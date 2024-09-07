Bolu Dağı Tüneli, Ankara-İstanbul istikameti hizmete açıldı

Güncel

Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara- İstanbul istikametinin hizmete açıldığını duyurdu.

BOLU DAĞI TÜNELİ ANKARA-İSTANBUL İSTİKAMETİNDE AÇILDI

Bir süredir trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde hasret sona erdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin Ankara-İstanbul istikametinde açıldığını duyurdu.

TÜNELİN TÜPLERİ UZATILIYORDU

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bolu Dağı Tüneli yeniden halkımızın hizmetinde. Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında yaşanan heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün uzatılması için çalışmalara başlamıştık. İlk ayağını 2023 yılında İstanbul-Ankara yönünde 90 metre uzatarak hizmete açtık.

PLANLANANDAN 12 GÜN ÖNCE AÇILDI

Ankara-İstanbul yönünü de 67 metre uzatıp, planlanandan 12 gün önce bugün hizmete açtık. Ülkemizin en işlek otoyolu, Bolu Dağı'nda yaşanabilecek olası heyelanlara karşı artık çok daha güvenli. Bolu Dağı Tüneli'mizi kullanan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Daha güvenle, konforla Türkiye hızlanıyor."