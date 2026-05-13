Bodrum'daki çifte cinayette karar; Rus anne ve kızının katiline indirimsiz müebbet
Bodrum'daki çifte cinayette karar; Rus anne ve kızının katiline indirimsiz müebbet

13.05.2026 20:29
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'yı tabancayla öldürüp cansız bedenlerini çarşafa sararak uçuruma atan Andrej Kuslevic hakkında karar açıklandı. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Kuslevic, 'tasarlayarak öldürme' suçundan hiçbir indirim uygulanmaksızın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum’da Rus uyruklu Irina Dvizova ve 15 yaşındaki kızı Dayana’nın öldürülüp sarp araziye atılmasıyla ilgili davada karar çıktı. Eski eşini ve kızını tasarlayarak katleden Andrej Kuslevic, hiçbir indirim uygulanmadan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

CANSIZ BEDENLERİ UÇURUMDA BULUNDU 

Olay, 23 Kasım 2023'te gayrimenkul işiyle uğraşan Irina Dvizova ve kızı Dayana’dan haber alınamamasıyla başladı. Konacık Mahallesi’ndeki eve giren yakınlarının koltuklarda kan izi görmesi üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli bir aracın izini sürerek 28 Kasım'da anne ve kızın çarşafa sarılmış, 3 metre arayla uçuruma atılmış cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan otopside anne Irina’nın vücudundan 3, kızı Dayana’nın vücudundan ise 2 mermi çıkarıldı.

CİNAYETİ İŞLEYİP EVİ TEMİZLEDİ, OĞLUYLA KAÇTI 

Soruşturma, eski eş Andrej Kuslevic’in korkunç planını deşifre etti. Velayet anlaşmazlığı nedeniyle eski eşine husumet besleyen Kuslevic’in, cinayetin ardından evde yaklaşık 4,5 saat kalarak kan izlerini temizlediği belirlendi. Cesetleri bagaja yükleyen cani kocanın, 5 yaşındaki oğlunu da yanına alarak önce otele gittiği, cesetleri uçuruma attıktan sonra ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

ALMANYA'DA YAKALANDI, TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ 

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kuslevic, Almanya'da yakalanarak tutuklandı. 6 Şubat'ta Türkiye'ye iade edilen sanık, bugün yapılan son duruşmada hakim karşısına çıktı. Savunmasında görüntülerin kendisine ait olmadığını iddia eden ve "Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum" diyen Kuslevic’in talebi reddedildi. Mahkeme, "tasarlayarak öldürme" suçundan sanığa en ağır cezayı verdi.

YÜREK BURKAN DETAY: CENAZELER İÇİN YARDIM KAMPANYASI 

Maddi imkansızlıklar nedeniyle Irina Dvizova'nın en büyük oğlu David Dvizova, annesi ve kardeşinin cenazelerini Rusya’ya götürebilmek için yardım kampanyası başlatmıştı. Toplanan bağışlarla Türkiye’ye gelen David, annesi ve kardeşinin naaşlarını teslim alarak ülkelerine götürdü.

SAVUNMA KARARA İTİRAZ EDECEK 

Kararın ardından açıklama yapan sanık avukatı Ebru Çınar Kuvvet, ölüm tarihleri ile müvekkilinin Türkiye’den çıkış tarihleri arasında çelişki olduğunu iddia ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
