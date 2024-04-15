Başakşehir'de DAEŞ'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM'ye saldırı planlamışlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başakşehir'de DAEŞ'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM'ye saldırı planlamışlar

Başakşehir\'de DAEŞ\'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM\'ye saldırı planlamışlar

Terör örgütü DEAŞ'ın Horasan yapılanmasına ilişkin davada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sanıkların Başakşehir'deki illegal bir merkezde dini eğitim adı altında terör örgütüne eleman yetiştirdikleri belirlendi. Öte yandan DAEŞ terör örgütü hücresinin 9 üyesinin 2023'ün haziran ayında kendi aralarında İstanbul'da yaptıkları görüşmede, TBMM'ye ve İstanbul'da bulunan askeri kışlalara veya polis karakollarına yönelik terör eylemi gerçekleştirilmesi gerektiği hususunda bilgilendirildiği kaydedildi.

15.04.2024 15:49  Güncelleme: 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de kurdukları illegal merkezde terör örgütü DEAŞ'ın Horasan yapılanmasına eleman yetiştirdikleri, örgüt elebaşları tarafından TBMM'ye, İstanbul'da bulunan askeri kışlalara veya polis karakollarına yönelik terör eylemi gerçekleştirme talimatı aldıkları tespit edilen 12 sanık hakkında dava açıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE İLLEGAL MEDRESEDE YAPILANMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün edindiği istihbari bilgi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna mensup Özbek, Kırgız ve Kafkas kökenli kişilerin Başakşehir'de "Darul Vefa İlim ve Amel Merkezi" adlı illegal mescit/medresede yapılandıkları, Suriye ile Afganistan'daki örgüt unsurlarıyla yakın temaslarını sürdürdükleri ifade edildi.

Başakşehir'de DAEŞ'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM'ye saldırı planlamışlar

ÖĞRENCİLERE DİNİ EĞİTİM ADI ALTINDA DEAŞ PROPAGANDASI YAPILDI

Merkezin öğretmenlerinin çoğunluğunun Arap uyruklular olduğuna dikkati çekilen iddianamede, öğrencilere dini eğitim adı altında terör örgütü DEAŞ'ın propagandasının yapıldığı, yapılanmanın sözde liderlerinin devşirdikleri kişileri Türkiye üzerinden Afganistan'a gönderip DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti saflarına katılmalarını planladıkları kaydedildi.

İddianamede, merkezin emniyet birimleri tarafından takip altında tutulduğu, bu nedenle dernekle bağlantılı kişilerin farklı mescitlere dağıldığı ancak belirli özel günler dolayısıyla bu merkezde bir araya geldikleri bildirildi.

16-17 YAŞLARINDA 70 ÇOCUĞA YATILI EĞİTİM

Merkezin bünyesindeki yatakhanelerde geçmişte Suriye'de DEAŞ adına faaliyet göstermiş Özbek, Tacik, Kafkas, Irak ve Mısır uyruklu kişilerin saklandığı, sınıflarda da Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterirken öldürülen Kafkas, Fas, Irak, Mısır ve Tunuslu bazı kişilerin 16-17 yaş aralığındaki 70 çocuğuna yatılı eğitim verildiği aktarıldı.

Başakşehir'de DAEŞ'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM'ye saldırı planlamışlar

TOPLANTIDA TBMM'YE TERÖR EYLEMİ YAPILMASI PLANLANDI

DEAŞ terör örgütü hücresinin 9 üyesinin 2023'ün Haziran ayının sonunda kendi aralarında İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği, bu üyelerin, örgütün Suriye'deki elebaşlarının kararına istinaden TBMM'ye ve İstanbul'da bulunan askeri kışlalara veya polis karakollarına yönelik terör eylemi gerçekleştirilmesi gerektiği hususunda bilgilendirildiği belirtildi.

İddianamede, örgüt mensupların toplantısı sırasında, eylemler için kullanılacak mühimmat ve EYP bileşenlerinin temininin "Fuad Azeri" adlı kişi tarafından karşılanmasına karar verildiği, diğerlerine ise söz konusu amaçlar için gereken paraların toplanması görevi atfedildiği vurgulandı.

"Fuad Azeri" adlı kişinin dosyadaki sanıklardan "Fuad Rasulov" olduğu bildirilen iddianamede, Rasulov'un terör örgütü propagandası yapması, Tacik uyruklu kişilerin terör örgütüne adam kazandırma faaliyetlerinde ve DEAŞ adına Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunması üzerine 20 Haziran 2022'de İstanbul'da yapılan bir operasyonda yakalandığı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anlatıldı.

Başakşehir'de DAEŞ'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM'ye saldırı planlamışlar

İddianamede, 14 Temmuz 2023'te operasyon düzenlenen, içinde sınıf, yatakhane ve mescidin yer aldığı ortaya çıkan merkezin Rusça paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabında, yeni açılan sınıflarla ilgili kayıt duyuruları, iftar organizasyonları ve Kurban Bayramı için maddi yardım taleplerinin olduğu bilgisine yer verildi.

