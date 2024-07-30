Bugün Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

Güncel

Bir kez daha terör halayı çekmek istediler, sonları diğerleri gibi oldu

"Türkiye vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığım için utandım" deyip Bakanlığa isyan etti

Genç kadın çarşafla kendini asarak intihar etti, geriye yürek yakan bu sözleri kaldı

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile 6 ilde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM, Marmara'da hava sıcaklığının 3-5 derece azalacağını bildirdi.

Sıcaklıklar 5 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Şanlıurfa'da 42, Aydın ve Diyarbakır'da 41, Adıyaman ve Batman'da 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 32, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 30, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 38, en düşük 26 derece olacak.