Bursa\'da Kapışma: Telefonla Ölüm

BURSA'da, ablası H.S.'nin (25) nişanlısı S.T. (28) ile eski erkek arkadaşı A.O. (28) arasında çıkan kavgaya karışan ve cep telefonuyla başına vurulan Yasin Sakarya'nın (22) ölümüne ilişkin davada, 'Kasten öldürmek' suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammet Can Oktan (21) ile ağabeyi Mustafa Oktan (24), kararın bozulmasının ardından, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Telefonun silah sayıldığı davada, izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Muhammet Can Oktan'ın arbedede kendisine vuran kişiye elindeki telefonla yumruk atarken, darbenin yanındaki Yasin Sakarya'ya isabet ettiği belirlendi. Suçun vasfını değiştiren mahkeme heyeti, 2 kardeşe 'Yaralama sonucu ölüme neden olmak'tan 11'er yıl 8'er ay hapis cezası verip, tahliyelerini kararlaştırdı.

Olay, 2022 Ağustos'ta Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. isimli genç kız, yanına nişanlısı S.T. ve kardeşi Yasin Sakarya'yı alıp, gece alışveriş yapmak için markete giderken, yolda eski erkek arkadaşı A.O. ile karşılaştı. İddiaya göre, arkadaşının kullandığı motosikletten inen A.O, genç kızın nişanlısı S.T.'ye, 'Seninle özel olarak konuşmam gerekiyor' dedi. S.T.'nin bu teklifi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında çıkan tartışma, küfürleşme ve kavgaya dönüştü. A.O., belinden çıkardığı, bıçakların keskinliğini artırmakta kullanılan masat ile S.T.'ye vurdu. Arbedede S.T., A.O. ve H.S. yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, aldığı darbelerle kaşı patlayan S.T., nişanlısı tarafından hastaneye götürüldü.

KAVGA KAMERADA

Kavgayı duyan H.S.'nin babası F.S. ile kardeşleri Yasin Sakarya ve V.S., A.O.'nun ailesinin işlettiği kebapçı dükkanına gitti. Tarafların tartışması arbedeye dönüşünce, A.O.'nun kardeşi, Muhammet Can Oktan'ın, masanın üzerinden alıp rastgele salladığı cep telefonu, Yasin Sakarya'nın başına isabet etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada yaralanıp, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Yasin Sakarya, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Cinayetle sonuçlanan kavganın ardından Muhammet Can Oktan, Mustafa Oktan, A.O., İ.O., F.S. ve S.T. gözaltına alındı. A.O. ile kardeşleri Mustafa Oktan ve Muhammet Can Oktan, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede 'Kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'YASİN'E YUMRUĞUM GELMİŞ, TELEFON YERE DÜŞMÜŞTÜ'

Savcılık soruşturmasının ardından, haklarında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından dava açılan sanıklar, çıktıkları duruşmalarda kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Masanın üzerinden aldığı cep telefonu ile başına vurduğu Yasin Sakarya'nın ölümüne neden olmakla suçlanan Muhammet Can Oktan savunmasında, "Olay günü Mustafa ağabeyimin cep telefonu tezgahın üzerindeydi. Babamı aramak için telefonu aldım. Dışarıdan, 'Saldırın' diye ses duydum. Bağıran kişinin yanında, aralarında F.S.'nin de olduğu 8-9 kişi vardı. Elimdeki telefon ile dışarı çıktım. Bu sırada tanımadığım bir kişi bana yumruk atıp boynumu sıktı. Kendimi savunmak için ben de gözüm kapalı halde rastgele yumruk savurdum. Kendimi savunurken elimdeki cep telefonunun birine isabet ettiğini fark ettim. İstemeyerek Yasin isimli şahsa yumruğum denk gelmiş. O sırada zaten telefonum da yere düşmüştü" dedi.

'CEP TELEFONU İLE ANCAK MESAJ ATILIR'

Davanın karar duruşmasında söz alan Muhammet Can Oktan'ın avukatı Hakan Gündoğdu ise 'Kasten öldürmek' suçlamasını kabul etmediklerini belirterek, "Hakim Bey, cep telefonu ile kim kimi öldürebilir? Cep telefonu ile ancak birilerine mesaj atıp, tehdit edebilirsiniz. Cep telefonu ile kişinin öldüğü duyulmamıştır. Müvekkilim kasten öldürmemiştir. Müvekkilin suçu 'Bilinçli taksirle adam öldürmek' veya en kötü şartlarda ölüme sebebiyet veren 'Kasten yaralama' olabilir" yönünde savunma yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, cep telefonunu silah sayarak Yasin Sakarya'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen Muhammet Can Oktan ile kavgaya karışan ağabeyi Mustafa Oktan'a, 'Kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hafifletici nedenleri ve sanıkların duruşmadaki iyi hallerini dikkate alan mahkeme, bu cezayı 25'er yıla indirdi. A.O.'nun tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, A.O.'nun da aralarında olduğu 4 sanığa 'yaralama' suçundan adli para cezası verdi.

AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ, DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme kararı bozup, 'kamera kayıtlarının yeniden incelenmesi' ve 'maktulün daha önceden herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığının belirlenmesi'ni kararlaştırdı. Yerel mahkemede yeniden yapılan yargılamada izlenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Muhammet Can Oktan'ın, arbedede kendisine vuran kişiye elindeki telefonla yumruk atarken, darbenin yanındaki Yasin Sakarya'ya isabet ettiği belirlendi. Suçun vasfını değiştiren mahkeme heyeti, Muhammet Can Oktan ile ağabeyi Mustafa Oktan'a, 'Yaralama sonucu ölüme neden olmak' suçundan 11'er yıl 8'er ay hapis cezası verip, cezaevinde kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerini kararlaştırdı.