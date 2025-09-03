Bolu'da Polisler Zehirlendi - Son Dakika
Bolu'da Polisler Zehirlendi

Bolu\'da Polisler Zehirlendi
03.09.2025 00:59
Bolu'da durdurulan araçta şüpheli madde gazıyla 9 polis zehirlendi, 2'si yoğun bakımda.

Bolu'da durdurulan yabancı plakalı bir otomobilin yakıt deposundan şüpheli madde çıkmasının ardından 9 polis, ortaya çıkan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İki polisin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

ARABADAKİ YABANCI MADDEYİ İNCELERKEN ZEHİRLENDİLER

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine yabancı plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde detaylı yapılan incelemede, aracın yakıt deposunda şüpheli madde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine maddeyi incelemek isteyen polislerden 9'u, ortaya çıkan gaz nedeniyle zehirlendi.

Bolu'da Polisler Şüpheli Gazdan Zehirlendi

2 POLİS YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 polis, sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ünitesi'ne kaldırıldı. Polislerden 2'si yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, 1 polis memuru ise taburcu edildi.

Bolu'da Polisler Şüpheli Gazdan Zehirlendi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 2 Eylül 2025 Salı günü TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında, yabancı plakalı bir araç durdurulmuştur. Araçta yapılan kontrollerde, benzin deposunda şüpheli madde bulunması nedeniyle yapılan inceleme esnasında görevli polis memuru personelimiz söz konusu şüpheli maddenin yaydığı kokudan etkilenmiştir.

Bolu'da Polisler Şüpheli Gazdan Zehirlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden 2 personelimizin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, tedbiren gözlem amaçlı yoğun bakım ünitesinde, 3 personelimizin serviste, 3 personelimizin ise ayakta tedavileri devam etmekte olup 1 personelimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılmış olup, kamuoyuna gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir. Olaydan etkilenen ve tedavileri devam eden personelimize acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: DHA

