Bosna Hersek'te "Devlet Günü" törenlerle kutlandı

Güncel

Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçen "Devlet Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te yapılan Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan "Devlet Günü" kapsamında bir dizi tören düzenlendi.

Başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda yapılan ilk törende Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi.

Törenler, Sönmeyen Ateş Anıtı ve Kovaçi Şehitliği'nde devam etti.

Törenlere, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ile Hırvat Üye Zeljko Komsic'in yanı sıra bakanlar, yerel yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikler kapsamında Kovaçi Şehitliği'nde bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrine çiçek bırakıldı ve dua edildi.

Becirovic, törende yaptığı açıklamada, devlet günü ve bağımsızlık gününün gençlere öğretilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Devlet gününün Bosna Hersek'in temelini oluşturduğunu aktaran Becirovic, "Bosna Hersek devletinin sürekliliği, sınırlarının korunması ve halkların eşitliği gibi değerler, 1995 yılında Dayton Antlaşması ile de tanınmıştır. Bosna Hersek'in savunulmasında birlik içinde olmalıyız. Avrupa'ya entegre ve vatandaş odaklı bir Bosna Hersek, tarihsel bir zorunluluktur." diye konuştu.

Komsic ise devlet gününün 1 Mart 1992'de bağımsızlığa giden süreçteki önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bosna Herseklilerin kendi bağımsızlığını mücadele ile kazandığını belirten Komsic, şöyle devam etti:

"Bu ülke için çok fazla kan döküldü, çok fazla insan hayatını kaybetti. Bu her zaman aklımızda olmalı. Bu gerçeği çocuklarımıza ve gelecek nesillere her zaman anlatmalıyız. Umarım bizden sonra gelen nesiller, bu ülkeyi bugün olandan daha iyi, düzenli, adil ve her anlamda daha ileri bir hale getirmek için daha fazla akıl ve bilgelik göstereceklerdir. Benim neslim bu ülkeyi savundu. Şimdi gelecek nesillere, bu ülkeyi daha iyi bir yer haline getirme sorumluluğu düşüyor."

Törenler, Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtına çiçek bırakılmasının ardından Novi Grad Belediyesi önündeki Savaşta Öldürülenler Anıtında son buldu.

Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de törenlerle kutlanan Devlet Günü, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde "milli bayram" olarak kabul edilmiyor.

Devlet Günü, 81 yıldır kutlanıyor

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan bu yana kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda Bosna Hersek'in sadece Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı, hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.