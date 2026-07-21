Belçika'dan Türkiye'ye AB ve SAFE desteği - Son Dakika
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Belçika'dan Türkiye'ye AB ve SAFE desteği

21.07.2026 22:19
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Belçika'nın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesini ve SAFE savunma mekanizmasına tam katılımını desteklediklerini açıkladı. İki ülke arasında savunma, ticaret ve ekonomi alanında iş birliği vurgulandı.

(ANKARA) - Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Belçika Milli Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecine verdikleri desteği yineleyerek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin SAFE savunma mekanizmasına tam katılımını desteklediklerini söyledi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra çok sayıda ülkenin Ankara'daki diplomatik misyonlarından diplomat, bürokrat, iş insanı ve davetli katıldı.

Van de Velde, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin son bir yılda "kayda değer biçimde derinleştiğini" belirterek, Mayıs ayında Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında gerçekleştirilen ekonomik misyonun iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

Belçikalı ve Türk şirketlerinin ekonomik misyon kapsamında 33 anlaşma imzaladığını, hükümetler arasında ise savunma, ulaştırma, tarım, sosyal güvenlik ve ticaret alanlarını kapsayan anlaşmalar ve ortak bildiriler kabul edildiğini belirten Van de Velde, bundan sonraki hedeflerinin ticareti, yatırımları ve stratejik ortaklığı daha da geliştirmek olduğunu ifade etti.

AB VE SAFE MESAJI

Van de Velde, Belçika'nın Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesini desteklediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Belçika, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu açık biçimde destekliyor. Ekonomik açıdan bu, tartışmaya dahi açık olmamalı. Türkiye ile Avrupa Birliği ekonomileri; ortak pazarlar, tedarik zincirleri ve üretim ağları aracılığıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı. Elbette siyasi görüş ayrılıkları açık şekilde ele alınmalıdır. Ancak bu farklılıklar, ortak refahımızın temel taşlarından birini zayıflatmamıza neden olmamalıdır."

Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Van de Velde,  Belçika'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin SAFE savunma mekanizmasına tam katılımını da desteklediğini belirtti. Velde, "Belçika, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin SAFE mekanizmasına tam katılımını desteklemektedir. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayisi olmadan ortak savunma kapasitemiz daha zayıf kalacaktır. Belçika savunma yatırımlarını önemli ölçüde artırırken, Türk savunma sanayii şirketlerini de diğer Avrupalı ortaklarımızın şirketleriyle birlikte değerlendiriyoruz." dedi.

Van de Velde ayrıca, görev süresi sona ererek Belçika'ya dönecek olan Büyükelçilik Misyon Şef Yardımcısı Christophe Lechat'ya da teşekkür etti. Lechat'nın Belçika'nın Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde görevine devam edeceğini belirten Van de Velde, meslektaşına "sarsılmaz desteği, profesyonelliği ve dostluğu" için teşekkür ederek davetlilerden alkış istedi.

AİLE BAKANI GÖKTAŞ: SAVUNMA SANAYİİNDE İŞ BİRLİĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Resepsiyonun açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin yaklaşık iki asırlık köklü bağlar üzerine kurulu olduğunu belirterek, Belçika'da yaşayan 300 bini aşkın Türk toplumunun iki ülke arasındaki dostluğun en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Mayıs ayında Kraliçe Mathilde'nin başkanlığında düzenlenen ekonomik misyonun ilişkilerde yeni bir ivme yarattığını ifade eden Göktaş, ticaret hacmini daha da artırmaya hazır olduklarını kaydetti. Savunma sanayii alanındaki iş birliğine de değinen Göktaş, şunları söyledi:

"Bu noktada savunma sanayisi iş birliğimizin temel alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Ankara Zirvesi'nde de tüm müttefiklerimizle birlikte bu alandaki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. Belçika'nın son yıllarda büyük bir dönüşüm geçiren Türk savunma sanayisine gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ilginin ülkelerimizin savunma kapasitesine ve NATO'nun caydırıcılığına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir yaklaşıma ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Göktaş, Belçika'nın bu süreçte yapıcı katkı sunmasını beklediklerini söyledi.

"TÜRKÇE, ERİK DALI OYNAMAKTAN DAHA ZOR"

Türkçe yaptığı kısa konuşmada Türkiye'ye duyduğu sevgiyi dile getiren Van de Velde, bir süredir Türkçe öğrenmeye çalıştığını belirterek, "Türkçe, Erik Dalı oynamaktan daha zor" esprisiyle davetlileri güldürdü. Büyükelçi konuşmasını Türkçe bir mesajla bitirdi ve şunları söyledi:

"Türkiye'deki görevimi yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve tabii ki Türkçe dans etmekten daha kolay. Türkiye'de büyük bir sıcaklıkla karşılandınız. Dostluğunuz için teşekkür ederim. Belçika'yı sevdiğim kadar Türkiye'yi de seviyorum. Ankara Büyükelçisi olarak, bu güzel dostluğu daha da güçlendirmeyi umuyorum. Belçika Milli Günü kutlu olsun. Yaşasın Türkiye-Belçika dostluğu!"

Göktaş da konuşmasında Büyükelçi'nin daha önceki bir resepsiyonda sergilediği "Erik Dalı" performansına atıfta bulunarak, "Kendilerinin geleneksel oyunumuza eşlik etmesi hepimiz için Türkiye ile Belçika arasındaki dostluğun samimi ruhunu yansıtan güzel bir anı oldu. Bu akşam da muhtemelen konuklar kendisinden bir performans daha isteyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mahinur Özdemir Göktaş, Dış Politika, Diplomasi, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Belçika, Kültür, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'dan Türkiye'ye AB ve SAFE desteği - Son Dakika

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