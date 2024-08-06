Bursa\'da Semt Lokantası\'na Gelen Emekliler: "Başka Yerde Çorba 60, Burada 5\'i Bir Arada 60 Lira. Lokantaya Giriyorsun, 400-500 Lira"

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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(BURSA) - İktidar sözcüleri enflasyonun düşüşe geçtiği yönünde açıklamalar yaparken vatandaşın cebinde bir rahatlama gözlenmiyor. Bu durumda vatandaşlar da büyük kentlerde alternatif yollar arıyor. İstanbul'daki Kent Lokantaları gibi Bursa'da da Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni açılan Semt Lokantası'na yurttaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ekmek ile dört çeşit yemeğin 60 lira olduğu lokantaya gelen emekli Ekrem Cansever, "Bugün yediğim mercimek çorbası başka yerde 60 lira, burada 5'i bir arada 60 lira" dedi. Başka bir emekli de "Lokantaya giriyorsun, 400-500 lira. Burası o açıdan çok iyi" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Kent Lokantası" adıyla başlattığı projeye yurttaşın yoğun ilgisinin ardından ülkenin dört bir yanındaki belediyeler de benzer uygulamayı hayata geçiriyor. Özellikle CHP'li belediyelerin öncülük ettiği, ucuz ve sağlıklı yemeklerin yurttaşla buluştuğu lokanta projesinin son örneklerinden biri Bursa'da açıldı.

AKP'nin 20 yıl yönettiği büyükşehir, son seçimde CHP'li Mustafa Bozbey'e geçti. Önceki yönetimden kalan borçlarla gündeme gelen şehirde, 27 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla ilk Semt Lokantası açıldı. Merinos Parkı içerisinde yer alan lokantada ekmek, su ve dört çeşit yemek 60 liradan satılıyor. Lokantaya gelen Bursalılar da ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Emekli Ekrem Cansever, hizmetten ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkürlerini iletti. Cansever, "Vatandaşın bütçesine göre yemek hazırlanmış. Beş şahsen çok memnun oldum. 24 senedir emekliyim. Benim bir işim yok. 14 bin 100 lira para alıyorum. Ben bir kişiyim, bana yetiyor. Başkasını bilmem. Ben her zaman dışarıda yiyen bir insanım. Bir ete 150-170 lira, ciğer kavurmasına 170 lira para veriyorum. Bir pilav 70 lira. Bugün yediğim mercimek çorbası orada 60 lira, burada 5'i bir arada 60 lira. Vatandaşın bütçesine göre çok uygun olduğu için çok teşekkür ederim. Ben çok iyi gördüm yemekleri" dedi.

"Fiyatlar süper"

Başka bir emekli de "Aylığım 12'ydi, 15 bin lira oldu ama yetmiyor. Kiralar 12-13 bin lira maalesef. Buraya ikinci gelişim. Fiyatlar süper. Başka lokantalarda bir tek çorba 70-80 lira. Onu da her gün aynı şeyi çıkartmıyorlar maalesef" diye konuştu.

"Emeklileri bu hale düşürenler utansın"

Bir yurttaş ise "Emekleri bu hale düşürenler utansın. Başka bir şey demiyorum" sözleriyle yetindi.

"Halka hizmetin en kralı"

Vatandaş için büyük bir hizmet olarak nitelendiren başka bir emekli, "Zaten hayat şartları belli. Oturuyorum kafede falan, herkes çok memnun. Alıyoruz 5-10 kuruş. Emekliyim ama haliyle 10-12 bin lirayla hayat şartları belli. Gerçekten bu sistem mükemmel bir iş oldu. Kim olursa olsun, bu işi yapan adam gerçekten halka hizmetin en kralı. Buraya geliyorum ister istemez. Lokantaya giriyorsun, 400-500 lira. Burası o açıdan çok iyi" ifadelerini kullandı.

