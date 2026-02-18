BBP Genel Başkanı Destici: "Pkk Silah Bırakmamıştır"

(ANKARA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir terör örgütünün şartsız, pazarlıksız silah bırakmasına aklı başında hiç kimse itiraz etmez ama karşımızdaki tablo bu değildir; PKK silah bırakmamıştır, PJAK silah bırakmamıştır. PYD, YPG, SDG silah bırakmamıştır. Uzantılar kendini feshetmemiştir. Gösterilen birkaç tüfeğin yakılması bir mizansendir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Destici, "Sayın Özgür Özel diyor ki, 'İktidarı ilk ele geçirdiğimizde yapacağımız şey İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacaktır.' İstanbul Sözleşmesi dediğiniz, aile yapısını zayıflatan, boşanmaları artıran, evlilikleri azaltan, çocuk sayısını azaltan bir sözleşmedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın 4-6 yaş Kur'an kurslarına ilişkin açıklamalarını da eleştiren Destici, "Bu kurslar Milli Eğitim Bakanlığı izniyle açılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetleniyor. Gelişi güzel açılan yapılar değildir" diye konuştu. CHP'nin milletin değerlerine savaş açtığını ileri süren Destici, şu görüşleri ileri sürdü:

"Milletin değerlerine savaş açanları millete havale ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimizin inançlarına ve değerlerine karşı çıkmaktan, savaş açmaktan asla vazgeçmediğinin bir göstergesidir bu. Maazallah bunların eline fırsat geçse memlekette ne din bırakırlar, ne iman bırakırlar, ne Kur'an bırakırlar, ne namaz bırakırlar, ne ezan bırakırlar."

Biz din adına, inanç adına bir şey söylediğimizde bizi 'şeriatçılıkla' itham ediyorlar, gurur duyarız. 'Türkiye'yi Afganistan'a çevirmekle' suçluyorlar. Biz diyoruz ki Türkiye Afganistan olmaz, Irak olmaz, Suriye olmaz ama biz de Türkiye'yi dinsiz, ateist, sosyalist bir ülke haline getirmelerine asla müsaade etmeyeceğiz."

"Nesi var İçişleri Bakanımızın?"

Özel'in yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye yönelik eleştirilerine de tepki gösteren Destici, şöyle konuştu:

"Sayın Özgür Özel, Yeni Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e hakaret etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanımıza yönelik de ithamlar var. Nesi var İçişleri Bakanımızın? Hafızmış, Kur'an'ı güzel okuyormuş, dindarmış, temizmiş, dürüstmüş. Daha güzel işte, bundan daha iyisi nedir?"

Sayın Akın Gürlek ne yapmış? Yolsuzluklarla mücadele etmiş. Bahisçilerin üzerine gitmiş. Kara para aklayanların üzerine gitmiş. İstanbul'un göbeğinde uyuşturucu ve fuhuş merkezi oluşturanların üzerine gitmiş. Devlet malı yetim malıdır. Kim yolsuzluk yapmışsa, hırsızlık yapmışsa elbette gereği yapılacaktır. Bundan rahatsız olanlar ne yaptıklarını biliyor."

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de görüşlerini açıklayan Destici, şunları kaydetti:"

"Bir terör örgütünün şartsız, pazarlıksız silah bırakmasına aklı başında hiç kimse itiraz etmez. Ama karşımızdaki tablo bu değildir. PKK silah bırakmamıştır. PJAK silah bırakmamıştır. PYD, YPG, SDG silah bırakmamıştır. Uzantılar kendini feshetmemiştir. Gösterilen birkaç tüfeğin yakılması bir mizansendir. PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılamaz. Bu suçların talimatını verenler ya da bizzat işleyenler asla affedilemez ve umut hakkı tanınamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerinden, dilimizden, kimliğimizden, devletimizin isminden, milletimizin ortak isminden, bayrağımızdan ve Türklüğümüzden asla vazgeçmeyiz."

"Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü pazarlık konusu yapılamaz"

TBMM'de kurulan komisyonun raporundaki "yasal düzenleme" ve "demokratikleşme" başlıklarına dikkat çeken Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasa'da yer alan temel niteliklerinden asla taviz verilemez. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü pazarlık konusu yapılamaz. Dilimizden, kimliğimizden, devletimizin isminden, milletimizin ortak isminden asla vazgeçmeyiz. Türkçemizden, ay yıldızlı bayrağımızdan ve Türklüğümüzden asla vazgeçmeyiz. Bunların yanına ortak kabul etmeyiz" diye konuştu.

Kayyum uygulamalarıyla ilgili tartışmalara da değinen Destici, "Normal şartlarda bir belediye başkanı görevden alındığında Meclis içinden bir seçim yapılmasını doğru buluruz. Ama terör örgütünün siyasi uzantısının yönettiği yerlerde belediye başkanı ile meclis üyesi arasında fark yoktur. Listeyi de Kandil belirlemiştir, eş başkanı da Kandil belirlemiştir. Bir teröristten alıp diğer teröriste mi vereceğiz? Terör söz konusu ise burada tavizsiz durmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Destici, ABD-İran gerilimine ilişkin ise, "Amerika Birleşik Devletleri, İran'a saldırmak için iki bahane üretiyor. Ama asıl amacı İran'da yönetimi değiştirmek ve İran'ın petrolü ile doğal gazına çökmektir. Biz bölgemizde bir savaşa karşıyız. Amerika'nın gelip bölgemizde bir ülkeyi daha işgal etmesine rızamız yoktur. Terörist ve soykırımcı İsrail'in bölgemizdeki varlığını kabul etmiyoruz" dedi.

"Ramazan ayında temel gıda maddelerine fahiş zam yapılmasını kabul etmiyoruz"

Ramazan ayı öncesi hayat pahalılığına dikkat çeken Destici, "TÜİK verilerine göre halkın yüzde ellisinden fazlası birinci problem olarak hayat pahalılığını görüyor. Ramazan ayında temel gıda maddelerine fahiş zam yapılmasını kabul etmiyoruz. Serbest piyasa fırsatını bulanın vatandaşı soyduğu bir düzen değildir. Devlet vatandaşının temel ihtiyaçları konusunda kenara çekilemez" ifadelerini kullandı.

Şehit yakını Ermekin: "Ciddi anlamda hem büyük korkularımız hem endişelerimiz var"

Toplantının sonunda söz alan şehit yakını Nebahat Ermekin, İzmir'den geldiğini, iki şehit ablası ve bir gazi torunu olduğunu belirterek, gündemdeki komisyon sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi. Ermekin, "Bu süreçle ilgili ciddi anlamda hem büyük korkularımız hem endişelerimiz var. Eğer teröristlere bu kadar destek verilip arkalarında duruluyorsa, bir gaziye veya bir şehit ailesine neden pozitif ayrımcılık yapılmıyor" diye konuştu.

Ermekin, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara da dikkat çekerek, "Vergi dilimlerimiz neden sabitlenmiyor? Gittiğimiz her yerde 'baş tacısınız' deniliyor ama arkamızdan 'ne gereği var' deniliyor. Maaşlarımıza iki yıl önce yapılan ilave artış kök maaşımıza yansıtılmadı. Vergimiz kesiliyor ama bize kalıcı bir katkısı olmuyor" dedi.