Burdur'da Zirai Don Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Burdur'da Zirai Don Çalıştayı Gerçekleştirildi

Burdur\'da Zirai Don Çalıştayı Gerçekleştirildi
04.07.2025 19:32
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider'in katılımıyla zirai don çalıştayı yapıldı.

Burdur'da Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Çalıştayı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'in katılımıyla yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Gizligider, zirai don çalışmalarının, bundan sonraki benzer durumlarda ne yapılacağına ilişkin bir reçete çıkaracağını söyledi.

Kuraklık ve zirai donun aynı anda yaşandığını vurgulayan Gizligider, "Komisyonumuzun çalışmalarının ardından ortaya koyacakları, hem fakültelerimiz hem de bizzat çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte ortaya koyacaklarımızla yol yürüyeceğiz. Burada devletin iradesinin son derece net ve sarih olduğunu bilmenizi istiyorum." dedi.

Orta Anadolu'da kuraklıkla ilgili tespit çalışmalarının yapıldığını dile getiren Gizligider, Kırşehir'in bir ilçesinde kuraklıktan dolayı arpadaki kayıp oranın yüzde 100'e ulaştığını ve bununla ilgili gereken tedbirleri alacaklarını belirtti.

Burdur Gölü'nün de içinde bulunduğu 8 gölün can çekiştiğine değinen Gizligider, "Aralık ayı itibarıyla Ulusal Su Kurulumuzun aldığı kararlardan biri de içlerinde Burdur Gölü'nün de olduğu 8 gölümüz artık ölmek üzere. Peyderpey can çekişiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızın ilkini Eğirdir Gölü'nde açıkladık. 21 milyar bütçeli 5 yıllık bir eylem planı hazırladık. Bunların tamamı kademe kademe günbegün ne yapılacağı planlandı. Burdur Gölü'nde de aynı eylem planıyla Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadarıyla kurtarılacak ve bu konuda bakanlığımız son derece kararlı." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gizligider, son 7 gün içerisinde ülke genelinde 624 yangının çıktığının, 621'nin kontrol altına alındığının bilgisini verdi.

Türkiye'de ortaya çıkan yangınların yüzde 83'ünün insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Gizligider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 83 çok yüksek bir oran. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem bilgi bütünlüğü adına hem de her birimizin bu muhafazayı yapmak gerçekten görevimiz. 133 bin gönüllümüz var. Biz bunlara eğitim veriyoruz. Gerçekten tam da bugünlerde onlar da aramızda. AFAD bir yanda, askerimiz, jandarmamız, belediyelerimiz bir taraftan canhıraş bir mücadeledeyiz. Ama keşke milyarlarımızı bu mücadeleye harcamasaydık da çiftçimize desteğe harcasaydık. Keşke üreticimizin işte tam da bugün konusu olan don ya da hangi afetse uğradığı zararları bir fazla karşılayabilmeye harcasaydık. Bunun da bilinci ve şuuruyla sizlere bu sorumluluğu da aslında yüklemek istiyorum. Zirai donda, 16 farklı meyve türü bu afetten etkilendi. Çok kapsamlı bir çalışma yapıldı, 65 vilayet etkilendi. Bunlardan 24'ü yoğun ve bir yere gelindi. Yavaş yavaş TARSİM ödemeleri başladı."

Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da Tarım ve Orman Bakanlığının, zirai donun ilk gününden bu yana sahada çalışmalarını yürüttüğünü aktararak, "Zirai boyutlarının farklı yansımaları da oluyor. Birçok ilde bir ya da iki ürünün, ürüne bağlı ekonomisi olan illerde Malatya gibi işte Niğde ve Karaman'da, meyveciliğin böyle hakim olduğu il ekonomisinin doğrudan bu tarımsal ürünlere bağlı olduğu yerlerde etki sandığımızdan daha derin, daha çok boyutlu." ifadesini kullandı.

Korkmaz, çalıştayın, Burdur ve Isparta'da iki gün süreceğini ve Denizli üzerinden Manisa'ya geçerek yaklaşık 30 ili kapsayacağını sözlerine ekledi.

Çalıştaya, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Zirai Don Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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