Bilecik'te Yamaç Paraşütü Etkinliği - Son Dakika
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Bilecik'te Yamaç Paraşütü Etkinliği

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenecek olan 'Take Off Bilecik' etkinliğine 111 yamaç paraşütçüsü katılacak. Etkinlik, uçuş gösterileri, yemekler ve çeşitli etkinliklerle dolu bir programla gerçekleştirilecek.

15.08.2024 11:19
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 17-18 Ağustos'ta düzenlenecek "Take Off Bilecik" etkinliğine 111 yamaç paraşütçüsü katılacak.

Programın ilk günü saat 09.00'da Vezirhan Belde Parkı'nda toplanacak sporcular, daha sonra etkinliğin yapılacağı Meryem Dağı Yamaç Paraşütü Alanı'na hareket edecek.

Uçuş gösterileri ve öğle yemeğiyle devam edecek program, Pelitözü Gölpark'taki akşam yemeği ve çeşitli etkinliklerle sürecek.

Ertesi gün sabah 07.30 ila 08.30 arası kahvaltı verilecek, teknik toplantının ardından uçuş gösterileri ve açılış programı yapılacak.

Öğle yemeğinin akabinde düzenlenecek kapanış programından sonra etkinlik, ikramla son bulacak.

Kaynak: AA

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