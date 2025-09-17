Bulgaristan'da nüfus krizi: Eve dönene binlerce Euro'luk taşınma, kira, iş ve maaş desteği - Son Dakika
Bulgaristan'da nüfus krizi: Eve dönene binlerce Euro'luk taşınma, kira, iş ve maaş desteği

Bulgaristan'da nüfus krizi: Eve dönene binlerce Euro'luk taşınma, kira, iş ve maaş desteği
17.09.2025 20:58
Hızlı nüfus azalması sorunu ile mücadele veren Bulgaristan'da hükümet, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yurda getirmek üzere bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, yurda dönme kararı alanlara 5 bin Euro'ya kadar ev taşıma desteği, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 Euro'luk kira desteği sağlanacak. Ayrıca, 1 yıl sürecek bir maaş takviyesi de verilecek.

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yurda getirmek üzere bir kampanya başlattığını duyurdu.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARINI ÜLKEYE DÖNÜŞÜ İÇİN KAMPANYA

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, Bakanlar Kurulunun olağan toplantısının ardından basına yaptığı açıklamasında, "Bulgaristan hükümeti, yurt dışındaki Bulgar vatandaşlarının ülkeye dönmesini teşvik etmek amacıyla 'Bulgaristan'ı Seçiyorum' adlı bir program başlattı." dedi.

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov

13 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Hükümete bağlı İstihdam Ajansı himayesinde yürütülecek kampanya ile ilgili bilgi veren Gutsanov, yurt dışında Bulgaristan vatandaşlığı bilincini sürdüren vatandaşlara yönelik olacak program için hazineden 13 milyon Euro bütçe ayrıldığını duyurdu. Bakan Gutsanov, hükümetin onayladığı programa yurttaşlık bilincine sahip, sınır ötesinde yaşayan Bulgaristan vatandaşların katılabileceğini kaydetti.

BİR İŞE GİRMEK MUTLAK ZORUNLULUK

Vatandaşların programdan yararlanmak üzere çevirim içi olarak İstihdam Ajansının sitesinden başvuru yapabileceklerini anlatan Gutsanov, "Daha şimdiden bu programa karşı muazzam bir ilgi gösteriliyor. Ancak bu fırsattan yararlanacak insanlarımız Bulgaristan'da mutlaka işe girmek zorunda olacaklar." dedi.

5 BİN EURO EV TAŞIMA, 200 EURO KİRA DESTEĞİ

Ülkeye dönüş yolunu seçenlere, Bulgar devletinden 5 bin Euro'ya kadar ev taşıma desteğin yanı sıra, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 Euro'luk kira desteği sağlanacağını belirten Gutsanov, "Başvuranların tüm bunlardan yararlanabilmeleri için mutlaka iş bulmaları ve çalışmaları şart olacak." diye konuştu.

1 YIL BOYUNCA MAAŞ TAKVİYESİ

Gutsanov, Bulgarca bilmeyenler ile aile üyelerine dil dersi verilmesinin öngörüldüğünü belirterek, çalışanların 6 aylık "emek stajının" ardından yaklaşık 1 yıl sürecek bir maaş takviyesi de alabileceklerini bildirdi. Ailesi ile dönecek vatandaşların çocuklarına kreş ve çocuk yuvası bulma kolaylığı sağlanacağı kaydeden Bulgar Bakan, programın, yarından itibaren başvurulara açık olacağını bildirildi.

BULGARİSTAN'DA DEMOGRAFİK KRİZ

Hızlı nüfus azalması sorunu ile mücadele veren Bulgaristan'ın 1990'da nüfusu 8 milyonun üzerindeyken, Devlet Milli İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre bu sayı 2025'in başında 6 milyon 437 bine düştü.

Nüfusun yüzde 52'sini kadınların oluşturduğu ülkede ortalama yaşam süresi 75,6 yıl. Bulgaristan'da 1989'da komünizm rejimin çökmesinden sonra ve özellikle 2007'de ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine geçilmesinin ardından genç ve çalışabilir yaştaki vatandaşların bir bölümü çeşitli Avrupa ülkelerine taşındı.

Son 35 yıldır nüfus azalmasına karşı mücadele veren Bulgaristan hükümetleri ise bu konuda gözle görülür bir başarı sağlayamadı.

Kaynak: AA

