Beyoğlu Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Yemek Desteği - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Yemek Desteği

Beyoğlu Belediyesi\'nden Öğrencilere Ücretsiz Yemek Desteği

Beyoğlu Belediyesi, 'Beslenme Saati' projesi ile ilkokul çağındaki 2 bin 96 çocuğa ücretsiz yemek sağlayacak. Proje, Beylikdüzü Belediyesi'nden örnek alınarak başlatıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, çocukların eşit şartlarda beslenmesini sağlamak için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini açıkladı. Proje kapsamında, öğrenciler haftanın belirli günlerinde çeşitli sağlıklı gıdalarla beslenebilecek.

02.09.2024 18:36  Güncelleme: 18:37
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi, "Beslenme Saati" projesiyle ilkokul dönemindeki çocuklara ücretsiz yemek sağlayacak. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "2 bin 96 çocuğumuz nereden geldiğini bilmeden, yanındaki arkadaşı hiçbir logo ve isim görmeden evde annesinin koyduğu şekliyle beslenmesini açabilecek" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Beyoğlu Belediye Başkanımız icraatçı, halkçı, projeci belediyecilik uygulamalarıyla sorunları çözmeye yönelik önemli girişimlerde bulunuyor" diye konuştu.

İstanbul'da ilk olarak Beylikdüzü Belediyesi tarafından başlatılan "Beslenme Saati" projesi yayılmaya devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi de aynı projeyi bugün başlattı. Beyoğlu Belediyesi Aşevi'nde düzenlene programa CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı.

Proje kapsamında ilçedeki ilkokullarda eğitim gören 2 bin 96 öğrenciye ücretsiz öğün sağlanacak. Pazartesi gününün öğününde simit, armut, karışık kuruyemiş, krem peynir, piknik helva ve meyve suyu yer alırken cuma günü ise karışık sandviç, karışık kuruyemiş, piknik reçel, elma, piknik helva ve süt öğrencilere sunulacak.

Çelik: Beyoğlu Belediye Başkanımız halkının yanında

Programda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediyesi'nin Kasımpaşa'da açtığı Emekliler Evi projesini de anımsatarak "Özellikle emekli maaşlarının enflasyon altında eridiği, dar gelirli ailelerin gelirlerinin enflasyon altında eridiği bugünlerde Beyoğlu Belediye Başkanımız icraatçı, halkçı, projeci belediyecilik uygulamalarıyla Beyoğlu halkının yanında oluyor, onların sorunlarını çözmeye yönelik çok önemli girişimlerde bulunuyor. Hem bütün İstanbullular adına hem Beyoğlulular adına Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın İnan Güney'e sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasına başladı.

"2014'ten bu yana Beylikdüzü'ndeki model belediyecilik İstanbul'a yayıldı"

Beylikdüzü Belediyesi'nden örnek alınarak bu projenin hayata geçtiğini belirten Çelik, "Tabii ki 2014'ten bu yana Beylikdüzü'ndeki model belediyecilik önce İstanbul'a yayıldı, İstanbul'dan da Türkiye'ye yayılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan devraldığı bayrağı Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık daha ileriye taşıyor. Beylikdüzü'nde 2019'dan beri Çalık Başkanımız çok önemli projeci, icraatçı belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Ekrem İmamoğlu'nun uygulamaları Türkiye'de markalaşıyor"

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun uygulamaları da Türkiye'de markalaşıyor" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapı sorunlarının çözümünü saatlerce konuşabiliriz. Yeşil alan miktarının artışını konuşabiliriz. Çocuk kreşlerini konuşabiliriz. Yurtları konuşabiliriz. Metro yatırımlarını konuşabiliriz. Bu yatırımların, bu çalışmaların Anadolu'da markalaştığının altını çizmek isterim. Örneğin İstanbul'un Kent Lokantaları, Gaziantep'te, Ankara'da, Trabzon'da açılıyor. Yurdun dört bir yanında büyükşehir belediyesinin uygulamaları markalaşıyor. İstanbul halkı adına, Türkiye adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum."

"Okullara çocuklarını gönderen aileler kara kara düşünüyorlar"

Eğitimde ciddi sorunlar olduğuna da dikkat çeken Çelik, şunları dile getirdi:

