Beş kez başbakanlık yapan Bülent Ecevit, GATA'da 172 günlük tedavinin ardından öldü

Beş kez başbakanlık görevinde bulunan ve Türk siyasetinde "Karaoğlan" lakabıyla anılan Bülent Ecevit, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hükümetin başında yer aldı.

Bu dönemde Türkiye'ye uygulanan ambargolara karşı izlediği tutumla hatırlanan Ecevit, 12 Eylül askeri darbesinden sonra siyasal hakları kısıtlansa da çalışmalarını sürdürerek siyasete geri döndü ve 1999'da bölücü terör örgütü elebaşısının yakalanması sürecinde hükümeti yönetti.

Gazetecilik, şiir ve yazarlık alanlarında da üretimlerde bulunan Ecevit, 5 Kasım 2006'da hayatını kaybetti. Cenazesi Devlet Mezarlığı'na defnedilen Ecevit, siyasi ve kültürel kimliğiyle Türkiye'nin yakın tarihinde yer aldı.

Belli başlı öteki olaylar

2 Kasım

1870- İstanbul'da ilk mizah dergisi Diyojen'in birinci sayısı yayımlandı.

1914- Rusya, Osmanlı Devletine savaş ilan etti.

1918- Enver, Talat ve Cemal paşalar, beraberindekilerle Alman gemisiyle yurttan ayrıldı.

1934- İçişleri Bakanı Şükrü (Kaya) Bey'in genelgesiyle radyo programlarından alaturka musiki kaldırıldı.

1936- İngiltere'de BBC, düzenli TV yayınına başladı.

1950- İrlandalı eleştirmen ve Nobel ödüllü yazar George Bernard Shaw, 94 yaşında öldü.

1964- Suudi Arabistan Kralı Suud tahttan indirildi, yerine Prens Faysal getirildi.

1970- Salvador Allende, Şili Devlet Başkanı oldu.

1990- Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos göreve başladı.

1996- Tiyatro ve sinema sanatçısı Duygu Ankara, 46 yaşında vefat etti.

2004- Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ile Zeki Çakan'ı yargılamaya başladı.

2004- Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan öldü, yerine oğlu Şeyh Halifa Bin Zayid Al Nahyan geçti.

2005- Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Altan Aşar, 64 yaşında İzmir'de vefat etti.

2012- İsrail, 24 yıllık sır perdesini aralayarak Filistin lideri Yaser Arafat'ın yardımcısı Halil El Vezir'i 1988'de Tunus'taki baskın sırasında öldürdüğünü kabul etti.

2016- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada örgütün sivil imamlarından Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini, Akıncı Üssü'ndeki 143'üncü Filo'da Adil Öksüz ile yönettiği tespit edildi. Darbe girişiminin hemen ardından şüpheli bulunarak tutuklanan Batmaz'ın, Öksüz ile 11 Temmuz'da ABD'ye gittiği belirlendi.

2016- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal, İstanbul'daki evinde solunum ve dolaşım yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

2016- Ünlü tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, İstanbul Silivri'deki evinde 85 yaşında hayata veda etti.

2016- Çin'de kömür madeninde meydana gelen patlamada 33 kişi öldü.

2018- Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk "Domino 7'li böbrek nakli", Prof. Dr. Murat Tuncer ile Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar önderliğinde gerçekleştirildi. Domino nakilde Medicana Sağlık Grubu organ nakli ekibinden 22 hekim ve çok sayıda uzman görev alırken eş zamanlı 7 ameliyathanede yapılan operasyonlarla 14 hayat birbirine çapraz bağlandı.

2021- "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.

2021- Nijer'in Mali sınırında bulunan Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyüne düzenlenen terör saldırısında aralarında bir belediye başkanının da olduğu 69 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı DEAŞ'ın Sahel kolu üstlendi.

