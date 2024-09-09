Bursa'da Kaykayla Gezerken Minibüs Çarpıp Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Kaykayla Gezerken Minibüs Çarpıp Kaçtı

Bursa\'da Kaykayla Gezerken Minibüs Çarpıp Kaçtı

Bursa'da kaykayıyla parka giden 10 yaşındaki Yusuf Çakır, yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

09.09.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da kaykayıyla parka giden Yusuf Çakır (10), yolun karşısına geçerken, servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü Özcan S. (53), Yenişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka gitmek üzere evinden çıkan Yusuf Çakır'a, kaykayıyla yolun karşısına geçmek istediği sırada 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptı. Sürücü, aracın altında kalan Çakır'ın üzerinden geçip çevredekilerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Çakır, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin araçta şoförlük yapan Özcan S. olduğunu, kazanın ardından aracı, sahibine bırakıp, Yenişehir ilçesine kaçtığını belirledi. Ekipler, kaldığı adresi belirledikleri şüpheliyi bu sabah yakalayarak gözaltına aldı.

'TRAFİK LEVHASI YOK, KASİS YOK'

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yusuf Çakır'ın dayısı Kadir Eroğlu, yeğeninin öldüğü yerde birçok kez kaza olduğunu söyleyerek, "Dün akşam saat 18.00 sıralarında yeğenim Yusuf Çakır, burada kaykayla kayarken, bir araç Yusuf'a vuruyor. Kazanın ardından ilk başta duruyor, kısa bir süre sonra da kaçıyor. Şüpheli yakalandı. Biz şikayetçi olduk. Süreci takip edeceğiz. Burada parkın içinde, bu arabaların bu kadar hızlı gitmesi hiç normal değil. Hiç değil. Burada defalarca kaza oldu. Parkın dibinde. Bu kazaların önüne geçilmesi lazım. Herkes arabayla, istediği gibi motorlarla hızlı gitmemesi lazım. Herhangi bir trafik levhası, kasis yok. Bir an önce yapılmasını istiyorum" dedi.

'BUGÜN 4'ÜNCÜ SINIFA BAŞLAYACAKTI'

Kendisinin de 3 çocuğu olduğunu belirten Eroğlu, "Biri Yusuf'un yaşında. O da benim kanımdandı ama gitti. Bu saatten sonra ne olur, onu da bilmiyorum. Nasıl ayakta dururuz, onu da bilmiyorum. Ama bittik. Yusuf, Şahin Yılmaz İlkokulu'na gidiyordu. 4'üncü sınıfa geçmişti. Bugün dersbaşı yapacaktı, başlayamadı" diye konuştu.

Öte yandan, Yusuf Çakır'ın annesi ile babasının ayrı ve bir ağabeyinin olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Güncel, Polis, Çocuk, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kaykayla Gezerken Minibüs Çarpıp Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 16:31:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kaykayla Gezerken Minibüs Çarpıp Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement