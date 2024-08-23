Buca\'da Orman Temizliği Kampanyası Başlatıldı

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İZMİR'in Buca ilçesi, Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanda Bucalılar Sosyal Dayanışma Platformu üyeleri tarafından temizlik kampanyası başlatıldı. Orman yangınlarını önlemek için sivil çalışma başlatan gruba anaokulu öğrencileri de eşlik etti.

Son zamanlarda ülke genelinde artan orman yangınlarına dikkat çekmek için bir araya gelen Bucalılar Sosyal Dayanışma Platformu, Buca Belediyesi'nin desteğiyle Kaynaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda temizlik çalışması başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 150 kişinin topladığı çöpler arasında cam ve plastik şişeler ile naylon poşetler, sigara izmaritleri ve mangal kömürü atıkları dikkati çekti.

Buca'da 14 bin üyeye sahip sosyal ve kültürel projeler üreten bir sivil toplum örgütü olduklarını ve gönüllülük esasını benimsediklerini söyleyen Bucalılar Sosyal Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Baki Kanıcı, orman yangınlarının unutulmaması gerektiğini belirtti. Aynı etkinliği geçmiş yıllarda da yaptıklarını hatırlatan Kanıcı, "Amacımız ormanlardaki yangınlara dikkat çekmek. Çünkü unutuluyor. Daha birkaç ay önce Buca'da çok geniş bir alan yandı. Ama şu an kimse hatırlamıyor. Biz hem hatırlatalım hem yanan yerler için çalışmalar yapalım hem de çevre temizliğine dikkat çekelim istedik. 150, 200 kişilik grup bir araya geldik. Tarım eğitimini topraktan alan çocuklar da bugün aramızda. Onların da olması, günümüze ayrı bir anlam kattı. İnsanların mutlu, huzurlu, temiz ve çevrelerine duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu etkinlik umarım ülkeye ve dünyaya yansır onlar da kendi şehirlerinde beldelerinde ormanlarında bu tür etkinlikler yaparlar" dedi.

'KAYNAKLAR'A İTFAİYE BİRİMİ AÇILSIN'

Daha önce Kaynaklar'da 10 yıl muhtarlık görevini yaptığını dile getiren Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanı Erhan Şen de Kaynaklar'ın etrafının İzmir'in akciğerlerini besleyen ormanlarla çevrili olduğuna dikkat çekti. Özellikle çam ağaçlarının oldukça fazla olduğu Kaynaklar'da bir itfaiye birimi bulunmadığını hatırlatan Şen, "En yakın itfaiye birimi buraya 10-12 kilometre ötede Buca'da bulunuyor. Buca ile Kaynaklar arasında çok sayıda kır düğün salonu var. Yazın özellikle riskin fazla olduğu tarihlerde düğün salonları aynı saatte başlayıp aynı saatte dağılıyor. Burada bir kıvılcım çıksa dakikalar içinde büyük yangınlara neden olabilir. Trafik yoğunluğundan dolayı itfaiyenin ulaşması saatleri alır. İtfaiye yerleşkesinin mutlaka buraya yapılması lazım" dedi. Düğün salonlarına gelen insanların da bilinçsizce çevreye atık ve şişe attığını kaydeden Erhan Şen, saat 20.00 sıralarında başlayan düğünler nedeniyle trafiğin saatlerce kilitlendiğini belirtip şöyle devam etti:

"Trafik Buca'dan Kaynaklara kadar kitleniyor. Alternatif yol yok. Burada bir yangın olsa itfaiye nasıl gelecek? Buraya mutlaka itfaiye yerleşke birimi açılsın. İnsanlar çevre konusunda da hassasiyet göstermeli. Yine sebze halinin orada bulunan kavşağa otoban bağlantı yolunun giriş ve çıkışı yapılması lazım. Bunlar acil olarak önerilerimizdir. Daha önceden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan söz aldık. Ama halen bekliyoruz."

'ÇOCUKLARIMIZA BUNU AŞILAMAK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ'

Orman temizleme etkinliğine katılan 4'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Demirok (10) da "Bugün çöpleri topluyorum. Gelmeyi çok istedim, annem getirdi. Ormanlarımızın pislendiğini ve insanların da yerlere çöp attığını görüyorum. Onları da alıp çöpe atıyoruz. Okulda eldivenle bahçedeki çöpleri topluyoruz. Yangınları televizyonda izlemedim ama babam bazı videolar gösterdi, çok üzüldüm. Bu yüzden gelmeyi daha çok istedim. Eğer siz çöpleri atarsanız yine siz kirlenirsiniz. Ağaçlardan oksijen gelse bile etraftaki tozlar buna engel olabilir" diye konuştu.

Ezgi'nin annesi Esra Özılgın ise, "Hepimiz yangınlar yüzünden çok üzüldük. Yangınların çok sık olması hepimizin ciğerini yüreğini yakıyor. Özellikle hayvanların yanıyor olması ve insanların mağduriyet yaşaması hepimizin geleceği için büyük bir kayıp. Çocuklarımıza bunu aşılamak en büyük görevimiz. Bu etkinliklerin çoğalmasını istiyoruz. İnsanların bu konudaki sağ duyusu artmalı" dedi.

Ayhan Ergüç de şunları söyledi:

"Bugünlerde herkesin malumu olduğu gibi ülkemiz yangınlarla boğuşmakta. Biz de vatandaş olarak Bucalı olarak üzerimize düşeni yapmak ve farkındalık yaratmak için orman içinde temizlik kampanyası başlattık. Kısacık bir mesafede korkunç çöp çıktı."

Haber Nevra UÇKAÇ - Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR, DHA)