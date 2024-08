Bozkurt Sel Felaketinin Ardından İlçe Yeniden İnşa Edildi

Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından yapılan çalışmalarla ilçe eskisinden daha güzel bir çehreye büründü.

Bozkurt'ta şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kayboldu, iş yerleri ile çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, onlarca binada zarar oluştu ve altyapı kullanılamaz hale geldi.

Selin ardından başlatılan çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. İlçeye, TOKİ tarafından iş yerleri ve konutlar yapıldı, selin tekrarlanmaması için Ezine Çayı'nda çalışma yürütüldü. Selin yok ettiği yeşil alanlar tekrar eski görüntüsüne kavuştu, ilçenin sosyal alanları genişletildi.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu Emre Fıçı'nın restoranının da bulunduğu alan sular altında kaldı.

Selden sonra işlerini konteyner çarşıda sürdüren Fıçı, TOKİ tarafından yeniden yapılan iş yerine kavuştu. Kura çekimi sonrası dükkanına yerleşen Fıçı, yaklaşık 3 ay önce taşınma işlemini tamamlayarak yeni yerinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Emre Fıçı, AA muhabirine, 12 yıldır ilçede restoran ve kafe işletmeciliği yaptığını söyledi.

Restoranının sel felaketinde kullanılamaz hale geldiğini anlatan Fıçı, daha sonra iş yerinin yenilenerek kendisine teslim edildiğini belirtti.

Zor bir süreç yaşadıklarını ifade eden Fıçı, şunları anlattı:

"Bizim yaşadığımız şeyler öyle konuşularak aslında anlatılan ya da o ekranlarda göründüğü gibi bir şey değildi. İnanın görünenin ve anlatılanın on kat belki de yirmi kat daha üstü bir şeydi. Gerçekten hani tekrardan o anlar böyle gözümün önüne gelince böyle insan kötü oluyor. Ben eşimle çocuğumu apartmandan çıkarırken su belime geliyordu, öyle çıkarttım. Benim çocuğum üç yaşındaydı. Diyor ki, 'Baba havuza giriyor, denize giriyormuş gibi mi baba' diyordu. Ben gerçekten tam böyle devletin varlığını 12 Ağustos sabahında gördüm. 12 Ağustos sabahında buraları arabalar almadı. Buraya herkes yığıldı. Rize'den, Trabzon'dan Diyarbakır'dan, Muş'tan, her yerden her şey geldi."

Belediye Başkanı Muammer Yanık'a da teşekkür eden Fıçı, "Sağ olsun Allah bin kere razı olsun. Ondan da devletimizden de Cumhurbaşkanı'mızdan da. Onların sayesinde gerçekten tekrardan yeniden bir şehir kuruldu. Bu yıl daha da toparlandığımızı hissediyoruz. Daha da ileri gideceğimizi düşünüyorum." dedi.

Sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilçeye doğal gaz verildiğini de belirten Fıçı, "En büyük nimeti verdiler. Bizim hiç gelmez dediğimiz doğal gaz geldi." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Korkut da kızının doktor olduğunu, bu nedenle 2019 yılında ilçeye yerleştiğini söyledi.

Kızının daha sonra İstanbul'a atandığını ifade eden Korkut, Bozkurt'u çok sevdiğini o nedenle yaşamını ilçede sürdürmeye karar verdiğini belirtti.

Sel felaketinin yaşandığı dönemde de ilçede olduğunu aktaran Korkut, şöyle devam etti:

"Yoğun bir yağmur başladı. O sırada artık göz gözü görmedi. Yukarıda dereler taştı. Bizi kaldığımız yerden helikopterlerle aldılar. Kastamonu'da öğrenci yurdunda 40 gün kaldık. Yani kendi evimizde görmediğimiz şeyi orada gördük. Buralar temizlenince tekrar geri buraya döndük."

"Her şey dümdüzdü. Şimdi yeniden bir şehir kurulmuş"

İlçede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Korkut, "Her şey dümdüzdü. Şimdi yeniden bir şehir kurulmuş. Yani kimse beklemiyordu. Evleri, köprüleri yaptılar. Her şey dört dörtlük. Yani kimse bu kadar beklemiyordu. Kafeler, iş yerleri açıldı. Bütün her yere TOKİ bir şeyler yaptı. Parklar yapıldı." diye konuştu.

11 yaşındaki Berat Çakırgöz ise sel felaketi sırasında köyde olduklarını, sel nedeniyle elektriklerinin gittiğini belirterek, "Birkaç gün sonra helikopterler köye jeneratör getirdi. Elektriklerimiz geldi. Bozkurt'un videolarına baktık, üzüldük. Artık komple gitti, Bozkurt bir daha olmaz sandık. Baktık Bozkurt onarıldı. Evlerimiz yenilendi. Yardım yaptılar. TOKİ evimizi verdikten sonra evimize taşındık. Üç senede bayağı farklı şeyler yaşandı. Bizim olmayacak dediğimiz şeyler oldu. Yeni evler yapıldı, yeni dükkanlar açıldı. Meydanımız değişti." ifadelerini kullandı.