"Nereye gitsen bu ucuzlukta bir şey bulamazsınız"

Emekli öğretmen Süleyman Vurgun, halkın ucuz yollu beslenmesi için önemli bir icraat olduğuna vurgu yaparak "Ben mesela rahatsızım. Her zaman gidip gelemiyorum. Bu imkanları gelemeyen kimselere de eve giderek, eve sunarak yapılmasını arzu ediyorum. Ayaklarım şiş vaziyette. Bu durumda gelip gitme benim için çok zor oluyor. Ben bunu kendilerine de ilettim. Onlar da ileride yaparız diye ümit ettiler. Nereye gitsen bu ucuzlukta bir şey bulamazsınız. Fiyatları çok ucuz, 60 lira. Yukarıda bir lokantaya gittim, cantık yapmışlardı. 75 lira dedi bir cantığın fiyatına. Burada üç çeşit yemek, yanında suyu, ondan sonra ayranı, yoğurdu, hepsini veriyorlar. Bunu düşünen belediye mensuplarına çok teşekkür ederim" görüşünü dile getirdi.

"Sürekli gelirim"

Recep Burhan, 14 bin lira emekli aylığı aldığını söyledi. Lokantanın açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli, "Güzel karnımı doyurdum. Mahallede bir çorba 60-70 lira. Burada dört kap yemek, fevkalade karnını doyuruyorsun 60 lira. Sürekli gelirim, benim için ideal" dedi.

"Her yere açılmasını istiyoruz"

Bir başka yurttaş da "Güzel, hesaplı. Her yere açılmasını istiyoruz. Şimdi normal yerle kıyaslı olarak ucuz. Yemekleri de güzel" diye konuştu.

"Yemek miktarı çok az"

Lokantaya yönelik eleştirilerini dile getiren bir Bursalı ise "Kent Meydanı'nda daha kalitelisi vardı. Keşke biraz, bir boy daha farklı olsaydı burası. Fiyatlar uygun ama yemek miktarı da çok az. Fiyatlar bir tık yüksek olabilirdi, yemek miktarı bence çok az. Ekmek alıyorsunuz farklı bir daha para ödüyorsunuz. Su ekstra aldığınız zaman bir daha para ödüyorsunuz. Bunlar olmamalı bence" dedi.

"Tabakları doldururlarsa daha güzel olur"

Yemeği az bulduğunu söyleyen bir kişi de "Makarna, yoğurt, çorba ve patlıcan vardı. Patlıcan çok azdı. O fiyata göre makul diye düşünüyorum. Tabii ki bir çorba fiyatına aslında dört kap yemek ama biraz fiyatı mı artırırlar, az doldururlarsa tabakları bence daha güzel olur diye düşünüyorum" talebini dile getirdi.

Lokanta sorumlusu: Her gün bir etli yemeğimiz çıkıyor

Lokantanın sorumlusu Şükran Akaç da, halkın memnuniyetine ve yoğunluğa dikkat çekerek şunları anlattı:

"Çok güzel gidiyor. Daha da sayılar artacak herhalde. Demek ki böyle bir şeye ihtiyaç varmış. İlki açıldı. Bundan sonra da gerisi gelecek herhalde. Bunların sene sonuna kadar 3-4 tane olması herhalde planlanıyor. Özel menüler yaptık. Dört çeşit 60 lira şu anda fiyatımız. Kullandığımız ürünlerde kesinlikle seçici oluyoruz. O yüzden damak tadını bilenler de çok memnun kaldılar. Yemeklerimiz beğeniliyor. Gelen müşterilerimiz de söylüyor zaten 60 liraya bir çorba bile içilmediğini. O yüzden çok memnunlar dört çeşit oluşuna. Her gün menülerimizi değiştirmeye, onların da isteklerini, taleplerini; tabii yeni olduğumuz için bazı şeyleri de yeni yeni oturtturacağız. Onların talebine göre de değişiklik yapmak istiyoruz. Her gün en azından etli bir yemeğimiz çıkıyor."