2022- "Beyaz Gelincik", "Kardeş Payı" ve "Cesur Yürek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Ceviz Ağacı" ve "Bayi Toplantısı" adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Rıza Akın, 65 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2023- İstanbul'daki "Kafes Operasyonu"nda, Avustralya merkezli, elebaşılığını Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü "Comanchero" çökertildi ve 37 şüpheli yakalandı.

2023- Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde 2030'a kadar yılda 560 orta ve büyük ölçekli doğal afet yaşanmasının öngörüldüğünü ve iklim değişikliğine karşı "erken uyarı sistemlerinin" hayati önem taşıyacağını bildirdi.

2025- Motosikletin çarpması sonucu 1 Kasım'da 85 yaşında hayatını kaybeden "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

3 Kasım

644- Adaletiyle nam salan, Kudüs'ün ilk fatihi ve Hz. Muhammed'in en yakınlarından ikinci İslam Halifesi Hz. Ömer, Medine'de uğradığı suikast sonucu vefat etti.

1493- Kristof Kolomb, ikinci seyahatinde Karayip Adaları'nı keşfetti.

1507- Leonardo da Vinci'ye Lisa del Giocondo'nun (Mona Lisa) tablosunu yapma işi verildi. Lisa del Giocondo'nun kocası, eşinin üç dişinin çekilmesi ve yerlerine takma diş takılmasının ardından da Vinci'ye "Mona Lisa" tablosunu ısmarladı.

1839- "Gülhane Hatt-ı Hümayunu"nun açıklanmasıyla Tanzimat devri başladı.

1888- Londra'da Karındeşen Jack, son kurbanını öldürdü. Cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell, araştırmaları sonucu 2002'de, Karındeşen Jack'in İngiliz empresyonist ressam Walter Richard Sickert (1860-1942) olduğunu iddia etti.

1912- Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.

1918- İngilizler, Musul'u işgal etti.

1921- New York'ta süt taşıyıcıları greve gitti ve binlerce galon süt, New York caddelerine döküldü.

1936- Ankara'da Çubuk Barajı açıldı.

1957- Sovyetler Birliği, ikinci yapay uydu Sputnik II'yi dünya yörüngesine fırlattı. Bu uyduda uzaya giden ilk hayvan olan Layka adlı köpek de bulunuyordu.

1969- Fenerbahçe'nin ve milli takımın unutulmaz kaptanı Zeki Rıza Sporel öldü.

1971- Tarihi Tepebaşı Tiyatrosu, yangın sonucu harap oldu.

1983- Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin temeli atıldı.

1991- İsrail ile Filistin yetkilileri arasındaki ilk yüz yüze görüşmeler Madrid'de başladı.

1992- Illinois'te Demokrat Carol Moseley-Braun, ABD Senatosuna seçilen ilk siyahi kadın oldu.

1996- Susurluk'taki trafik kazasında eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ile 3 kişi öldü, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak yaralandı. Ölenlerden birinin, Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı olduğu saptandı.

2013- Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Sinabung Yanardağı, volkanik kül püskürtmeye başladı.

2020- İzmir'de 30 Ekim'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşında Ayda Gezgin isimli bir kız çocuğu daha çıkarıldı. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan Ayda Gezgin, depremin sembol isimlerinden oldu.

2022- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı'ya ait Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paraya el konuldu.

2025- "Mesela Muzaffer" ve "Şüpheli Şemsettin"in de aralarında bulunduğu unutulmaz karakterlere hayat veren oyuncu Ahmet Gülhan, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

2025- Özbekistan'da süren Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi.

4 Kasım

1879- ABD'li James J. Ritty, yazar kasayı geliştirdi.

1909- Bağdat Demir Yolu kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı törenle açıldı.

1922- Son Osmanlı hükümeti (Tevfik Paşa kabinesi) istifa etti.

1922- Osmanlı Devletinin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi yayınını durdurdu.

1922- İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon'un mezarını keşfetti.

1937- Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.

1940- İngiltere, Girit'i işgal etti.

