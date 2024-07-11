Beyoğlu'da 'Öğrenci Ye' Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'da 'Öğrenci Ye' Projesi İçin Protokol İmzalandı

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney arasında 'Öğrenci Ye' projesi için protokol imzalandı. Bu proje sayesinde Beyoğlu'nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Beşiktaş'ta başlatılan bu proje, Beyoğlu'nda da hayata geçirilerek öğrencilere destek olmayı hedefliyor.

11.07.2024 20:00
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BEYOĞLU Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasında 'Öğrenci Ye' projesi için protokol imzalandı. Bu uygulamayla Beyoğlu'nda okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencileri, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz olarak beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Daha önce Beşiktaş'ta başlatılan 'Öğrenci Ye' projesi bu sefer Beyoğlu'nda hayata geçirildi. Projenin Beyoğlu'nda uygulanması için Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat arasında bugün Beyoğlu Belediyesi'nde bir protokol imzalandı. Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Bugün Beşiktaş Belediye'sinin uzun yıllardır uyguladığı 'Öğrenci Ye' projesini Beyoğlu'nda hayata geçirmek ve dayanışmacı belediye ruhunun bir parçası haline getirmek için bir aradayız. Geçen gün Kasımpaşa'da açtığımız emekli evi vatandaşın beklentisinin teknik belediyecilikten ziyade daha sosyal belediyeciliğe kaydığını bir kez daha göstermiş oldu. Bu da aslında o bakış açısının, yol ve yöntemin bir uzantısıdır. Beyoğlu kültürün, sanatın, tarihin ve dayanışmanın başkenti. Dayanışma Beyoğlu'nda tüm mahallelerde, sokaklarda, esnafıyla, belediyesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla kök salsın diye çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"BİR NEBZE DE OLSA ÜZERLERİNDEN YÜK ALMAK İSTEDİK"

İstanbul şartlarında öğrenci olmanın çok zor olduğunu söyleyen Güney, "Bunu yıllar önce Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dile getirmişti. Onu kendisi gözlemledi. Öğrenciyi kendi projesi olarak hayata sundu ve Beşiktaş'ta öğrenciler büyük bir maliyetten kurtuldu. Ailesinin durumu kötü olduğu için devlet yurdu veya uygun fiyatlı bir yurt bulamadığı için İstanbul'da okumaya gelemeyen binlerce öğrenci varken belediyelerin de bu duruma duyarsız kalması doğru değildi. Bu projeyi düşünen fikri temelini oluşturan, hayata geçiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkür ediyorum. Biz de Beyoğlu'nda bu projenin altyapısını hazırlayalım. Beşiktaş Belediyesi'nin deneyiminden faydalanıp aynı altyapıyı Beyoğlu'nda da oluşturma arayışıyla kapısını çaldık. Kendisi uygun gördü. Ekipleriyle, altyapısıyla ve biriktirdikleri deneyimle birlikte Beyoğlu'nda da bunu bugün hayata geçireceğimiz protokolü imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Beyoğlu'nda öğrenci kardeşlerimizin özellikle Anadolu'dan gelen öğrencilerimizin buralarda yaşarken, okurken bir nebze de olsa üzerlerinden yük almak istedik. Öğrenci bütçesiyle bugün dışarıda bir yemek yenemeyeceğinin görüldüğü İstanbul'da bu projeyi çok önemsiyoruz. Esnaf dostlarımızla Beyoğlu'ndaki hayırsever esnaflarımıza öğrencilerimizi buluşturacağımız dayanışmacı bir proje olacak" diye konuştu.

AKPOLAT: İŞLETMELERE EN AZ 10 ÖĞRENCİ KONTEJANI AYIRIN DEDİ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "Özellikle hatırlayalım; Mimar Sinan Üniversitesi'nde yemekhanede yemek fiyatlarına yapılan zamlardan sonra bir öğrencimizin kötü haberini almıştık. Hızlıca 'biz bu sorunu nasıl çözebiliriz?' dedik. Beşiktaş gibi 3 tane sarayın, 9 tane üniversitenin olduğu ve her gün 3 milyon insanın bir vesileyle ziyaret ettiği bir yerde yerel yönetim olarak görev alanımızın içerisinde olsun olması bu konuya duyarsız davranamayız. Hızlıca paydaşlarımızı bir araya getirdik. Sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdik. Türkiye'nin en önemli restoranları otelleri, bir kısmının Beşiktaş'ta olduğunu çok iyi biliyoruz. Beyoğlu ve Beşiktaş nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğu yerlerden iki tanesi. Dolayısıyla buradaki işletmeleri bir araya getirdik. İşletmelere dedik ki hepimiz kendi bünyenizdeki, restoranlarınızda, otellerinizde en az 10 öğrenci olmak üzere kontenjan ayırın. Fazlası ucu açık. Bir uygulama hayata geçirdik. Adını 'Öğrenci Ye' olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

"2 BİN 500 ÖĞRENCİMİZİN YEME İÇME İHTİYACINI ÜCRETSİZ OLARAK KARŞILAYABİLİYORUZ"

Sistemin çok kolay çalıştığını aktaran Akpolat, "Öğrenci, öğrenci numarasıyla sisteme giriyor. Kendisine en yakın konumdaki anlaşmalı restoranlara gidip ücretsiz olarak yeme içme ihtiyacını karşılıyor. Rezervasyon da yapabiliyor. Bir portal var. Bu portal üzerinden birbiriyle konuşabiliyorlar. Dolayısıyla ilk anda sistemi hayata geçirdiğimizde yaklaşık 500 öğrencinin ihtiyacını karşılayabiliyorduk. Ama şu anda 2 bin 500 öğrencimizin her gün yeme içme ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayabiliyoruz. Biz öncelikle devlet üniversitelerinden başladık. Bu dönem özel üniversitelerde okuyan yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 burslu okuyan öğrencilerimizin de ihtiyacını karşılama noktasında olacağız. Bunu hayata geçireceğiz. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Beyoğlu'nda da önemli sayıda üniversite var. Dolayısıyla ortaklaştığımız sadece bu proje olmayacak" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİ YE' PROJESİ HAKKINDA

'Öğrenci Ye' projesi, Beşiktaş Belediyesi tarafından TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) iş birliğiyle geliştirilen bir sosyal dayanışma uygulamasıdır. Bu uygulama, Beşiktaş'ta okuyan veya ikamet eden üniversite öğrencilerine, anlaşmalı restoranlardan ücretsiz yemek imkanı sunuyor. Uygulamanın, QR kod ile restoran onay sistemi, güncellenmiş restoran listesi ve ileri tarihli rezervasyon gibi özellikleri de bulunuyor. Proje kapsamında şu anda 164 restoran bu hizmeti veriyor ve yaklaşık 10 bin 611 öğrenci bu uygulamadan faydalanıyor.

Beyoğlu\'da \'Öğrenci Ye\' Projesi İçin Protokol İmzalandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beyoğlu'da 'Öğrenci Ye' Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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