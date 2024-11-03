Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı

Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara-Eskişehir karayolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyen şoförün çarptığı araçtaki karı-koca hayatını kaybetti. Kazaya neden olan ve kendisi de yaşamını yitiren Ramazan Güven'in bipolar hastası olduğu ve 3 gündür ailesiyle konuşmadığı ortaya çıktı.

03.11.2024 15:25
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Ankara- Eskişehir karayolunda bipolar hastası Ramazan Güven'in (34) ters yönde ilerlediği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada Güler ile diğer sürücü Hakan İ. (42) ve eşi Esmanur İ. (35) öldü, çiftin 2 çocuğu ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde E-90 kara yolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir yönüne giden Hakan İ. idaresindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönden gelen Ramazan Güven idaresindeki 27 SE 946 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı

3 GÜNDÜR AİLESİYLE KONUŞMUYORMUŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bipolar hastası olduğu belirlenen Ramazan Güven ile diğer otomobilin sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan Ramazan Güven'in bipolar hastası olduğu ve 3 gündür ailesiyle konuşmadığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    hasta bir adama kim verdiyse bu ehliyeti onlarda suçlu onun kadar 49 2 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    Bu kişiye ehliyeti ve aracı verenlerde suçlu! 28 1 Yanıtla
  • Ayse Sahbaz:
    Bipolar adamın arabayla ne işi bar ehliyeti neden iptal edilmiyor tees yöne gireni hiçim bir camara radar görmez nu nasıl aymazlık insanlara yazıl değilmi diğer ailenin suçu neydi çocukları yetim kaldı onlarda yatalı daha yaşarsa oda Allah sabırlar versin ama çok ihmaller zinciri var bipolar insanlar araç kullanamaz 25 0 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    suçsuz insanın başını yaktı yazık 6 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Welcome to Türkiye!.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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