Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Bursa'da 12 sandıkta oy verildi - Son Dakika
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Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Bursa'da 12 sandıkta oy verildi

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Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Bursa\'da 12 sandıkta oy verildi
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Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Bursa\'da 12 sandıkta oy verildi
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Bulgaristan cumhurbaşkanı ve yardımcısı seçiminin ikinci turu için Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te çifte vatandaşlar sandık başına gitti. Bursa'da 12 sandıkta işlem 20.00'ye kadar sürecek; Türkiye genelinde 18 ilde 78 sandık kuruldu.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Bursa'da Bulgaristan Başkonsolosluğunda oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.

Oy kullanma işlemi öncesi görevliler, vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti.

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Emin Balkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turunun başladığını söyledi.

Türkiye'de 18 il ve 78 sandıkta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığını belirten Balkan, "Bursa'da ise 12 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştiriliyor. Sabah 07.00'de başladı, akşam 20.00'ye kadar bu seçim devam edecek. Katılım geçen hafta çok yoktu, bu hafta da geçen haftaya göre biraz daha fazla olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Eskişehir

Eskişehir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Kentte Odunpazarı ilçesinde Gazi Yakup Satar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Tepebaşı ilçesinde ise Avukat Şahap Demirel İlkokulu'nda olmak üzere 2 sandık kuruldu.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Seçmenler, görevliler nezaretinde elektronik ortamda oy kullanmaya başladı.

Balıkesir

Balıkesir'de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Altıeylül ilçesinde Naim Süleymanoğlu İlkokulu, Ayvalık ilçesinde ise Sakarya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu'nda olmak üzere 2 sandık kuruldu.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Toplam 650 seçmenin, görevliler nezaretinde oy kullanması bekleniyor.

Çanakkale

Çanakkale'de de il merkezdeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda sandık kuruldu.

Okula gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

Çanakkale Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Uslu, Çanakkale'de merkezde 1 sandık kurulduğunu, kentte toplam 1565 çifte vatandaşın bulunduğunu aktardı.

Oy kullanım oranının yüksek olduğunu aktaran Uslu, seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yalova

Yalova merkez Gaziosmanpaşa mahallesi Abdülhamid Han Ortaokulu ile Çiftlikköy ilçesi 500 Evler Kültür Merkezine kurulan toplam iki sandıkta yaklaşık bin çifte vatandaş, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimleri ikinci turu için oy kullandı.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Balgöç Derneği Başkanı Lütfi Özgür, AA muhabirine, Bulgaristan'daki seçimlerle ilgili bilgi verdi. Özgür, "Seçimler Bulgaristan'a, Türkiye'de ve Yalova'da yaşayan çifte vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Türkiye genelinde kurulan sandık ve oy kullanan seçmen sayılarıyla ilgili bilgiler aktaran Özgür, şunları paylaştı:

"Yalova'da iki ayrı merkeze kurulan iki sandıkta yaklaşık bin vatandaşımız oylarını kullandı. Gaziosmanpaşa mahallesindeki Abdülhamid Han Ortaokulu ile Çiftlikköy 500 Evler Kültür Merkezi'nde çifte vatandaşlarımız oylarını kullanmıştır."

Bilecik

Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti.

Kentteki Malhun Hatun İlkokulu'na gelen seçmenler, kurulan "500" numaralı sandıkta oy kullanmaya başladı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Bilecik Bulgaristan Göçmenleri Koordinatörü Orhan Şenkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin oy kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileğinde bulunarak, "Bulgaristan cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı için Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlarımız oy kullanıyor. İlk turda 27 aday olduğundan dolayı yüzde 50+1 oy alamadığı için ikinci tura kaldı. İki aday yarışıyor. Oy kullanma işlemine vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Bilecik ve ilçeler olmak üzere 250 seçmenimiz bulunuyor." bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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