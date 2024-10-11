Bugün Vizyona Giren 9 Yeni Film - Son Dakika
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Bugün Vizyona Giren 9 Yeni Film

Sinema salonlarında bugün 9 yeni film izleyiciyle buluşuyor, çeşitli türlerde hikayeler sunuluyor.

11.10.2024 10:14
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(ANKARA)- Sinema salonlarında bugün farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek.

İşte o filmler:

Usta ile Margarita

Film, 1930'ların Moskovası'nda, kendini edebi bir skandalın ortasında bulan yazarın hikayesini konu ediyor. Bir yazar Sovyet devleti tarafından sansürlenir, romanı yasaklanır ve Pontius Pilatus hakkındaki yeni oyununun tiyatro galası iptal edilir. Bu talihsizliklerden ilham alan yazar, Woland adlı şeytanın yazarın çöküşünden sorumlu olan herkesten hicivli bir şekilde intikam aldığı yeni bir roman tasarlar. Bu romanın SSCB'de asla yayınlanamayacağını bilir ancak ilham perisi Margarita onu ne olursa olsun yazmaya iter.

Tür:  Dram, Fantastik, Tarihi, Romantik

Yönetmen: Mikhail Lokshin

Oyuncular: August Diehl, Yuliya Snigir, Evgeniy Tsyganov

Ayrılık A.Ş.

Film, insanları ayırmak için Ayrılık A.Ş. adında bir şirket kuran bir grup öğrencinin yaşadıkları macerayı anlatıyor.

Tür:  Komedi, Romantik

Yönetmen: Tanser Yılmaztürk

Oyuncular: İdris Nebi Taşkan, Melis Tüzüngüç, Zeynep Urhan

Dengeler

Filmde,  hayatta kalmak için mücadele eden bir sokak boksörünün hikayesi anlatılıyor.

Tür:  Dram

Yönetmen: Süleyman Mert Özdemir

Oyuncular: Cihangir Ceyhan, Erol Babaoğlu, Tanju Bilir

Tembeller Ailesi

Film,  büyük şehirde kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan Laura ve ailesinin hikayesini anlatıyor. Şiddetli bir fırtına evlerini kasıp kavurunca, enerjik bir tembel hayvan olan Laura ve ailesi büyük şehregider. Aile, Gordito adlı paslı eski yiyecek kamyonlarında işlerini başarıya ulaştırmayı umar. Ama şimdi, leziz aile yemekleri, tehlike altındaki fast food restoranını yeniden canlandırmak için her şeyi yapmaya hazır kurnaz çita Dotti Pace'in dikkatini çeker.

Tür:  Macera, Animasyon, Komedi, Aile

Yönetmen: Tania Vincent, Ricard Cussó

Oyuncular:  Leslie Jones (II), Teo Vergara, Olivia Vásquez

My Hero Academia: Sıra Sende

Kahramanların ve kötü adamların sürekli güç için yarıştığı bir dünyada, Yuei lise öğrencisi Deku Dark Might'la savaşır. Bu rakip, Dark Might, Deku'nun rol modeli olan All Might'ı taklit eder ve yeni "Barış Sembolü" olduğunu iddia eder. Dünya kaosa sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıyayken, Deku ve A Sınıfı öğrencileri becerilerini geliştirmeli ve Dark Might tehdidini durdurmak için birlikte çalışmalıdır.

Tür:  Aksiyon, Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Tensai Okamura

Oyuncular:  Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto, Yüki Kaji

Kızı Kazan Aşk

Filmde, bir kadın ve erkeğin kazı kazan biletine ikramiye çıkması sonrasında karşılaşmalarını ve aşık olmalarını anlatıyor. Özge, büyük şehirde yaşayan ve hayattan bıkmış bir şekilde yaşamına devam etmeye çalışan bir kadındır. Arkadaşı Arzu'nun ısrarı üzerine Özge,  Ayvalık'a tatile gitmek için yola çıkar. Özge'nin yolu, artık düzenli bir hayat kurmaya çalışan Berkay ile kesişir. İkilinin hayatı, aynı anda oynadıkları kazı kazan biletine ikramiye çıkmasıyla kesişir. Paranın peşine düşen ikili, bu sırada kendilerini tatlı bir aşk dünyasında bulur.

Tür:  Komedi, Romantik

Yönetmen: Onur Öğden

Oyuncular: Pelin Öztekin, Ferdi Sancar, Tuan Tunalı

Cesur Prenses: Sihirli Ülke

Film, kendisini kaçıranlara meydan okuyan bir prensesin hikayesini anlatıyor. Kötü bir büyücü olan Kezabar, dik başlı, cesur prensesi kaçırır. Nişanlısının kaçırıldığını öğrenen zeki genç, onu bulmak için bütün yeteneğini kullanacağı destansı bir yolculuğa çıkar. Bu sırada Prenses, kendisini kaçıranlara meydan olur ve cesur bir kaçış planı yapar

Tür:  Animasyon

Yönetmen: Alexey Tsitsilin

Oyuncular:  Erica Schroeder, Vanessa Johansson, Marc Thompson

Cille 2069

Film, bir ekibin Cille dünyasının karşı karşıya kaldığı zorlukları aşmak için çıktığı macerayı anlatıyor.

Tür:  Animasyon

Yönetmen: M. Musab Gündüz

Oyuncular:  Harun Can

Kabir Azabı: İnsi ve Cinni

Korku türündeki bu filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı otururken; oyuncu kadrosunda Mehmet Tekkanat, Rabia Akgün, Faik Umut Özalp yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bugün Vizyona Giren 9 Yeni Film - Son Dakika

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