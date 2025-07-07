Bolu'daki Otel Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu'daki Otel Yangını Davası Devam Ediyor

07.07.2025 17:46
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Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiği davada sanıkların savunmaları alınıyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Duruşmaya katılanlar, 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Verilen aranın ardından duruşma, tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir'in çapraz sorgusuyla sürdü.

Demir, tutuklu sanık Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in avukatının, yönetim kurulu kararı olmaksızın müvekkilinin otelde tadilat ve yenilik yapma yetkisinin olup olmadığı sorusuna, "Bu işleri tek başına yapabileceğini düşünmüyorum." cevabını verdi.

Tutuklu sanık otelin sahibi Halit Ergül'ün avukatının "Sanıklar Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun şirketin işleyişinde bir görevi var mıdır?" sorusunu Demir, "Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, bana bir emirde bulunmaz. Benim sorumluluk alanımda görevleri yoktu ama başka alanlarda varsa bilmiyorum." şeklinde yanıtladı.

Demir, tutuklu sanık muhasebe personeli Cemal Özer'in avukatının, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Grand Kartal Otel'e geldiğinde denetime katıldınız mı?" sorusu üzerine, "Bakanlık müfettişleri Gazelle Otel'de kaldı. Müfettişlerin Kartalkaya'ya çıkmasına iştirak ettim. İşlemlerinin bitmesini bekledim." dedi.

Tutuklu sanık otel müdürü Zeki Yılmaz'ın avukatının, müvekkilinin görevi ile tamirat ve tadilatla ilgili yetkisinin olup olmadığı sorusuna Demir, "Zeki Yılmaz Gazelle Otel'de gece müdürü, Grand Kartal'da ön büro ve satışlardan sorumluydu. Yetkisi olduğunu düşünmüyorum ama eksiklikleri üst yönetime bildirir." şeklinde yanıtladı.

Sanık Ahmet Demir'in çapraz sorgusunun tamamlanmasından sonra bazı müşteki müdafileri ile Türkiye Barolar Birliği, İstanbul, Ankara, Bolu, Zonguldak, Antalya, Hatay, İzmir, Bartın ve Sakarya baroları, Ankara Diş Hekimleri Odası, Türk Tabipleri Birliği, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları, duruşmaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyetinin katılma taleplerini görüşmek için duruşmaya ara verdiği sırada bazı müştekiler, sanık ve avukatlarına tepki gösterdi.

Ara karar kuran heyet, vefat edenlerin yasal mirasçılarının davaya katılma taleplerinin kabulüne, taraf sıfatı taşımadıklarından diğer istemlerin reddine karar verdi.

FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi çalışanı tutuksuz sanık Aleyna Beşinci ise savunmasında turizm denetçisi olarak görev yaptığını söyledi.

Beşinci, "otelin sürdürülebilir turizm yetkilisi" ile otelde denetim yaptığını belirterek, "Bilirkişi raporunda yangın kontrol panelinin olduğunu söylediğime dair atıfta bulunulmuş ama benim raporumda böyle bir şey yok. Belgelerin doğruluğunu ve gerçekliğini araştıramıyorum. Sözleşme gereği otel bana doğru beyan vermek zorunda. Yangın tedbirlerine ilişkin denetim yapmıyorum. Sürdürülebilir turizmle alakalı denetim yapıyorum. Yaptığım denetimler belgeler üzerinden sonuçlanıyor. Söz konusu belgelerin fiziki şartlara uyumlu olup olmadığını denetlemiyoruz. 2023 ve 2024'te iki defa denetime gittim. Her iki denetim de 14 maddeye ilişkindi. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu konuda sorumluluğumun olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi tutuksuz sanık Ali Ağaoğlu da yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ağaoğlu, binanın fiziki yapısı ve yangınla ilgili denetim yetkilerinin bulunmadığını söyleyerek, Turizm Geliştirme Ajansının belirlediği kriterler üzerine yetki aldıklarını ve 14 kriter çerçevesinde denetim gerçekleştirdiklerini anlattı.

Suçlamaları kabul etmeyen Ağaoğlu, yeniden bilirkişi raporu alınmasını ve beraatini talep etti.

Sanıkların avukatları da suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ile siyasi parti temsilcilerinin de izlediği duruşma, verilen aranın ardından sanık savunmalarıyla sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'daki Otel Yangını Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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