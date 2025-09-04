Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı

Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı
04.09.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evden yayılan kötü koku, vatandaşları paniğe sürükledi. Vatandaşlar evde birinin ölmüş olabileceğini düşünürken, yapılan incelemede, ev sahibinin 3 günlüğüne Kuşadası'nda olduğu ve buzdolabındaki etin bozulduğu belirlendi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evden çevreye yayılan kötü koku, panik yarattı. Yapılan incelemede ev sahibinin 3 günlüğüne Kuşadası'na gittiği, buzdolabındaki etin bozularak çevreye kötü koku yaydığı belirlendi.

KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ DOLAPTA BOZULAN ET

Olay, saat 18.30 sıralarında Efeler ilçesi 203 sokakta meydana geldi. Bir evden kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hikmet Korkmaz'a ait olduğu belirlenen eve itfaiye ekipleri balkondan girdi. Ekiplerce evde yapılan kontrole kötü kokuya buzdolabında bozulan etin neden olduğu belirlendi.

EV SAHİBİ KUŞADASI'NDAYMIŞ

Öte yandan ev sahibinin Kuşadası'nda olduğunu belirten kardeşi ise etlerin koktuğunu dile getirerek kapının kırılmaması için uzun süre dil döktü.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Efeler, Güncel, Çevre, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Türkiye Kupası’nda görülmemiş olay Sahaya çıkmadılar Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
Montella ve Merih’ten ’’Futbolcular arasında sorun var mı’’ sorusuna yanıt Montella ve Merih'ten ''Futbolcular arasında sorun var mı?'' sorusuna yanıt
Ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Yaylada yıldırım isabet eden baba ile oğlu hayatını kaybetti Yaylada yıldırım isabet eden baba ile oğlu hayatını kaybetti
İngiltere’den 16 yaş altına enerji içeceği satışına yasak İngiltere'den 16 yaş altına enerji içeceği satışına yasak
Akılalmaz iddia Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu Akılalmaz iddia! Koca ormanı küle çeviren yangına, küçücük bir hayvan neden oldu

20:09
Boğaziçi’ndeki vahşette yeni görüntüler Hiç sorgulanmadan içeri girmiş
Boğaziçi'ndeki vahşette yeni görüntüler! Hiç sorgulanmadan içeri girmiş
19:41
Ferrari’yi perte çıkartan ustadan yeni skandal Bu kez aracın boyasını kaldırdı
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı
19:14
A Milli Takım’dan Gürcistan’a karşı dejavu
A Milli Takım'dan Gürcistan'a karşı dejavu
18:43
Yaşından da utanmıyor Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti
Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti
18:22
CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti
CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti
18:14
Savcı Ercan Kayhan’ı öldüren katil zanlısı tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı
18:10
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2025 20:45:21. #7.12#
SON DAKİKA: Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.