1946- Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) kuruldu.

1950- Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.

1951- Din dersi, ilkokullarda ders programına alındı.

1956- Sovyet güçleri, Macaristan'a girdi.

1979- Tahran'daki ABD elçiliğini işgal eden Humeyni yanlıları, elçilik görevlilerini rehin aldı.

1981- YÖK Yasası kabul edildi.

1982- Şeyhülmuharririn Burhan Felek, 93 yaşında hayata veda etti.

1983- Gazeteci, yazar ve siyaset adamı Doğan Avcıoğlu, 57 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1984- Şair Ümit Yaşar Oğuzcan, 58 yaşında hayata veda etti.

1995- 73 yaşındaki İsrail Başbakanı İzak Rabin, 25 yaşındaki sağcı öğrenci tarafından öldürüldü.

2007- Prof. Dr. Erdal İnönü'nün cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

2008- ABD'de Demokrat Parti adayı Barack Obama, ülke tarihinin 44'üncü başkanı seçildi ve ilk siyahi başkan olarak tarihe geçti.

2012- İran, Basra Körfezi ve buradaki adaların savunma gücü ile güvenliğini artırmaya yönelik yeni askeri üs kurdu.

2013- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelden, isteyenlerin başörtüsü takarak çalışabileceğini", bununla birlikte "resmi üniforma giyen personelin başörtüsünün, üniformaya uyumlu olacağını ve kapalı ortamlar dışında başörtüsü üzerine kep takılacağını" bildirdi.

2013- 13. Frankfurt Türk Film Festivali'nde ilk kez verilen "Altın Elma" ödülünü, yönetmenliğini Ali Aydın'ın yaptığı, oğlunu arayan bir babanın öyküsünü anlatan "Küf" isimli filmi kazandı.

2016- Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında HDP'li milletvekillerine yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Diyarbakır 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

2019- ABD yönetimi, 2017'de çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için resmi başvuruda bulundu.

2021- Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında "uluslararası tutuklama" kararı çıkartıldı.

2023- CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

2023- Türkiye'nin ilk nekropol müzesi Antalya'da açıldı. Antalya Nekropol Müzesi'nde 400'den fazla obje de sergilenmeye başlandı.

2024- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Zeynep Sönmez, kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu elde etti.

5 Kasım

1638- IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu Musul'a girdi.

1757- Prusya Kralı II. Friedrich 7 Yıl Savaşları'nda Fransa'yı, Rosbach'da yendi.

1840- Afganistan, İngilizlere teslim oldu.

1895- New York Rochester'dan George B. Selden, benzinle çalışan otomobil için ilk ABD patentini aldı.

1914- İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1919- Gaziantep, Fransızlar tarafından işgal edildi.

1925- Ankara Hukuk Fakültesi, Atatürk tarafından açıldı.

1930- İlk televizyon reklamı Londra'da gösterildi.

1973- Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Dümbüllü, İstanbul'da 86 yaşında vefat etti.

1988- 1931 yılında Türkiye güzeli seçilen Naşide Saffet Esen hayatını kaybetti.

1991- Filipinler'deki selde yaklaşık 7 bin kişi öldü.

2006- Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 172 gündür tedavi gördüğü GATA'da vefat etti.

2013- Hindistan, ülkenin güneyindeki Sriharikota'daki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Mars'a gidecek insansız uzay aracını fırlattı.

2016- Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

2017- Suudi Arabistan'da Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve Prens El-Velid bin Talal ile çok sayıda prens, bakan ve iş insanı gözaltına alındı.

2017- Suudi Arabistan'da Asir bölgesi Emir Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki 8 üst düzey yetkiliyi taşıyan helikopter düştü, kurtulan olmadı.

2018- ABD yönetimi, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü de uygulamaya başladı.

2020- Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa etti. Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından gözaltına alındı.

