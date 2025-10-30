Bolu'daki Yangın Faciası Davası 3. Duruşması - Son Dakika
Bolu'daki Yangın Faciası Davası 3. Duruşması

30.10.2025 20:30
1) BOLU'DAKİ YANGIN FACİASINA İLİŞKİN DAVANIN 3'ÜNCÜ DURUŞMASINDA 3'ÜNCÜ GÜN (5)'TÜRK ADALETİNİN YÜZ AKI BİR KARAR OLMALI'Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel faciası duruşmasına katılan, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkeme salonu dışında gazetecilere...

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı ve 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü duruşmasının 3'üncü günü sanıkların esas hakkındaki savunmaları ile tamamlandı.

"TÜRK ADALETİNİN YÜZ AKI BİR KARAR OLMALI"

Duruşmaya katılan, yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, mahkeme salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı. Gültekin, davayla ilgili verilecek kararın kamu vicdanını ve aileleri tatmin etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Biz, netice itibarıyla kamuoyunun bu olay karşısında verilecek kararın vicdanları tatmin etmesini, ailelerin yüreğindeki kanayan yarayı kısmen dindirmesini, ama en önemlisi de dünyadaki 6'ncı büyük can kaybına neden olan bu yangın karşısında emsal bir karar verilmesini bekliyoruz. Dolayısıyla verilecek karar yalnızca bize yönelik bir karar olmamalı. Türk adaletine, hatta Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı. Biz bunu bekliyor, temenni ediyoruz. İfadelerin son bölümü alınıyor. Yarın sabah itibarıyla kararın açıklanacağını tahmin ediyorum."

Kartalkaya'daki faciada 8 yakınını yitiren Avukat Yüksel Gültekin: Verilecek karar Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı

"9 PERSONEL TURİZM BAKANLIĞI'NI YÖNETMEYE DEVAM EDİYOR"

Gültekin, Bakanlık hakkında 9 personelle ilgili soruşturma izni verilmesine rağmen bu kişilerin hâlâ görevlerine devam ettiğini belirterek şunları söyledi: "Savcılığın dosyasında birinci derece kusurlu olan Turizm Bakanlığı, önce kendiliğinden 3 personeli hakkında soruşturma izni verdi. Daha sonra Danıştay 1'inci Dairesi, oy çokluğuyla -bakın bu çok önemli- Danıştay 1. Başkanı'nın muhalefetine rağmen Turizm Bakan Yardımcısı hariç diğer personel için soruşturma izni verdi. Ancak bugüne kadar, yani benim bu açıklamayı yaptığım ana kadar bu personel görevden el çektirilmedi. Savcılık, bu kişilerle ilgili ne bir çağrı yaptı, ne gözaltı kararı verdi, ne de tutuklamaya sevk etti. Bu 9 personel hâlâ Turizm Bakanlığı'nı yönetmeye devam ediyor. Böyle bir hukuk garabetini 35 yıllık hukukçu olarak söylüyorum, daha önce görmedim. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Ama bizim sesimiz yetmiyor. Bu yüzden basın mensuplarından bu konuda destek talep ediyorum. Böyle bir hadise kabul edilemez. Birinci derece suçlusunuz, 9 personelinizle ilgili soruşturma izni verilmiş ama hâlâ makamlarınızda oturmaya devam ediyorsunuz ve hiçbir adım atılmıyor. Sanıyorlar ki bu olay unutulur. Türkiye'de her gün yeni bir olay oluyor, bu da zamanla soğur diye düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Biz çok kararlıyız. 78 canın ailesi olarak, evlatlarımızın ve kardeşlerimizin kanını yerde bırakmamaya, bu olayda kusuru olan herkesin kusuru nispetinde ceza alması için mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız."

Kartalkaya'daki faciada 8 yakınını yitiren Avukat Yüksel Gültekin: Verilecek karar Türk adaletinin yüz akı bir karar olmalı

"ADALET YERİNİ BULSUN, BIRAKIN KOPARSA KIYAMET KOPSUN"

Yüksel Gültekin, dava sürecinde şehrin dört bir yanını 'Adalet yerini bulsun, bırakın koparsa kıyamet kopsun' yazılı afişlerle donattığını belirterek adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi: "Şehrin iki gündür dört bir tarafını şu afişlerle donattım: 'Adalet yerini bulsun, bırakın koparsa kıyamet kopsun' Burada bir mecaz var elbette. Kıyamet ne zaman kopar? Adalet yerini bulmazsa kopar. Çünkü devletin temeli adalettir. Biz adalet peşindeyiz. Bu adaletin mutlaka yerini bulmasını arzu ediyoruz ve bunun için çabamızı sürdürüyoruz. Afişin ikinci bölümünde şöyle yazıyor: 'Ya Rabbi, şehit evlatlarımı Gazze'nin mübarek şehitleriyle birlikte haşret.' Neden böyle yazdım? Çünkü Gazze'de de dünyanın gözü önünde büyük bir adaletsizlik yaşanıyor. Bizim evlatlarımızla ilgili adaletli bir karar çıkmasını diliyoruz. Bu açıklamadan hemen sonra Turizm Bakanlığı yetkililerinin de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilişkin idare mahkemesinin geri gönderdiği dosyada olduğu gibi, gereğini yapmasını bekliyoruz. Onların da kurtuluş şansı yok; onlarla ilgili araştırma devam ediyor. Eski valilerle ilgili de araştırma sürüyor. Netice itibarıyla biz, sorumlu olan herkesin yargı önüne çıkmasını ve bağımsız mahkemelerin uygun göreceği kararı vermesini talep ediyoruz. Bugüne kadar mahkemenin uygulamalarından memnunuz. Mahkeme, sanıkları ve sanık vekillerini sabırla dinliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Adil bir karar çıkacağına inanıyorum. Bugün özellikle Turizm Bakanlığı'yla ilgili bu iki hususun altını çizmek istedim." dedi.

Kaynak: DHA

Bolu'daki Yangın Faciası Davası 3. Duruşması

