Boşanma Sürecinde Tehdit Davası

İZMİR'de boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma C.'yi (27) görüntülü arayıp, 2 çocuğunun boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle yargılanmasına devam edilen Şiyar Alpaslan (31) ile annesi Ş.K. hakkında cezaevinde yaptıkları telefon görüşmesi nedeniyle tehdit davası açıldı.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma C., 2 çocuğunu eşi Şiyar Alpaslan'a bırakıp Burdur'a gitti. Alpaslan, 18 Kasım 2024'te o zamanki eşi Fatma C.'yi görüntülü arayıp, yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp tehdit etti. Fatma C. emniyete gidip şikayetçi oldu. Ekipler, Şiyar Alpaslan'ı Karabağlar ilçesinde gözaltına aldı. Çocuklar devlet korumasına alınırken; Alpaslan işlemlerinin ardından tutuklandı. Çocuklar inceleme sonrası annelerine teslim edildi. Olayın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası sanık, yeniden tutuklandı.

'DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ'

Geçen yıl mayıs ayında görülen davada hakim, eylemin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğuna hükmederek görevsizlik kararı verip, dosyayı ağır ceza mahkemesine yolladı. Dosyanın geldiği İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddia olunan eylemin 'Tehdit' suçunun unsurlarını oluşturduğunun anlaşıldığına kanaat getirerek, kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar verdi. Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosyanın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi. İzmir Bölge Adliyesi 23'üncü Ceza Dairesi'nce sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmasına hükmedildi ve dosya İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Çift, bu arada boşandı.

ÖNCE TAHLİYE SONRA TUTUKLAMA

16 Aralık 2025'te görülen davada sanığın ev hapsi şeklindeki adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatların itirazları üzerine dosya İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, sanığın silahla yaralamaya teşebbüs suçunun mağduru çocuğun ve silahlı tehdit suçunun mağduru sanığın eşinin can güvenliği açısından adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına karar verip itirazın kabulüne hükmetti ve sanık yeniden tutuklandı.

'BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU'

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Şiyar Alpaslan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Fatma C. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen Alpaslan, "Bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdim. Niyetim kötü olsaydı beni kimse tutamazdı. Tek amacım Fatma'nın eve dönmesiydi. Niyetim korku ve panik yaratmaktı" ifadelerini kullandı. Öte yandan heyet, Şiyar Alpaslan'ın cezaevinde annesiyle telefonda görüştüğünü, bu görüşmede Fatma C.'ye yönelik tehdit suçunu içeren sözler söylediği ve Alpaslan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

DAVA AÇILDI

Söz konusu telefon konuşmasında Alpaslan'ın annesi Ş.K.'ye, "Ben burada bir şey yapamam, sen yapabilirsin. Bir adam tut dışarıda onu öldürsün" dediği, Ş.K.'nin ise 'Tamam oğlum halledeceğim' yanıtını verdiği belirtildi. Şiyar Alpaslan ve annesi hakkında 'tehdit' suçundan İzmir 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtildi.

'EVLİLİĞİM BOYUNCA ŞİDDET GÖRDÜM'

Duruşmada söz verilen mağdur Fatma C., şikayetini yineledi. Fatma C., "Evliliğim boyunca şiddet gördüm. Evden de bu yüzden kaçtım. Bu olaydan sonra ölüm tehditleri almaya başladım" dedi. Savunmaların ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Alpaslan'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, 'tehdit' suçuyla ilgili İzmir 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.