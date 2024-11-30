Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Takımın başında Serdar Topraktepe'nin vekaleten olacağı belirtildi.

30.11.2024 19:22  Güncelleme: 19:34
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Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA BRONCKORST DA GİTTİ

Başkan Hasan Arat'ın ani istifasıyla sarsılan Beşiktaş'tan bir ayrılık haberi geldi. Ligde ve kupada üst üste kötü sonuçlar alan, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 3-1 yenilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.

Giovanni van Bronckhorst

TAKIMA VEKALETEN SERDAR TOPRAKTEPE BAKACAK

Kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, son 6 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Siyah-Beyazlı takımın son 6 maçta aldığı skorlar şu şekilde:

  • Galatasaray 2-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
  • Beşiktaş 2-1 Malmö
  • Başakşehir 0-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 2-4 Göztepe
  • Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel Aviv

HOLLANDALI ÇALIŞTIRICININ BEŞİKTAŞ KARNESİ

Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş\'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • My Way:
    Yerine feriştahını da getirseniz boşsunuz. 88 8 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Transfer yapmak için kulübü şirketlerin eline bırakırsan böyle olur kokos istanbul takımı İki uyduruk transfere dünya para gösterip kulübü borca sokmuşlar hahahah Eziktasım paralar neredeeeee???? komidninüzerinde ya la ahahahha Halkın takımlarına delikanlı taraftarlara selam olsun... 71 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HAKEM VE PENALTI JOKERİ BITINCE BIRDE ASLAN PENCESINI YIYINCE KUSLAR DARMADAGIN, BASKAN 204 KAPI ACARIM DERKEN KENDI KAPISINI ACAMADI TEKNİK DİREKTÖR ZATEN FACİA AHA YAZIYORUM DEVRE ARASINDA CIRTTTT İMOBİLE DE TUYECEK 63 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GALATASARAY A TOSLAYAN , FENEV IN SALİNCAGİNA BINENLERIN SONU 1 AY ICINDE NAKAVT. 59 7 Yanıtla
  • Abdullah Demir:
    8taşın yeni teknik direktörü ferhat eser :) not bana gelen bilgi 39 5 Yanıtla
  • Murat:
    Gelsin tazminat 26 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA OLSUN UZULMEYIN BRONŞİT Q0 SENE ONCE DUNYA KUPASINDA MUSLERA YA GOL ATMA SEREFINE SAHIP OLMUŞTU, ONU IZLEYIN SEVİNİN. BABANIZ KOCANIZ GALATASARAY, 14 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Beşiktaş da Sırada Kim Var?? 14 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Böyle mi Olacaktı? 15 0 Yanıtla
  • GÖKHAN ARSLAN:
    lige başlarken açık ara şampiyon ilan edilen takımın düştüğü duruma bak daha neler göreceğiz. 11 1 Yanıtla
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