Batman\'da Aileler Arası Silahlı Kavga

Batman'ın Aydınlık Evler Mahallesi'nde çocuklar arasında başlayan basit bir tartışma, ailelerin de devreye girmesiyle taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda 9 kişi yaralanırken, mahalle polis ablukasına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Batman merkez Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan 2 çocuk arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine, Ö. ve K. aileleri arasında sözlü sataşma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, yerini taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kanlı bir kavgaya bıraktı.
Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı olayda, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çeken emniyet güçleri, takviye ekiplerin gelmesiyle durumu kontrol altına alabildi.
Kavga sonucunda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralıların tedavileri sürerken, hastane önlerinde de polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.
Kavganın ardından Aydınlık Evler Mahallesi'nde yeni bir gerginlik yaşanmaması adına polis ekipleri devriye görevinisürdürüyor.
