Batman'da düğünden çıkan yayalara araç çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Batman'da düğünden çıkan yayalara araç çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Batman Valiliği, dün düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücünün gözaltına alındığını bildirdi. Sürücüye daha önce çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandığı belirtildi.

29.07.2024 14:49
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Batman Valiliği, dün düğünden çıkan yayalara hafif ticari aracın çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 22.15 sıralarında, Batman- Siirt kara yolunda meydana gelen trafik kazasıyla ilgili ihbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin intikal ettiği anımsatıldı.

M.A.A. (19) idaresindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu ölümlü trafik kazası meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Kazaya karışan sürücünün kaza sonrasında aracını olay yeri yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park ederek, başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim olduğu anlaşılmıştır. Kazada S.O. (48), İ.O. (40), S.O. (12) ve D.O. (3) isimli 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sürücü M.A.A'ya farklı tarihlerde çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik kazasına karışan sürücü M.A.A gözaltına alınmış olup, hakkında yapılan inceleme sonucunda farklı tarihlerde plakasız araç kullanma, ışıklı (çakarlı) araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortasız araç kullanma gibi farklı ihlallerden cezai işlem uygulandığı tespit edilmiştir. Kaza ile ilgili adli tahkikat devam etmekte olup, kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

Açıklamada, kazanın meydana geldiği yolda yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından, Batman- Beşiri bölünmüş sathi kaplama devlet yolumuzun Çöplük Kavşağından OSB Kavşağına kadar olan 6,6 kilometrelik kesimine ilişkin projenin; Hasankeyf yolu projesi ile birlikte bir bütün olarak 8 Eylül 2023'te ihalesi yapılmıştır. 17 Kasım 2023 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak 9,6 kilometrelik Hasankeyf aksında çalışmalara başlanmış olup, 2024 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenen çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yapılan ihale kapsamında, bölünmüş yol olmayan Hasankeyf kesiminin ivedi şekilde bölünmüş yola dönüştürülmesi, akabinde 6,6 kilometrelik Beşiri kesimine geçilmesi planlanmıştır. Çöplük Kavşağından OSB Kavşağına kadar olan 6,6 kilometrelik proje kapsamında; 46 metre platform genişliğinde orta refüj ile ayrılmış bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt olacaktır. Orta refüj çalışmaları kapsamında aydınlatma için gerekli bağlantılar bırakılarak, DEDAŞ tarafından eş zamanlı olarak aydınlatma direkleri takılacaktır. Güzergah kapsamında toplayıcı yol kaldırım da proje kapsamında inşa edilecektir. Ayrıca yol güvenliğini artırmak ve OSB trafik yükünü hafifletmek amacıyla mevcut OSB dönel kavşağı köprülü kavşağa dönüştürülecektir. Bu işler dışında; Batman-Beşiri yolunda trafik güvenliğini artırmak için standart trafik işaretlemesinin yanında, ilave hız kesici sarsma bantları ve ilave güneş enerjili ikaz flaşörleri takılmıştır. Söz konusu güzergahta, emniyet ve jandarma ekiplerimizce yılın her günü, devamlı surette denetim ve uygulamalar icra edilmektedir. Emniyet ve jandarma ekiplerimizce bu yıl yaklaşık 75 bin araç denetlenmiş, 3 bin 471 araç ve sürücüsüne işlem yapılmıştır."

Kaynak: AA

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