2021- Sierra Leone'nin başkenti Freetown'un doğusundaki Willington bölgesinde yakıt tankeri ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 144 kişi yaşamını yitirdi.

2023- Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Mihael Zgank, erkekler 90 kiloda bronz madalya kazandı.

2025- ABD'de New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı 34 yaşındaki Zohran Mamdani, oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

6 Kasım

1814- Enstrüman yapımcısı ve saksafonu bulan Adolphe Sax doğdu.

1893- Besteci Pyotr İlyiç Çaykovski, 53 yaşında St. Petersburg'da öldü.

1913- Hint lider Mahatma Gandhi, tutuklandı.

1917- Bolşevik Ekim Devrimi (eski Rus takvimine göre 25 Ekim): Lenin ve Troçki, Petrograd'da kontrolü ele geçirdi

1918- Çanakkale Boğazı, İngiliz ve Fransızlarca işgal edildi.

1931- İstanbul'daki dolmuşlarda sarı-siyah damalı çizgi uygulaması başlatıldı.

1936- İzmit'te kağıt ve karton fabrikası açıldı.

1955- Kayseri Şeker Fabrikasında üretime başlandı.

1979- Türkiye'de "Hoş Memo" olarak tanınan çizgi bant "Li'l Abner'in" yaratıcısı Al Capp, 70 yaşında öldü.

1981- YÖK Yasası yürürlüğe girdi.

1983- ANAP, tek başına iktidar oldu.

1983- Ressam Münif Fehim Özarman vefat etti.

1989- Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kuruldu.

2009- Türk dil bilimci İlhan Ayverdi, 83 yaşında vefat etti.

2012 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ergenekon davasında gizli tanık Deniz'in Şemdin Sakık olduğu ortaya çıktı.

2013- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın cesedinde ve mezarındaki toprakta radyoaktif polonyum elementine rastlandığı bildirildi.

2015- Bulgaristan'da güvenlik sektörü çalışanlarının 20 brüt maaş tutarındaki emeklilik ve istifa tazminatının yarıya düşürülmesi kararına tepki gösteren 2 bin polis istifa etti.

2016- Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

2017- ABD, Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı.

2017- Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde büyük ödülü "Buğday" filmiyle Semih Kaplanoğlu kazandı.

2020 - "Futbolda şike" davasında tüm sanıklar, "şike ve teşvik" suçlarından beraat etti.

2021- Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi "Siper", atış testini başarıyla geçti.

2023- Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) kuruldu. Kuruluş belgesi İstanbul'da imzalanan ATNA'nın ilk genel kurulunda AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, genel başkanlığa seçildi.

2023- İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 23 yaşındaki "Filistinli cesur kız" Ahid et-Temimi'yi gözaltına aldı.

7 Kasım

1600- Divan şiirinin ustalarından Baki öldü.

1665- Yaşayan en uzun ömürlü gazete The London Gazette'nin ilk baskısı yayımlandı.

1892- İstanbul'da Darülaceze'nin temeli atıldı.

1910- Rus yazar Tolstoy hayata veda etti.

1917- Bolşevikler, Rusya'da yönetimi ele geçirdi.

1920- Türk ordusu, Gümrü'yü işgal etti.

1921- İtalya'da Mussolini, kendisini Ulusal Faşist Partisi lideri ilan etti.

1929- New York'taki Modern Sanatlar Müzesi halka açıldı.

1958- Gazeteci yazar Aka Gündüz, 72 yaşında vefat etti.

1988- Nebioğlu Yayınevinin kurucusu Osman Nebioğlu hayatını kaybetti.

1991- Basketbol yıldızı Magic Johnson, HIV testinin pozitif çıkmasının ardından basketbolu bıraktığını açıkladı.

2003- Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı "MV Doulos", İzmir'in Alsancak Limanı'na geldi.

2004- Cumhuriyet döneminin ilk kadın yazarlarından Cahit Uçuk, 95 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2005- Yazar ve senarist Sulhi Dölek, 57 yaşında İstanbul'da öldü.