"Okullarda kayıt parası yasak olduğu halde maliyetlerden kaynaklı okul müdürleri, okul aile birlikleri kayıt parası talep etmek zorunda. Öğrenciler okullara kayıt yaptırılırken istenen bağışlar, aileleri kara kara düşündürüyor. Ailelerin çocukları, üniversite sınavına girip vakıf üniversiteleri kazanıyorlar. Vakıf üniversitelerinin kayıt ücretleri ülkemizde bir milyon liralara dayanmış durumda. 200, 300, 500 bin liradan başlayarak vakıf üniversitelerindeki kayıt paraları bir milyona dayandı. Vakıf üniversitesinde bir bölüm kazanan ailelerin çocukları kara kara düşünüyorlar. Önümüzdeki hafta kırtasiye masraflarını yapacak aileler, birinci sınıfa başlayacak bir çocuğun kırtasiye çantasını doldurabilmek için bir ailenin harcaması gereken para 4 bin 500 lirayı bulmuş durumda. Okullara çocuklarını gönderen aileler kara kara düşünüyorlar, beslenme çantalarını nasıl dolduracağız diye. İşte Beylikdüzü'nde başlayan bu model İstanbul'a yayılıyor. O çocukların beslenme çantalarını doldurmak için, dar gelirli ailelerin çocuklarının beslenme çantalarını doldurmak için belediyelerimiz önemli bir çalışma başlattı. Yine belediyelerimiz kırtasiye yardımıyla vatandaşın yanında olmaya gayret ediyorlar."

Çalık:  Beslenme Saati, Beylikdüzü Belediyesi'nin tek aksatamayacağı işlerden biri

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da "Beylikdüzü'nde beni tanıyanlar ve takip edenler bilir. Çocuk en hassas noktamdır. Çocuk deyince bütün sular durur bende. Beslenme Saati de Beylikdüzü Belediyesi'nin tek aksatamayacağı işlerden bir tanesidir. Bir gün dahi aksamadan o çocuğun beslenme çantası o çocuğa ulaşır ve hassasiyetle yapıyoruz bunu."

Güney: Halkçı belediyecilik uygulamaları ne varsa hayata geçirmek istiyoruz

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise seçim sürecinden itibaren projeyi düşündüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bu sokaklarda bir tane bile çocuğumuz eğer sınıfa beslenme çantası almadan gidiyorsa, ders zili çaldığında yanındaki beslenme açıp kendisi beslenmesi yok diye sınıfı terk ediyorsa şunu söylemiştim. 'O belediye bize haram olsun, o belediye yerin dibine girsin' demiştim. Biz bugün bu utançtan Beyoğlu olarak kurtuluyoruz. Artık Beyoğlu'nda şunun gönül rahatlığını hep beraber yaşayabiliriz. 45 devlet okulunda, hangi ilkokulda beslenme zili çaldığında biz bileceğiz ki oradaki çocuklarımız eşit olarak yemeklerini yiyor, karnını doyuruyor. Dolayısıyla bunun rahatlığı, onuru, gururu şimdiden hepimizin içinde olabilir. İyiliğe dair ne varsa Beyoğlu'nda yayalım diyoruz. Belediyelerimizi gözlemliyoruz ve halkçı belediyecilik, sosyal adaletten yana belediyeciliğin uygulamaları ne varsa biz Beyoğlu'nda hayata geçirmek istiyoruz. Mensubu olduğum partinin belediyelerinde Halk Süt'ü nasıl verelim diye konuşuyoruz. 'Biz şuranın imarını nasıl artıralım' demedik bugüne kadar. Biz anneleri ücretsiz otobüse nasıl bindirelim, çocukları nasıl daha kaliteli parklara kavuşturalım diye konuşuyoruz ama hangi çocuk parkını imara açalım diye bugüne kadar tartışmadık. Aynı şekilde 'nereye bir otel, AVM yapalım' demiyoruz. Hangi tarihi kültürel mirası koruyabiliriz diyen bir partinin, bir belediyenin mensubu olarak da ayrıca gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Beslenme Saati'mizde 2 bin 96 tane çocuğumuzu belirledik ilk etapta. Yıl içerisinde bu artacaktır. 2 bin 96 tane çocuğumuz nereden geldiğini bilmeden, yanındaki arkadaşı hiçbir logo ve isim görmeden evde annesinin koyduğu şekliyle beslenmesini açabilecek."

Şişli'de okula yeni başlayan çocuklara kırtasiye dağıtıldı

Şişli Belediyesi ise yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, ilçede 1'inci sınıfa başlayan toplam 2 bin 485 öğrenciye kırtasiye seti dağıttı. Mareşal Fevzi Çakmak Pakmaya İlkokulu'nda okula merhaba diyen miniklere hediye kırtasiye setlerini, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan verdi.

Şişli Belediyesi, ilçedeki 35 okulda yapılan tadilat çalışmalarının ardından öğrencilerin eşit ve iyi koşullarda eğitim alabilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı 2 Eylül itibarıyla okula başlayan ilçedeki tüm 1'inci sınıf öğrencilerine kırtasiye seti dağıtıldı. 16 okuldaki toplam 2 bin 485 minik öğrenci, Şişli Belediyesi'nin içerisinde; kalemlik, kalem seti, sulu boya, pastel boya, kuru boya, cetvel, makas, yapıştırıcı, defter çeşitleri bulunan hediye kırtasiye setiyle okula merhaba dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Yemek Desteği - Son Dakika

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