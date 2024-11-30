Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.
Başkan Hasan Arat'ın ani istifasıyla sarsılan Beşiktaş'tan bir ayrılık haberi geldi. Ligde ve kupada üst üste kötü sonuçlar alan, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 3-1 yenilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.
Kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."
Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, son 6 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Siyah-Beyazlı takımın son 6 maçta aldığı skorlar şu şekilde:
Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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