'de Düzenlendi - Son Dakika
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Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması Edirne'de Düzenlendi

Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması Edirne\'de Düzenlendi

Edirne'de düzenlenen Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması'na katılanlar, olası afetlerde müdahalede bulunacak tecrübe edinmek için eğitim aldılar. AFAD ekipleri tarafından verilen teorik ve pratik eğitimlerin ardından, Balkan ülkelerinden ve Türkiye'den gelen üniversite öğrencileri arama kurtarma yarışmalarına katıldılar. Bosna Hersek Uluslararası Sarajevo Üniversitesi birinci oldu. Eğitimlere katılan gençler, sahada çalışmaya hazır hale geldiklerini belirtti ve yarışmanın gelecek yıllarda da düzenlenebileceğini ifade etti.

27.05.2024 13:31
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Edirne'de düzenlenen Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması'na katılanlar aldıkları eğitimlerle olası afetlerde müdahalede bulunacak tecrübe edindi.

Edirne'de Vali Yunus Sezer'in talimatı, Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun ev sahipliğinde Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması düzenlendi.

AFAD ekipleri, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde 168 öğrenciye 3 gün boyunca eğitim verdi, tatbikatlar gerçekleştirdi.

Teorik ve pratik eğitimleri tamamlayan ekipler, enkaza giriş, enkazda çalışma, yapay tırmanma, çadır kurma ve doğada arama kurtarma etaplarındaki yarışmalara katıldı. Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan üniversite öğrencileri ile Trakya, Çanakkale Onsekiz Mart, Tekirdağ Namık Kemal, Kırklareli ve Bandırma Onyedi Eylül üniversitelerinden yarışmaya katılan ekipler birbirlerine deneyimlerini aktardı.

Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması'nda Bosna Hersek Uluslararası Sarajevo Üniversitesi birinci oldu.

"Sahada çalışır düzeye geldiler"

AFAD Edirne İl Müdürü Elvan Kaya, AA muhabirine, gençlerin yarışma boyunca hem eğlendiğini hem de eğitim aldığını söyledi.

Afet bilinci eğitimi verilen gençlerin sahada çalışır düzeye geldiğini belirten Kaya, "Onun yanında yarışma heyecanı da vardı. Öğrenciler 5 etapta eğitim aldı. Çadır kurma, yüksekte ip üzerinde tırmanma ve inmeyi öğrendiler. Enkazda hilti ile beton kırmayı ve sahaya giriş tekniklerini öğrendiler, onun yanında orman tarafında yapılan eğitimde GPS ile arazide arama kurtarma ve yön bulma uygulaması yaptılar." dedi.

Balkanlar ve Türkiye'de olası afetlere müdahale edebilecek gençleri yetiştirdiklerini anlatan Kaya, Edirne Valisi Yunus Sezer'in destekleriyle yarışmanın gelecek yıllarda da düzenlenebileceğini kaydetti.

"Muhteşem bir deneyimdi"

Selanik Aristoteles Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Dimitrios Triantis, Edirne'de çok faydalı bir haftayı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Arkadaşlarıyla ve yeni tanıştığı insanlarla eğlenceli vakit geçirdiklerini vurgulayan Triantis, "Bunu sadece yarışma olarak adlandıramam, kapsamlı bir eğitimdi. İlk yardımdan enkazda kalmış bir kişiyi kurtarmaya, çadır kurmadan yön bulmaya arama ve kurtarma ekiplerinin bilmesi gereken birçok şeyi öğrendim. Misafirperverliklerinden dolayı Türk yetkililere teşekkür ederim. Bu yarışma geleneksel hale gelmeli, bu sayede çok sayıda kişi eğitilir." diye konuştu.

Arnavutluk Tiran Üniversitesinde risk yönetimi eğitimi alan Anisa Nipolli de Edirne'de bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Felaketlerde insanlara nasıl yardım edebileceğini öğrendiğini ifade eden Nipolli, "Muhteşem bir deneyimdi. Burada bulunma şansına sahip olduğum için memnunum. Buraya daha çok kişi gelip afetler için eğitilmeli, geleneksel hal almalı." dedi.

"Bu eğitimlerin devam etmesini isteriz"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisi Cenk Eren Bilgiç ise deprem sonrası bilinçli kişilerin müdahalede bulunmasının önemine dikkati çekti.

Okudukları bölümün de etkisiyle ekip arkadaşlarıyla bu yarışmaya katılmak istediklerini ifade eden Eren, "Afetler sonrası nasıl hareket ve müdahale edilmeli, gerekli her şeyi öğrendik." diye konuştu.

Bilgiç, Balkan ülkelerinden gelen ekiplerle deneyimlerini paylaştıklarını ve birbirlerine katkıda bulunduklarını kaydetti.

Bosna Hersek Saraybosna Üniversitesi öğrencisi Emrehan Barlas da yarışmayı başarılı şekilde tamamladıklarını anlattı.

Eğitimin arama kurtarma deneyimi açısından katkıda bulunduğunu belirten Barlas, "Biz bu eğitime katıldığımız için çok mutluyuz. Bu eğitimlerin devam etmesini isteriz. Öğrendiklerimi pekiştirmek istiyorum. AFAD gönüllüsü olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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