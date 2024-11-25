Bu işletmenin kazanları kuru fasulye, duvarları tarih kokuyor - Son Dakika
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Bu işletmenin kazanları kuru fasulye, duvarları tarih kokuyor

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Bu işletmenin kazanları kuru fasulye, duvarları tarih kokuyor Türkiye'nin siyasi ve sanat dünyasının önemli isimlerinin fotoğrafları Rize'de 1958 yılından bu yana hizmet veren kuru fasulyesi ile meşhur işletmenin duvarlarında sergileniyor.

25.11.2024 09:45  Güncelleme: 09:50
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Bu işletmenin kazanları kuru fasulye, duvarları tarih kokuyor

RİZE - Türkiye'nin siyasi ve sanat dünyasının önemli isimlerinin fotoğrafları Rize'de 1958 yılından bu yana hizmet veren kuru fasulyesi ile meşhur işletmenin duvarlarında sergileniyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde kuru fasulyesi ile meşhur işletmesinde hizmet veren Selahattin Hüsrev, babadan kalma işletmesinde babadan kalma geleneği sürdürmeye devam ediyor. Baba Hacı Fahri Hüsrev 40 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Başbakan olduğu dönemde kuru fasulyesi ile meşhur işletmesinde çektirdiği fotoğrafı duvarına asmasıyla bir gelenek başlattı. 40 yıldır kuru fasulye yemeye gelen siyasetçi, sanatçı, sporcu gibi tanınmış kişilerin fotoğrafları işletmenin duvarlarını süslerken, kendisinden işi devralan Selahattin Hüsrev de babadan kalma geleneği hiç bozmadı. 40 yıldır süre gelen gelenek şimdilerde ise ilçeye giden herkesin dikkatini çekmesine ve tarihi duvarların önünde fotoğraf çektirmesine sebep oldu.

40 yıldır çekilen bütün fotoğrafları işletmelerinin duvarına astıklarını ifade eden Hüsrev "Fotoğraf olayına 1983 yılında başladık. İlk fotoğrafımıza rahmetli Turgut Özal ile başladık. Daha eski tarihten başlasaydık bir sürü fotoğraf olurdu burada. İşletmemizde yemek yiyen devlet büyüklerimiz, sanatçılarımız hepsinin fotoğrafı var" dedi.

Demirel ile güldüren anı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'ten tutun Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e kadar rahmetli olmuş birçok siyasinin fotoğrafını duvarlarında sergileyen Hüsrev, Demirel ile yaşadıkları anıyı "Demirel ile bir anımız var. Böyle fotoğraf çektirirken resimde babam sağına geçti, ben soluna. O sırada babama dedi ki 'Sen soluma geç' bana 'Sen sağıma geç' dedi. Sonra 'Ben gençleri sağıma, yaşlıları soluma alırım' dedi. Bizim için güzel bir anı oldu" ifadeleriyle anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeri ayrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da birden fazla fotoğrafı olduğuna dikkat çeken Hüsrev, Erdoğan'ın fotoğraflarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden başladığını dile getirerek "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da devamlı geliyor. Hatta Belediye Başkanı olduğu dönemde geldiği zamandan bile resmi var. Cumhurbaşkanı olduktan sonra da valilikte birkaç kez yemek verdik kendisine. Her geldiğinde yine bizden yemek alır. Onun yeri bizde ayrı" diye konuştu.

"Türkiye'nin yakın tarihinin siyasi ve sanat dünyasını biz bu köşemizde yaşatıyoruz"

Türkiye'nin siyasi ve sanat tarihini duvarında barındırarak insanlarında dikkatlerini çektiklerinin altını çizen Hüsrev "Türkiye'nin yakın tarihinin siyasi ve sanat dünyasını biz bu köşemizde yaşatıyoruz. Burada birçok hatıramız var. Hepsinin ayrı ayrı anısı var. Rahmetli Erbakan'ın hocamız da, var Deniz Baykal da var. Güzel bir hatıra hepsi. Müşteriler bakıyor seviniyor devlet sanatçılarımız devlet adamlarımız var mesela. Elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Güzel bir hatıra. Gelen müşterilerimizde bakıyor çektiğimiz fotoğraflara. Siyaset ve sanat dünyasının bir tarihini burada yaşatıyoruz. Hatta işletmenin fotoğrafların asılı oluğu kısmını hiç bozmadık. Otantik havasını bu şekilde tutuyoruz" şeklinde konuştu.

Bu işletmenin kazanları kuru fasulye, duvarları tarih kokuyor
Kaynak: İHA

Gastronomi, Politika, Türkiye, Güncel, Sanat, Rize, Son Dakika

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