Başkent\'te Sakarya Meydan Muharebesi\'nin 103. Yılı Anma Etkinlikleri, Anıtkabir Ziyareti ile Başladı

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(ANKARA) - Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. Yılı Anma Etkinlikleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Anıtkabir ziyareti ile başladı. Ziyaret öncesinde Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen toplantıda anma etkinleri ve programına ilişkin bilgi veren Yavaş, "Mücadelemizin, dirilişin sembolü olan bu zaferin asla unutulmaması gerekiyor. Çanakkale gibi bütün dünyaya Sakarya Meydan Muharebesi'nin de duyurulmasını ve anlatılmasını istiyoruz. Haklılığımızın da tesirini bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağımsızlık mücadelesi örneği olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünü 103'üncü yıla yakışır bir şekilde kutlamak ve şehitleri anmak için hazırlıklarını tamamladı. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası kabul edilen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü yılı; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana Belediyesi ve Polatlı Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinliklerle anılacak.

22 gün 22 gece süren ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan muharebenin anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir ziyaret edildi. Aslanlı Yol'da başlayan ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasıyla sona eren ziyarete; Başkan Yavaş, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile protokol ve konuklar katıldı.

Mozoleye çelenk bırakılması ve saygı duruşunu ardından Yavaş ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Azim ve kararlılıkla yoğrulmuş bir zaferin simgesidir"

"Yüce Atatürk… Bugün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasını işaret eden Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümünü gurur ve coşku içinde anmak için huzurunuzdayız. Sakarya Meydan Muharebesi, milletimizin kaderini tayin eden, azim ve kararlılıkla yoğrulmuş bir zaferin simgesidir. Bu zafer, yalnızca askeri bir başarının ötesinde, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Sakarya Meydanı, kahramanlarımızın canları pahasına savundukları kutsal topraklarda, Türk milletinin sarsılmaz direncinin bir nişanesidir. Bu topraklarda yazılan destan, bize sadece tarihin sayfalarını değil, aynı zamanda insanlığın en yüce değerlerini de hatırlatmaktadır. Vatan sevgisi, özveri ve birlik beraberlik içinde savaşarak elde edilen bu zafer, milletimizin her bir ferdinin ruhunda yaşayan bir ateş, bir umuttur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen bu zafer, Türk milletinin yeniden doğuşunun, bir ulusun yoktan var oluşunun en parlak örneğidir. Bugün, büyük bir gurur ve minnetle andığımız bu muharebe, aynı zamanda bize sorumluluklarımızı hatırlatmakta; ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşımak için çalışmanın, milli değerlerimizi yaşatmanın önemini vurgulamaktadır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103. yıl dönümünde, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahramanlarımızın aziz hatıralarını yaşatmaya, milletimizin birliğini ve dirliğini her geçen gün daha da güçlendirmeye devam edeceğimize olan inancımızı bir kez daha yineliyoruz. Yüce Atatürk, vatanımızın bağımsızlık mücadelesindeki bu şanlı zaferin, milletimizin kararlılığı ve inancıyla elde edildiğinin bilinciyle huzurunuzda bir kez daha, başta size ve silah arkadaşlarınıza, tüm şehitlerimize ve gazilerimize olan minnet ve saygımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

"Son Durak Ankara-Son Kale Haymana" etkinlikleri tanıtıldı

Dünyanın en uzun 'meydan savaşı' olarak nitelendirilen Sakarya Meydan Muharebesi'nin anısına muharebenin gerçekleştiği yerlerde 22 gün boyunca düzenlenecek "Son Durak Ankara-Son Kale Haymana" etkinliklerinin de tanıtımı gerçekleştirildi. Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu'nda "Son Durak Ankara-Son Kale Haymana" adlı kısa filmin gösterimiyle başlayan tanıtım toplantısında konuşan Başkan Yavaş, şunları kaydetti:

"Çanakkale gibi bütün dünyaya Sakarya Meydan Muharebesi'nin duyurulmasını ve anlatılmasını istiyoruz"

"Bütün hepimizin ortak sevincimizin, ortak anmamızı yaptığımız milli bayramlarımız, dini bayramlarımız var. Ancak bize has bazı anma ve kutlamalarımız da var. Bunlardan bir tanesi Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, bir tanesi Ankara'nın Başkent oluşu ve en önemlilerinden biri de kurtuluşun başlangıcı olan Sakarya Meydan Muharebesi. 22 gün süren, Melhame-i Kübra olarak adlandırılan en büyük meydan muhareberesinin, Ankara'da yaşandığını maalesef bilmeyen siyasilerimiz ve idarecilerimiz vardı. Bu nedenle öncelikle Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını çok büyük bir coşkuyla kutladık. Hem Ankara'da hem de Türkiye'de bu savaşın Ankara'da olduğunu insanların öğrenmesini sağladık. Mücadelemizin, bu dirilişin sembolü olan bu zaferin asla unutulmaması gerekiyordu. Bu nedenle Haymana Belediyesi ayrı, Polatlı Belediyesi ayrı anmalar yapıyordu. Bizler 2019'dan beri bu iki belediyemize destek olarak bu anmanın kendisine yakışır bir şekilde yapılmasını sağlıyoruz. İnşallah bunu çok daha da genişleteceğiz. Yani Afyon'dan Akşehir'e kadar oradan Sivrihisar'a kadar uzanan bir kurtuluş yolu, zafer yolu ile belediyeler birliği olarak yan yana gelerek bu anlamlı günün çok daha geniş bir şekilde kutlanmasının da şu anda hazırlığını da yapıyoruz. Gordion'un da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girmesiyle birlikte gelen yabancı turistlere Sakarya'da neler yaşandığını da anlatarak, Çanakkale gibi bütün dünyaya Sakarya Meydan Muharebesi'nin duyurulmasını ve anlatılmasını istiyoruz. Haklılığımızın da tesirini bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz. Bu ülkeyi bize emanet eden, bu ülke için canlarını veren insanlara karşı olanları unutturmadan borcumuzu ödemeye çalışacağız."

Haymana ve Polatlı bölgesindeki şehit mezarlarının tespit edilmesi gerektiğine de vurgu yapan Yavaş, şöyle devam etti:

"Haymana ve Polatlı'da tarımla uğraşan birçok çiftçi arazilerin bir kısmını ekmiyor. Oraya taş diziyorlar çünkü yüz yıllardır oralarda şehit mezarının olduğundan şüpheleniyorlar. Saygıdan orayı boş bırakıyorlar. Kadim Albay gibi Şenol Erdoğan Bey gibi bu savaşı çalışan hala çok sayıda insanımız var. İnşallah o şehitlerimizin mezarlarını tespit ederek, yerini yaparak kabirlerinin yok olmamasını sağlayacak ve onlara saygımızı sunacağız, dualarımızı edeceğiz. O mekanların tamamını da bütün Türkiye'ye ve hatta yurtdışından gelenlerin ziyaretine açmayı planlıyoruz. Artık bu savaşın bu bölgede olduğunu iyice anlatmamız ve ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bu bizim şehitlerimize karşı borcumuz."