YÜKSEK MİKTARLARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Sanıkların ifadelerinin de bulunduğu iddianamede, bir sanığın ikametinde ele geçirilen ruhsatsız silah, 123 mermi, 52 bin 500 dolar, 1610 avro ve 100 bin 600 lira ile cep telefonu incelemesinde ortaya çıkan kamuflaj giyimli silahlı erkekler, atış talimi yapan çarşaflı kadınlara ait fotoğraflar ve terör örgütü DEAŞ ile ilgili dokümanın yer aldığı kaydedildi.

Sanıklardan Rasulov'un, Azerbaycan'da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl tutuklu kaldığı, 2016'da resmi yollardan Türkiye'ye geldiği, "Reina" gece kulübüne yapılan terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle "DEAŞ üyesi olmak" suçundan 2 yıl cezaevinde yattığı aktarıldı.

Başakşehir'de DAEŞ'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM'ye saldırı planlamışlar

Sanıkların DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantıları olmadığı, medreseye namaz kılmak için gittikleri ve kimseden emir veya talimat almadıkları yönünde savunmalarının yer aldığı iddianamede, sanık Mohamed Kotb Mohamed Ahmed'in beyanları bu merkezle ilgili bazı detayları ortaya çıkardı.

Sanık Ahmed, savunmasında medresenin sorumlusu olduğunu belirttiği Hasan isimli kişinin "cihat" konusunda medreseye gelen insanları etkilediğini, eğitim verilen çocukların babalarının Suriye veya Irak'ta DEAŞ içerisinde terör örgütü PKK'ya karşı savaşırken ölmesinden dolayı bu örgüt hakkında "hınzır ve domuz" gibi beyanlarda bulunduğunu söyledi.

"DEVLET OKULUNA GİTMİYORLAR"

Sözde medresede günün sabah namazıyla başladığını anlatan Ahmed, Kur'an-ı Kerim, Arapça, fıkıh, hadis, tefsir, edep ve ahlak dersi verdiklerini, akşam namazından sonra yemek yenildiğini, temizlik yapıldığını, sabah namazından gece çocuklar uyuyuncaya kadar sırayla nöbet tutuklarını anlattı.

Başakşehir'de DAEŞ'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM'ye saldırı planlamışlar

Sanık Ahmed, dernekteki yatılı çocukların hiçbirinin devlet okuluna gitmediğini, evlerinden gelenlerin bazılarının okula da gittiğini, ailesi olmayan çocukların hep yatılı kaldığını kaydetti.

Sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istenen iddianamede, 2 sanığın ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1,5 yıldan 4 yıl 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların mayıs ayındaki ikinci duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Başakşehir, İstanbul, Başsavcı, Hakim, Mahkeme, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de DAEŞ'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM'ye saldırı planlamışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Alper Soylu: Daha bunlar ne ki bu tarz cemaat tarikat yurtlarına devletin denetim getirmesi lazım bunun gibi yüzlerce var hepte yurt dışından gelen öğrenciler kalıyor. Beyinleri yıkanıp kafalarına göre kullanıyorlar çocukları 13 1 Yanıtla huseyin ergun: Alper yanlış kanaldasın. Cemaat tarikat değil. Bizzat ABD nin finanse ettiği örgütler bunlar. 4 1
  • Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı
    03:34 Avustralya'da Kilise Saldırısı: En Az 4 Kişi Bıçaklandı

    Avustralya'nın Sydney kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırıda piskopos dahil en az 4 kişi bıçaklandı. Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve olayı bir 'terörist eylem' olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan yüzlerce kişi, saldırganın kendilerine verilmesini talep etti ve polisle çatıştı. İki polis yaralandı ve 20 polis aracı hasar gördü. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı bildirildi. Saldırının kişisel bir eylem olduğu belirtilirken, olaylar birbiriyle bağlantılı değil. Kilise saldırısının ardından güvenlik önlemleri alındı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti
    03:25 Şırnak'ın Uludere ilçesinde dereye düşen araçta 4 kişi hayatını kaybetti

    Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, Ferhat Bilen'in kullandığı hafif ticari araç dereye düştü. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Abdulkerim Babat, Melek Soylu, Haşim Babat ve Sevim Demircioğlu hayatını kaybetti. Sevim Demircioğlu ise tedavi altına alındı.

  • Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak
    03:09 Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak

    Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi. Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak.

  • Malatya'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti
    02:57 Malatya'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
    02:47 Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç dereye düştü: 4 ölü, 1 yaralı
    02:40 Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç dereye düştü: 4 ölü, 1 yaralı

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 03:44:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de DAEŞ'ın Horasan yapılanması! Kaçak eğitim merkezi kurup TBMM'ye saldırı planlamışlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement