Btp Genel Başkanı Baş'tan "Terörsüz Türkiye" Sürecine İlişkin: "Hiç Kimsenin Böyle Bir Süreci Desteklediği Yok"

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu eleştirerek,

"Bu komisyonu meşru kılan CHP'nin orada var olmasıdır. Ana muhalefet oraya oturmasaydı bu komisyonun söylediği hiçbir şeyin bir önemi yoktu. İşin diğer taraflarına girdiğimizde ortada elle tutulur bir şey yok. Bu, toplumun kabul ettiği bir şey değil. Hiç kimsenin böyle bir süreci desteklediği falan da yok. Medyadaki birkaç kişinin haricinde topluma indiğinizde böyle bir kabul yok" dedi."

Baş, Meltem TV'de yayınlanan Özel Gündem programına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Baş, özetle şöyle konuştu:

"Çukurova gibi verimli bir ovanın göbeğine havalimanı yapıldı. Tarımı desteklemek gerekirken, oradaki üretimin maliyetini düşünmek gerekirken… Milletimiz hiç esnafta, üreticide, çiftçide suç aramasın. Çukurova'nın göbeğine tarım yapılacağına havalimanı yapılıyorsa, ürünün fiyatının niye yüksek olduğunun cevabı oradadır. Sanki başka yer yokmuş gibi ve ihtiyaç varmış gibi… Niye Çukurova'nın göbeğine yapılıyor? Orada kaç bin hektar alan tarım yapılamayacak hale geldi. Bir de havalimanı bir yere konumlandığı zaman ne olacak? Etrafında rant oluşacak, şehirleşme olacak; konut, otel, dükkan olacak; ticaret olacak, betonlaşma olacak. Koca Çukurova'nın tarımı bitiyor. Biz diyoruz ki ürün niye pahalı? Niye pahalı? Bundan pahalı. Başka sebep aramaya gerek yok."

"Fabrikayı değil, ürettiği ürünü satacaksınız"

ABD'nin başına Trump geçiyor. Adam, Boeing uçağı satmak için ülke ülke geziyor, değil mi? Sonuçta ülkesine bir finansman oluşturmaya çalışıyor. Bizde kimsenin böyle bir derdi yok. Biz kimseye ürettiğimiz bir şeyi satmaya çalışmıyoruz. Biz ya köprü satacağız ya fabrika satacağız ya da toprak satacağız. Üretin, onu satın, niye üretilen fabrikayı satıyorsunuz? Hiç siz Donald Trump'ın Boeing fabrikasını satmaya çalıştığını gördünüz mü? Bizim sattığımız SEKA, bizim sattığımız TEKEL. Sizin yapmanız gereken, iktidar olarak SEKA'da üretilen kağıdı satmaktı, TEKEL'de üretilen tütünü satmaktı. Ama siz ne yaptınız? Atatürk döneminde yapılan fabrikaları sattınız. Bu fabrikaların hiçbirini de kendileri yapmadı. Bunlar Atatürk döneminde yapıldı; Cumhuriyet'in kazanımı.

"Özelleştirmelere karşı tek partiyiz"

Türkiye'de, Bağımsız Türkiye Partisi haricinde sistematik olarak özelleştirmelere bu şekilde karşı olan hiçbir siyasi organizasyon yok. Herkes bir şekilde bir şeyin özelleştirilmesine karşı ya da bir şeyin ucuza verilmesine karşı; yani pahalıya verilince iş çözülüyormuş gibi bir mantık türetildi ülkede. Mesela gidiyorlar, kömür santralini satıyorlar. İtiraz ediyor muhalefet. Niye? Ucuza satılıyor diye. Enerji üreten bir firma, bir fabrika pahalıya satılsa ne yazar? Bu enerji çok stratejik bir şey. Bu satılamaz. Bunun pahası olmaz. Bunun değeri biçilmez. Dolayısıyla Türkiye'de Bağımsız Türkiye Partisi dışında bunu çözebilecek de hiçbir irade yoktur. Biz, stratejik olan hiçbir üretimin, hiçbir sektörün yabancının eline geçmemesi hususunda kararlıyız. Biz, devletin de piyasada para kazanabilen, vatandaşı lehine para kazanabilen, sektörlerde var olabilen bir oyuncu olması gerektiği şeklinde ekonomiye bakış açısı olan tek siyasi partiyiz.

"Oyunuzu almak için atacakları adımlara kanmayın"

Ben emekli vatandaşlarımızdan, abilerimizden, büyüklerimizden şunu istirham ediyorum: Yarın gözünüzü boyamak için yapılacak zamlar sizi kandırmasın. Çünkü seçime giderken belki size zamlar yapılarak, ekstra harcırahlar verilerek, bir iki maaş ikramiye ödenerek sizin gönlünüz alınmaya çalışılacak. Buna kanmayın. Bu, sizin seçimde oyunuzu almak için yapılacak. Oyunuzu aldıktan sonra hiç kimse sizin gönlünüzü umursamayacak. Sizi yine bir kenara buruşturup atacaklar. Çünkü bu iktidarın istikrarını düşündüğü kesim, o sermaye kesimi. Emeklinin istikrarı diye bir derdi yok, işçinin istikrarı diye bir derdi yok, asgari ücretlinin istikrarı diye bir derdi yok. Böyle bir derdi olsaydı bu piyasayı bu hale getirirler miydi? Getirmezlerdi. Kur korumalı mevduat işçi için mi yapıldı? Emekli için mi yapıldı? Kim için yapıldı? Yine sermaye sahibi için yapıldı. Faiz düşürüldü. Kim için? Sermaye sahibi için. Faiz yükseltildi. Kim için? Sermaye sahibi için.

"Hiçbir yerde adalet olmayınca birileri aç geziyor, birileri inanılmaz zenginlik içinde yaşıyor"

Bakın, Türkiye'de para olmadığı için insanlar açlık ve yoksullukla mücadele etmiyor. Bugün hükümet yetkilileri çıkıp gerine gerine, 'Gayrisafi milli hasılamız, yani milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı' diyor. Milli gelir 1,5 trilyon doları aştıysa bu adam niye aç? Yine 'Merkez Bankası rezervleri tarihi rekor düzeyde, 300 milyar doları geçti' diyorlar. O kadar para var da bu adam niye aç? Merkez Bankası'nın rezervlerinde 300 milyar dolardan fazla para varsa emekli niye 20 bin lira alıyor? O rezerv milletin değil mi? Bu millete ait bir gelirse bu adam niye aç geziyor? Bunu biri izah etsin. Bunun izahı yok. Neden? Çünkü adalet yok. Gelirde adalet yok, sokakta adalet yok, okulda adalet yok, üniversitede adalet yok, adliyede adalet yok. Hiçbir yerde adalet olmayınca işte birileri aç geziyor, birileri inanılmaz zenginlik içinde yaşıyor.

"Bu iş belediyelerin satışına kadar gider"

Belediyelerin, savunma firmalarının özelleştirilmesine, satılmasına kadar gider bu iş. Hele ki belediyeler kaybedildikçe 'Ya bu belediyecilik mantığı yanlış, belediyeleri özelleştirelim' derler mi? Derler. Çünkü yapabilecekleri başka hiçbir şey yok. O sermaye grubunun rantı ve istikrarının sağlanması için onların önündeki bütün engelleyici faktörler temizlenmeli ve onların hem psikolojik hem mali hem de medyatik desteği iktidarın arkasında kalmalı ki bu iktidar, iktidarını sürdürebilsin.

"Bu komisyonu meşrulaştıran CHP'nin varlığıdır"

'Niye Meclis'te komisyon kuruldu' sorusunu ben çok sordum. Meclis'in söylediği her şeyin önemsiz olduğu bir son 10 yılda ne oldu da bu kadar kritik bir meselede Meclis'in ne dediği önem arz etmeye başladı? Bunun cevabı şuydu: Hükümet bir şey yapmak istiyor. Buna milleti ortak etmek istiyor. Komisyon bu yüzden kuruldu. Bu komisyonu meşru kılan, CHP'nin orada var olmasıdır. Ana muhalefet oraya oturmasaydı bu komisyonun söylediği hiçbir şeyin bir önemi yoktu. Son sürecin sorumlusu benim gözümde iktidardan öte ana muhalefettir. Çünkü bunu haklı ve meşru kılan ana muhalefetin orada var olmasıdır. CHP oraya girmeseydi bambaşka bir sonuç çıkacaktı. İşin diğer taraflarına girdiğimizde ortada elle tutulur bir şey yok. Bu, toplumun kabul ettiği bir şey değil. Hiç kimsenin böyle bir süreci desteklediği falan da yok. Medyadaki birkaç kişinin haricinde topluma indiğinizde böyle bir kabul yok."

"Kürt sorunu nedir?"

'Kürt sorunu' deniyor. 'Kürt sorunu var' deniyorsa sorunun ne olduğu ortaya konsun. Sorun ne? Eğer Apo'nun dediği gibi sorun vatandaşlık tanımıysa, 'Kabul edilmedi' de, çek çizgiyi, geç. Sorun ne? Sorun Güneydoğu'da işsizlikse evet, hepimizin sorunu; çözmemiz lazım. Sorun okullardaki eğitim kalitesinin düşüklüğüyse hepimizin sorunu; çözmemiz lazım. Sorun geçim sıkıntısıysa hepimizin sorunu. Adalet arayışıysa hepimizin sorunu. Güneydoğu'da da vardır; çözmemiz lazım."