2011- Ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın doktoru Conrad Murray, güçlü anestezi ilacı "propofol"ü aşırı dozda vererek Jackson'ın ölümüne neden olmaktan suçlu bulundu.

2012 - Demokrat Parti adayı Barack Obama, ikinci kez ABD Başkanı seçildi. Obama, zafer konuşmasında, "Beyaz Saray'a her zamankinden daha kararlı ve daha ilham almış şekilde döndüğünü" söyledi.

2013- İspanya'da 4 asra yakın geçmişi olan boğa güreşleri, resmen kültürel miras olarak tanındı.

2016- Terör soruşturması kapsamında HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklandı.

2017- İngiltere'de memelilerin atası kabul edilen iki hayvana ait 145 milyon yıllık fosiller bulundu.

2020 - ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden kazandı.

2022- Laboratuvar ortamında üretilen kan, klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakledildi. Nakil, İngiltere'nin Bristol, Cambridge ve Londra şehirlerinden bilim insanları tarafından ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üzerinde yapılan çalışma sayesinde gerçekleşti.

2023- Dünya Sağlık Örgütü, sağlık tesisleri, su ve sanitasyon sistemlerinin altüst olduğu Gazze'de salgın hastalıkların yayılma riskinin arttığını açıkladı.

2025- İstanbul, dünyaca ünlü seyahat dergisi Wanderlust'ın 2025 Okuyucu Seyahat Ödülleri'nde "En Çok Gidilmek İstenen Şehir (Avrupa)" kategorisinde altın madalya kazandı.

8 Kasım

1793- 13'üncü yüzyılın başlarında kale olarak inşa edilen Louvre, müze olarak hizmete girdi.

1912- Selanik, Yunanlılar tarafından işgal edildi.

1923- Adolf Schicklgruber (Hitler), Münih'te ilk çıkışını yaptı. Bu başarısız çıkışın ardından 4 gün sonra 12 Kasım'da tutuklandı ve hapiste "Kavgam"ı yazdı.

1938- Atatürk'ün hastalığı normal seyrinden çıkarak şiddetlendi.

1944- ABD'de Roosevelt, dördüncü kez başkan seçildi.

1973- Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, 75 yaşında vefat etti.

1979- Şair Nevzat Üstün, 55 yaşında hayatını kaybetti.

1982- Halkoyuna sunulan Anayasa'nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.

1992- Berlin'de 350 bin kişi ırkçı şiddete karşı gösteri yaptı.

1998- Sinema sanatçısı Erol Taş, İstanbul'da vefat etti.

2006- Terör örgütü DHKP/C'nin "elebaşılarından" Ercan Kartal, Sabancı suikastı ile yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e suikast girişimi talimatını verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2011- Fransız paleontologlar, Türkiye'de ilk kez dinozorların ortaya çıkmasından önce yaşamış 280 milyon yaşındaki kertenkelenin izlerini keşfetti.

2011- Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu ve 1970'li yıllarda Muhammed Ali'nin en büyük rakibi ünlü boksör Joe Frazier kanserden öldü.

2012 - Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) başına ilk defa bir kadın yönetici getirildi. Interpol'un Roma'daki toplantısında yapılan seçime tek aday olarak giren 58 yaşındaki Mireille Ballestrazzi, başkan seçildi.

2013- Haiyan Tayfunu'nun Filipinler'de 5 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığı açıklandı.

2016- ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Parti adayı iş insanı Donald Trump kazandı.

2017- Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

2018- ABD'nin California eyaletinde çıkan yangında 88 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçti.

2021- Çin'in, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna gönderdiği Şıncou-13 taykonot ekibinin uzay yürüyüşünde Vang Yaping, uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın taykonot oldu.

2024- Fransa'nın önde gelen tarihi ve turistik mekanlarından Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin çanları, 2019'daki yangından 5 yıl sonra ilk kez çaldı.