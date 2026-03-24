Batman'da Aileler Arası Silahlı Kavga
Batman'da Aileler Arası Silahlı Kavga

24.03.2026 23:41
Batman'da iki çocuk arasında çıkan kavgada aileler devreye girdi, 9 kişi yaralandı.

Batman'ın Aydınlık Evler Mahallesi'nde çocuklar arasında başlayan basit bir tartışma, ailelerin de devreye girmesiyle taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 9 kişi yaralanırken, mahalle polis ablukasına alındı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, akşam saatlerinde Batman merkez Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan 2 çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine, Ö. ve K. aileleri arasında sözlü sataşma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, yerini taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kanlı bir kavgaya bıraktı.

POLİS KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çeken emniyet güçleri, takviye ekiplerin gelmesiyle durumu kontrol altına alabildi.

Batman'da çocukların kavgasına aileler karıştı, 9 kişi yaralandı

9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralıların tedavileri sürerken, hastane önlerinde de polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kavganın ardından Aydınlık Evler Mahallesi'nde yeni bir gerginlik yaşanmaması adına polis ekipleri devriye görevinisürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Batman, Kavga, Çocuk, Olay, Suç, Son Dakika

