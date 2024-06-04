Bugün Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde - Son Dakika
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Bugün Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece üstünde seyredeceği tahmin ediliyor. Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar ise Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir, Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinde görülecek.

04.06.2024 11:53
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bugün Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde
Kaynak: ANKA

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