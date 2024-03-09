Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, kent genelinde düzenlediği bir dizi etkinlikle kutladı. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bugün çok önemli bir gün. Bugün Dünya Kadınlar Günü ama sadece 8 Mart olmasın, 365 gün Dünya Kadınlar Günü olsun, olur mu? Çünkü en sevdiğimiz varlıklar annemiz, eşimiz, kızımız, evlatlarımızla inşallah Türkiye'de özgürce mutlu bir şekilde nice 8 Mart'lara" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın dostu projelerini hayata geçirmeyi sürdürürken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolu dolu bir programla kutladı. "Başkette Kadınlar Yalnız Değil" sloganıyla Ankara'nın sembol noktalarından olan Atakule ve Ankara Kalesi'nde ışıklandırma çalışması yapıldı, metrolara hem tutamaç hem afişler asıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şevval Sam ve oğlu Taro Emir konserinde Başkentli kadınlarla bir araya geldi. Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen konsere eşi Nursen Yavaş ile gelen Yavaş alkış ve tezahüratla salona girdi. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Yavaş, şunları söyledi:

"Bugün çok önemli bir gün. Bugün Dünya Kadınlar Günü ama sadece 8 Mart olmasın, 365 gün Dünya Kadınlar Günü olsun, olur mu? Çünkü en sevdiğimiz varlıklar annemiz, eşimiz, kızımız, evlatlarımızla inşallah Türkiye'de özgürce mutlu bir şekilde nice 8 Mart'lara."

Başkentte Ankaralılarla olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten ünlü sanatçı Şevval Sam ise "Burada olmak benim için çok anlamlı çünkü ben eğer bugün bir kadın olarak kendimi bu sahnede özgürce ifade edebiliyorsam bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyum" diye konuştu.

KADINLAR GÜNÜ'NE ÖZEL"KADIN EMEĞİ PAZARI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te hayata geçirdiği uygulamalarla kadınların hayatlarını kolaylaştırmayı ve istihdamlarına katkı sağlamayı sürdürüyor. Kadın Danışma Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Armada Alışveriş Merkezi'nde "Kadın Emeği Pazarı" kurdu. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği kermese, Başkan Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş da katılarak kadın girişimcileri yalnız bırakmadı. Armada Alışveriş Merkezi'nde açılan "Kadın Emeği Pazarı"nda 31 stant kurularak, 90 girişimci kadının bütçesine katkı sağlandı. Stantlar, 10 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir hafta boyunca birçok etkinlik düzenledik. Bunların arasında tiyatro gösterimiz, Armada'da bir kadın emeği pazarı açılışımız, çeşitli ilçelerde atölye çalışmalarımız ile Ankaralı kadınları yalnız bırakmadık. Büyükşehir Belediye personelimiz için de bir etkinlik düzenledik. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş'ın da katılımıyla bir pasta kesimi gerçekleştirdik. Mini bir konserle, halaylarla, danslarla Kadınlar Günü'nü coşkuyla anmış ve kutlamış olduk."

"CUMHURİYET YOLUNDA BİZİM KADINLAR" TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ

Dikmen Hanımlar Lokali'nde drama eğitimi alan kursiyerler, Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu'nda "Cumhuriyet Yolunda Bizim Kadınlar" konulu tiyatro oyunu sergiledi. Tiyatro oyununa Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş ve Dikmen Hanım Lokalleri üyesi yaklaşık 250 kadın katıldı.

KADINLAR GAZİ PARK'TA BİR ARAYA GELDİ

ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Gazi Park'ta kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltı programına Nursen Yavaş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Emekli Lokalinden hizmet alan emekçi kadınlar, depremzede kadınlar, şehir dışından tedavi olmak amacıyla gelen Şefkat Evleri'nde kalan kadınlar, öğrenci yurtlarında kalan kadınlar ve kadın personel katıldı. Kahvaltı programında bir araya gelen kadınlara; karanfil ve hediyelerini Nursen Yavaş takdim etti.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, programla ilgili şöyle konuştu:

"Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla daire başkanlığımız bünyesinde bulunan; Araplar'daki hizmet binalarımızdaki depremzede kadınlarımız, öğrenci yurtlarında bulunan kadın öğrenci kardeşlerimiz ve Emekli Lokalinden hizmet alan kadınlar, şehir dışından Ankara'mıza tedavi olmak amacıyla gelen Şefkat Evlerinde misafir ettiğimiz kadınlarımıza yönelik Gazi Park'ta bulunan tesisimizde bir kahvaltı programı düzenledik. Bu vesileyle hem personellerimizin hem de tüm Ankara'da bulunan kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

GENÇ AKADEMİ KAFE SIHHİYE'DE KADINLAR GÜNÜ ATÖLYESİ

Ankara Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye'de, üniversitelilerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Atölyesi düzenlendi. Programa, Nursen Yavaş, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan Kadınlar Günü Atölyesi'nde Nursen Yavaş, konuşma yapan Dr. Psikolojik Danışman Fatma Kırımlı'ya plaket verirken programa katılan davetlilere de hediyeler verildi.

KADIN PERSONEL ANKARA PALAS'I ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan personel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara Palas'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas'ı rehber eşliğinde gezen personele Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş de eşlik etti.

ROMA TİYATROSU VE ANKARA KALESİ KAPILARINI BAŞKENTLİ KADINLARA AÇTI

Kadınlar Günü dolayısıyla Başkentli kadınlar için Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi'ne bir gezi düzenlendi. Geziye katılan kadınlar tarihi yerleri yakından görme imkanı bulurken merak ettiği soruları da uzmanlara sordu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise gezinin Ankara Kalesi kısmında kadınlara özel olarak hazırlanan çiçekleri takdim etti.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KADIN PERSONELE ÖZEL ETKİNLİK

Büyükşehir Belediyesi, dolu dolu geçen haftanın finalini kadın personeli ile Konferans Salonu'nda hem kokteyl hem Ankara Kent Orkestrası'nın birbirinden güzel şarkılarıyla yaptı. Halayların çekildiği, şarkılara eşlik edildiği etkinliğe personelden yoğun ilgisi olurken Nursen Yavaş'ın katılımıyla birlikte pasta kesildi.