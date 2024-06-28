Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda Kral III. Charles'ın doğum günü kutlandı - Son Dakika
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Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda Kral III. Charles'ın doğum günü kutlandı

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Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu, Kral III. Charles'ın doğum gününü Beyoğlu'nda bulunan konsoloslukta düzenlenen resepsiyonla kutladı. Organizasyona siyasetçiler, iş insanları, hükümet yetkilileri ve Türk ve İngiliz cemiyetinden birçok isim katıldı. Başkonsolos Kenan Poleo, açılış konuşmasında iki ülke arasındaki inovasyon işbirliğine vurgu yaparak, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığının gücünü vurguladı. Büyükelçi Jill Morris ise katılımcılara teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin önemine değindi.

28.06.2024 19:03
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BİRLEŞİK Krallık İstanbul Başkonsolosluğu, Kral III. Charles'ın doğum gününü Beyoğlu'nda bulunan Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Kral'ın Doğum Günü Partisi' organizasyonuyla Kral III. Charles'ın doğum günü Beyoğlu'nda bulunan Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda kutlandı. Organizasyonda siyasetçiler, iş insanları, hükümet yetkilileri ve Türk ve İngiliz cemiyetinden birçok isim yer aldı. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo açılış konuşmasında, "Bu güçlü ilişkiden ve bu yılın teması olan inovasyondan bahsederken, Boğaz Köprüsü'nün tarihi aklıma geldi. 'Birinci Köprü' olarak bilinen yapı, ülkelerimizin inovasyon için bir araya gelmesinin sadece bir örneği. Britanyalı mühendislerin desteğiyle inşa edilen köprü, bu sene 50. yıldönümünü kutladı. O zamandan beri, ülkelerimiz arasındaki inovasyon işbirliği daha da mükemmelleşti. Aranızdaki bir çokları gibi Birleşik Krallık'taki üniversitelerimizde okuyan çok sayıda Türk öğrenci olduğunu duyduğumda çok memnun oluyorum. Ayrıca ülkelerimizden yenilikçiler, mühendisler, sanatçılar ve girişimciler birlikte büyümek ve küreselleşmek için ortaklıklar kuruyorlar. Onlar ve siz, Birleşik Krallık- Türkiye ortaklığının ve dostluğunun gücünün bir göstergesi olmaya devam ediyorsunuz" dedi. Birleşik Krallık ve Türkiye ikili ilişkilerinin tarihine değinen Büyükelçi Jill Morris ise, "Majestelerinin Büyükelçisi olarak, ortaklığımızı her iki büyük ülkenin de yararına inşa etmemizi sağlayan desteğiniz, işbirliğiniz ve dostluğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum" İfadelerini kullandı.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu\'nda Kral III. Charles\'ın doğum günü kutlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda Kral III. Charles'ın doğum günü kutlandı - Son Dakika

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