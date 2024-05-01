Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mitingi Düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mitingi Düzenlendi

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Batman Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen mitingde, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler bir araya geldi. Mitingde konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, İstanbul'da Taksim Meydanı'na yapılan polis müdahalesine tepki gösterdi ve işçi-emekçi mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Miting, müzik etkinliğiyle sona erdi.

01.05.2024 17:17  Güncelleme: 17:25
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AHMET ÜN

(BATMAN) - Batman Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde aralarında KESK, DİSK, Tabipler Birliği, Petrol-İş, Demokratik Bölgeler Partisi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu organizasyonla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Batman'da düzenlenen mitingle kutlandı. Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Bingöl, Adıyaman ve Malatya'dan sabah saatlerinde Batman'a gelen emekçiler, kortej halinde mitingin düzenlendiği 8 Mart Kadın Parkı'nda bir araya geldi.

Mitingde konuşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP Eş Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, bugün İstanbul'da Taksim Meydanı'na gitmek isteyenlere yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Taksim'in işçi ve emekçi mücadelesinde çok önemli bir değer olduğunu aktaran Uçar, şunları söyledi

"1 Mayıs işçilerin, emekçilerin, tarihsel direniş geleneğini yaşatmanın adıdır. 1 Mayıs özgür ve onurlu bir yaşamın adıdır. Bu ülkede yaşayan bütün işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, karşılaştıkları baskıya, zulmü rağmen bir gün olsun geri adım atmadılar. Bundan sonra da atmayacaklar. Taksim, işçi emekçi mücadelesinde çok önemli bir değerdir. Bu değeri yaratan, bu ülkenin emekçileri, emek mücadelesini verenlerdir. Tabloyu görmüşsünüzdür, olağanüstü hal ilan edilmiş bir İstanbul ile karşı karşıya kaldık. Bütün kolluk güçleri, İstanbul'da ulaşımı felç edecek şekilde abluka altına aldı. Bir savaş varmış gibi tanımlandı. Peki karşıdakiler kimlerdi? Bu ülkeyi var edenler, bu ülkenin işçileri emekçileri, yani bu ülkenin sahipleriydi. Bu yüzden işçilerin emekçilerin mücadelesi hem ülkede hem de dünyada demokrasi talebidir. İşçilerin ve emekçilerin mücadelesi en büyük eşitlik talebidir. Bugün emekçiler hakları için Batman'a geldiler."

Miting, müzik etkinliğiyle son buldu.

Batman\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mitingi Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mitingi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mitingi Düzenlendi - Son Dakika
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