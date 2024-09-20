Beyoğlu\'nda Gerginlik: Başkan Güney Tepki Gösterdi

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Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Mehmet ÇALPAR-Umut GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, belediye yöneticilerinin Beyoğlu Hükümet Konağı'nda bulunan belediye birimlerine girişlerinin güvenlik güçleri tarafından engellenmesine tepki gösterdi. Güney, "Vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var. Beyoğlu halkının sandıktaki tercihiyle bir hesaplaşma var. 18 Ocak'ta imzaladınız metnin arkasında niye durmuyorsunuz? Beyoğlu halkı için Emekli Evi açtık. Bunun karşılığında Kaymakamlık binasını boşaltın diye tebligat gördük, Beslenme Saati projesini hayata geçirdik. 42 devlet okulunu kendi görevimiz olmamasına rağmen A'dan Z'ye boyayıp tadilatını yaptırdık. Bunun karşılığında okullara astığımız pankartları söktürdüler, yetmedi TRT binasını boşaltın dediler... Ama yapılanlar bizim hizmet aşkımızı daha da perçinliyor. Bir çalışacaksak 5 çalışacağız" dedi.

2023 yılında belediye yönetimi AKP'deyken Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen Kasımpaşa'daki Beyoğlu Hükümet Konağı'ndaki belediye birimlerinin boşaltılmasına başlandı. Dün akşam saatlerinde Beyoğlu Belediyesi'ne iletilen tahliye yazısıyla birlikte belediye yöneticilerinin kaymakamlık binasında bulunan belediye birimlerine girişleri engellendi. Gece boyunca devam eden gerginliğin ardından sabah saatlerinde belediye birimlerinin tahliyesi için çalışmalara başlandı. Beyoğlu Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için bina önünde kurduğu çadırda hizmetlerini sürdürüyor.

Başkan Güney: Beyoğlu halkı cezalandırılıyor

Yaşananlara tepki gösteren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var. Beyoğlu halkının sandıktaki tercihiyle bir hesaplaşma var" dedi. Güney şöyle devam etti:

"18 Ocak'ta imzaladığınız metnin arkasında niye durmuyorsunuz? Beyoğlu halkı için Emekli Evi açtık. Bunun karşılığında Kaymakamlık binasını boşaltın diye tebligat gördük, Beslenme Saati projesini hayata geçirdik. 42 devlet okulunu kendi görevimiz olmamasına rağmen A'dan Z'ye boyayıp tadilatını yaptırdık. Bunun karşılığında okullara astığımız pankartları söktürdüler, yetmedi TRT binasını boşaltın dediler. Yine Beyoğlu'nda kreşlerin sayısını 26'dan 40'a çıkardık. Özel gereksinimli çocuklarımız için kreş sınıfı oluşturduk. Terra Santa'yı boşalt Beyoğlu dediler. 22 yıldır asfalt görmemiş yolları, 22 yıldır yapılmamış kaldırımları yaptık bunun karşılığında ne gördük 15-20 yıldır bekletilmiş İŞKUR'un para cezalarını gördük. Bu nedenle şunu söylüyorum; Burada vatandaşın iradesiyle bir hesaplaşma var ama yapılanlar bizim hizmet aşkımızı daha da perçinliyor. Bir çalışacaksak 5 çalışacağız. Beyoğlu halkı müsterih olsun. Biz size aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir kuvvet bizim önümüzde engel olamayacak. Bizim halka hizmet etmek için ne odalara ne koltuklara ne de makamlara ihtiyacımız var. Biz kaldırıma çadırımızı kurarız ve hizmetimizi sokakta da vatandaşa vermeye devam ederiz."

Şahan: Bu millet ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan çok yoruldu

Beyoğlu ek hizmet binasının önüne giderek destek açıklaması yapan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da şunları söyledi:

"Sosyal demokrat belediyeciliğin, milletin iradesini açamayacağı kapı yok. Artık bu millet bu ötekileştirmeden, bu kutuplaştırmadan gerçekten çok yoruldu, çok usandı. Aslında bunun cevabını da 31 Mart'ta verdi. Başkanımız da verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem Başkanımız zaten 2019'da vermişti. 2024'te daha büyük verdi. Gaziosmanpaşa'da Hakan Başkanımız da verdi. Dolayısıyla artık milletin böyle bir gündemi yok. Bu kutuplaştırmadan, bu hizmeti engellemeye yönelik olan bütün politikalardan uzaklaşılması gerekiyor. AK Parti siyasi iktidarının, devletin, bürokratların uzaklaşması gerekiyor. İnan Başkanımızın yanındayız. Şişli Belediye Başkanı olarak ve Şişli olarak Beyoğlu'nun yanındayız."

Hakan Bahçetepe: Halkın hizmet almasının engellenmesini yanlış buluyorum

Beyoğlu Belediyesi'nun maruz kaldığı tahliye karşısında desteğe gelen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Tüm Beyoğlu halkına öncelikle geçmiş olsun diyorum. Tabii bu çok vahim bir olay aslında. Bu tamamen siyasi bir mesele. Yani bir yıldır bir buçuk yıldır belediyenin kurumlarının Beyoğlu halkına hizmet alanları dün gelen genelgeyle belediye kurum yani kaymakamlık binasının içine sokulmaması tam bir garabettir. Burada olumsuz olan durum vatandaşın hizmet alma hakkını engellemektir aslında... Belediyenin kurumları vatandaşına hizmet eden kurumlar. Siyaset üstü kurumlar, yerel yönetimler. Dolayısıyla bugün Beyoğlu'na yapılan bu davranış biçimini kınıyorum. Bunu çok yanlış buluyorum. Beyoğlu halkının yanındayız hem de belediye başkanımızın yanındayız" dedi.

Zeynel Emre: Bunu içinize sindirin

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ise şunları söyledi:

"Burada ticari bir faaliyet yok. Birilerini, yandaşları zengin etme yok. Burada vatandaşa hizmet etme var. Sizinle siyasi mücadeleye sonuna kadar hazırız ama bu şekilde yapılan işlemlerin sonuna kadar karşısındayız. Bu birimlerdeki hizmetler engelliler, emekliler, çocuklar, gençlerle ilgili. Sen bunları engelleyerek hangi akla hizmet ediyorsun? Sen belediye başkanımıza zarar vereyim derken vatandaşa, halka zarar veriyorsun. Sen bu cesareti kimden alıyorsun? Türkiye'de hiç bir güç halkın iradesinden daha güçlü değildir. Bunu Beyoğlu seçmeni de son seçimde gösterdi.. Bunu içinize sindirin. Bunu içinize sindirin"