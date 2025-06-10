Bebek'te Alkol Alan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bebek'te Alkol Alan Kişi Hayatını Kaybetti

Bebek\'te Alkol Alan Kişi Hayatını Kaybetti
10.06.2025 11:14
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BEBEK'te evinde alkol alan Kerem Bostancıoğlu (58), mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BEBEK'te evinde alkol alan Kerem Bostancıoğlu (58), mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bostancıoğlu'nun hastanede yapılan testte kanında 1.24 promil alkol çıktı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada Bostancıoğlu'nun yan binada oturan Moldovalı Ivan T.'den (33), kaçak içki aldığı tespit edildi. Bostancıoğlu'nun ise kaçak içkileri Fatih'te yaşayan halası Moldavalı Tatiana Ç.'den (59) temin ettiği ortaya çıktı. Evinde yapılan aramalarda Moldova'dan kaçak yollarla getirildiği belirlenen 7 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan hala ve yeğeni çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bostancıoğlu'nun son görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaktaki bir binada yaşayan Kerem Bostancıoğlu, akşam mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekipleri tarafından Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bostancıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hastanede doktorla yaptığı görüşmede Bostancıoğlu'nun bilincinin kapalı olarak hastaneye getirildiği ve kan değerlerinin kötü olduğu bilgisine ulaştı.

KANINDA 1.24 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Bostancıoğlu'nun eşi Refah Kolot B. (56) ise polisle yaptığı görüşmede eşinin sürekli alkol aldığını, en son kiminle nerede ve ne içtiğini bilmediğini, evlerinde herhangibir açık ve bandrolsüz alkol olmadığını eşinin kaçak veya sahte alkol tüketmediğini söylediği öğrenildi. Ertesi gün test sonuçları gelen Kerem Bostancıoğlu'nun kanında metil alkol oranının 1.24 promil olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bostancıoğlu'nun en son sokaktaki bir tekel bayisine geldiği bilgisine ulaştı bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Yapılan çalışmalarda Bostancıoğlu'nun tekel bayiine geldiği, elinde alkol şişesi olduğunu, kasadaki kişiyle bir süre konuştuğu, aldığı ekmeği dolabın üstünde unutup iş yerinden ayrıldığı belirlendi. Kısa bir süre sonra geri gelen Bostancıoğlu'nun unuttuğu ekmeği geri aldığı ve alkol şişesiyle dışarı çıktığı görüldü. Görüntülerin ardından polisin konuştuğu kasadaki kişi, Bostancıoğlu'nun kendisine Moldova'dan içki geldiğini söylediğini belirtti. Ayrıca Bostancıoğlu'nun yan binasında oturan Moldovalı bir kişinin tekel bayiine gelip koli bandı aldığı ve memleketine kargo göndereceğini söylediği bilgisine de ulaşıldı.

MOLDOVADAN KAÇAK İÇKİ GETİRMİŞ

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak içkiyi temin eden kişinin Ivan T. olduğunu tespit etti. Ivan T. evine gelen polislere, kaçak içkileri kendisinin verdiğini itiraf etti. Sorguya alınan Ivan T. kaçak içkileri Fatih'te yaşayan halası Tatiana Ç.'den aldığını söyledi. Halasının Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen polis, yapılan aramada 3 şişe toplam 7 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirdi. Aramaların ardından Ivan T. ve halası Tatiana Ç. ele geçirilen içkilerle birlikte Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

SERBEST KALDILAR

Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan hala ve yeğeni adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından hala ve yeğeni şüpheli ölümle ilgili 'Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan hala ve yeğeni serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Mide bulantısı, Baş Dönmesi, Kaçakçılık, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Bebek, Son Dakika

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