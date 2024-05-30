Bursa'da Anne, Fiziksel Engelli Oğlunu Öldürdü ve İntihar Etti - Son Dakika
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Bursa'da Anne, Fiziksel Engelli Oğlunu Öldürdü ve İntihar Etti

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Bursa'da bir anne, fiziksel engelli oğlunu boğazını jiletle keserek öldürdükten sonra aynı jiletle intihar etti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

30.05.2024 02:56
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BURSA'da, anne Ümran Özmen(53), fiziksel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i (31) boğazını jiletle keserek öldürdükten sonra, aynı jiletle kendi boğazını keserek intihar etti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi E233 Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde evine gelen Ahmet Özmen, eşi Ümran ile fiziksel engelli oğlu Yusuf Hakan Özmen'i banyoda kanlar içinde yatarken buldu. Baba Ahmet Özmen'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki kontrollerinde boynunda kesik bulunan Yusuf Hakan Özmen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk müdahalesi yapılan anne Ümran Özmen, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde anne Ümran Özmen'in oğlu Yusuf Hakan'ı boğazını jiletle kestiği ardından da aynı jiletle kendi boğazını keserek intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Yusuf Hakan Özmen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tedavi altına alınan Ümran Özmen, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen, olaydan 5 saat sonra kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Anne ve oğlunun hayatını kaybettiği olayın ardından baba Ahmet Özmen gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da Anne, Fiziksel Engelli Oğlunu Öldürdü ve İntihar Etti
Kaynak: DHA

Bursa, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Anne, Fiziksel Engelli Oğlunu Öldürdü ve İntihar Etti - Son Dakika

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