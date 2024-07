Berlin International Üniversitesi 10. Yılını Kutladı

Güncel

BAU Global Eğitim Ağı bünyesindeki Berlin International Üniversitesi, kuruluşunun 10'uncu yıl dönümünü görkemli bir törenle kutladı. BAU Global Başkanı Enver Yücel ile birlikte törene katılan Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, "Bu üniversitenin kuruluşu, eğitim alanında Türk-Alman ikili ilişkilerinde dönüm noktasıdır" dedi.

Enver Yücel'in sahibi olduğu, BAU Global Eğitim ağı bünyesindeki tek Alman Üniversitesi olan Berlin International Üniversitesi, Alman Eğitim Senatosundan alınan akreditasyonların ardından 10 yıl önce kapılarını öğrencilere açtı. 97 farklı ülkeden bine yakın öğrenciye eğitim veren Berlin International Üniversitesi, 10'uncu kuruluş yıl dönümüne özel bir kutlama gerçekleştirdi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen törene, Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Berlin International Üniversitesi CEO'su Turgut Tülü, Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yüksel Pöğün Zander, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve akademisyenler katıldı. Rektör Prof. Dr. Zander'in açılış konuşmasının ardından üniversitenin ilk mezunlarından Amara Goodwin duygularını törendekilerle paylaştı.

GLOBAL RUHUMUZA YAKIŞIR BİR AİLE OLDUK

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise, "BAU Global Eğitim Ağı üyesi olan tek Alman üniversitesi Berlin International Üniversitesi'nin 10'uncu yılını kutlamak için bir aradayız. Gururlu ve mutluyuz. Geriye dönüp baktığımızda zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha anlıyoruz. Üstelik ardımızda bıraktığımız yıllara nice başarılar sığdırmış olmak, geleceğe de heyecan ve güvenle bakmamızı sağlıyor. Geride kalan on yıl içinde her yıl adımıza yakışır şekilde global bir kurum olduğumuzu defalarca kanıtladık. Yaptığımız işlere, mezunlarımıza ve on yıla sığdırdıklarımıza bakınca geleceğe güvenmemek mümkün değil. Berlin International Üniversitesi, on yıl önce, Almanya'da yüksek öğrenim dünyasına zenginlik katmak için kazanç amacı gütmeden kuruldu. İlk yıl küçücük bir aileyken şimdi büyüdük, genişledik. 97 ülkeden yaklaşık 600 öğrencimiz var. Sayıları 500'ü bulan mezunumuz, dünyanın neresine giderse gitsin ailemizin üyesi olmaya devam ediyor. Bu büyümeye, bu genişlemeye tanık olmak çok özel. Tam da "global" ruhumuza yakışır bir aile olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"ADIMIZI DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Yücel, konuşmasının devamını şu sözlerle dile getirdi:

"Öğrencilerimizin kazandığı ödüller ve ürettiği projelerle tasarım, mimarlık ve iş dünyasına damgasını vurması da bizi gururlandırıyor. İşletme Fakültemiz, Alman üniversite sıralamalarına göre Almanya'nın en iyi fakültelerinden biri olarak gösteriliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok öğrenciye eğitim yuvası olan okulumuz, 10'uncu yaşını global dünyaya uyum sağlayabilen, bilimi ve teknolojiyi rehber bilen, kültür-sanata değer veren, potansiyel ve yaratıcılıkla dolu öğretim görevlileri ve öğrencileriyle kutluyor. Ne mutlu bize.

On yıl boyunca akademik becerileri pratik becerilerle birleştirme vizyonumuz, üniversitemize rehberlik etti. Bugün 10'uncu yaşımızı kutluyorsak bu yalnızca akademik başarı değildir. Bizler, karşımıza ne çıkarsa çıksın her şeye uyum sağlama becerimizi ve kendimize inancımızı da kutluyoruz. Biliyorum ki bundan sonraki yıllarda da başarımızı, çağı yakalama becerimizi, uyumlanma yeteneğimizi kat be kat artırarak adımızı duyurmaya devam edeceğiz. Teknolojide, bilimde, eğitimde, kültürde ve sanatta en iyi işlere imza atacağız. Okulumuz ilime, bilime, kültürel değerlere önem veren bir bakış açısıyla eğitim verdikçe okuyan ve mezun olan öğrenciler de aynı hassasiyetleri taşıyacak. Böylece ileride ne iş yaparlarsa yapsınlar hepsinin önceliği ilimden, bilimden, kültürden yana olacak. Bu da her zaman için bana verilebilecek en güzel hediye olacak."

BÜYÜKELÇİ ŞEN: ULUSLARARASI STANDARTLARDA EĞİTİM VERİLİYOR

"Açılışına Berlin Başkonsolosu olarak katıldığım bu prestijli üniversitenin 10. yıl kutlamalarına Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi olarak katılmaktan gurur duyuyorum" diyen Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ise Türkiye'nin Almanya ile önemli ekonomik ve siyasi ilişkileri bulunduğunu belirterek iki ülke arasında sosyal, kültürel, eğitimsel ve bilimsel alanlarda güçlü bir etkileşim olduğunu ve iş birliğini sürdürmeye önem verdiklerini söyledi.

"Bu üniversitenin kuruluşu, eğitim alanında Türk-Alman ikili ilişkilerinde dönüm noktasıdır" diyen Şen, "Küreselleşme ve birbirine bağlılığın hakim olduğu bir dünyada, eğitim yolumuz sürece uyum sağlıyor ve giderek daha küreselleşiyor. Böylece artık farklı bir menşe ülkedeki en iyi kurumlarda eğitim almak mümkün. Eğitimin küreselleşmesi, yalnızca daha kaliteli bir eğitim veya farklı eğitim kaynaklarına daha iyi erişim şansı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda öğrencilere kültürler arası değişim ve farkındalık fırsatı da veriyor" diye konuştu.

BAU Global Eğitim Ağı'nın bir parçası olan Berlin International Üniversitesi'nde okumanın, uluslararası öğrencilere hayatları boyunca yardımcı olacak değerli bilgiler sağlayacağına ve kişisel gelişimleri için onlara büyük fırsatlar sunacağına inandığını söyleyen Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Etkinliklere şöyle bir göz atmak bile bu etkileyici kurumun seçkin akademisyenlerinin disiplinlerarası çalışmalarının önemini vurguluyor. Bu, mezunların profesyonel yaşamlarında neden önemli roller üstlendiklerini ve neden işgücü piyasasında yüksek talep gören pozisyonlarda yer aldıklarını da açıklıyor. Eğitim ve kişisel gelişim söz konusu olduğunda iyi bir okuldan, iyi notlarla mezun olmak kadar diğer kültürleri ve dilleri öğrenmek de önemli. Çok kültürlü bireyler olmak, farklı kültürleri kucaklamak ve anlamak, farklılıklarla zenginleşen toplumların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Bu, birçok sosyo-politik sorunu çözecektir."

Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, bir kısmı BAU Global Eğitim Ağı'nın parçası olan çok sayıda nitelikli eğitim kurumu bulunduğunu belirten Ahmet Başar Şen, buralarda eğitim hizmetinin uluslararası standartlarda sunulduğunu söyledi.