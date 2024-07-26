Bugün Bazı İllerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Bugün Bazı İllerde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3-7 derece azalacağını bildirdi. Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 28, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 33, en düşük 24 derece olacak.

26.07.2024 09:46
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3-7 derece azalacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MGM, yağışların; Batı Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana ve Mersin'in kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğini bildirerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 28, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 22; İzmir'de en yüksek 33, en düşük 24 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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