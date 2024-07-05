Bursa'da Metrekareye 3 Saatte 44 Kilogram Yağış Düştü - Son Dakika
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Bursa'da Metrekareye 3 Saatte 44 Kilogram Yağış Düştü

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Bugün Bursa'da başlayan sağanak yağışın üç saat içinde metrekareye 44.4 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Meteoroloji, yağışların yarın da devam edeceğini belirtti. Yağışlar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri 80 su baskını ihbarına müdahale etti. Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Ercan Özel, zarar gören çiftçi ve üreticilere destek sözü verdi.

05.07.2024 10:52
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METREKAREYE 3 SAATTE 44 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bursa'da bugün, saat 14.30'da başlayan sağanak yağış 17.30 sıralarında şiddetini azalttı. Bursa'ya üç saat içerisinde metrekareye 44.4 kilogram yağışın düştüğü açıklandı. Meteoroloji, yağışların yarın aralıklı olarak devam edeceğini söyledi. Bu arada, sağanak yağışlar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ev ve işyerlerinde meydana gelen 80 su baskını ihbarına 18 araç ve 40 personel ile müdahale etti.

'ÇİFTÇİMİZİN VE ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ'

Yenişehir İlçe Belediye Başkanı Ercan Özel, aşırı yağış sonrası ekili arazileri sular altında kalan, Koyunhisar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Sağanak yağmurdan zarar gören çiftçi ve üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Belediye Başkanı Özel, "Yağmurun şiddetini gösterdiği ilk dakikalardan itibaren belediyemize bağlı ekipler muhtarlarımızı arayarak irtibata geçtiler. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Yağmurun dinmesi ile birlikte yapılacak olan hasar tespit çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak zararların karşılanmasında üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Mine AK/ YENİŞEHİR(Bursa),

Bursa\'da Metrekareye 3 Saatte 44 Kilogram Yağış Düştü
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Metrekareye 3 Saatte 44 Kilogram Yağış Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Metrekareye 3 Saatte 44 Kilogram Yağış Düştü - Son Dakika
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