Bursa'da feci kaza: Bebek arabasıyla yürüyen anneye çarpan tır ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Bursa'da feci kaza: Bebek arabasıyla yürüyen anneye çarpan tır ölümüne neden oldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bebek arabasıyla yürüyen Yıldız Polat'a dönüş yapan bir TIR çarptı. Polat, kaza sonrası hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

29.09.2024 00:29
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BURSA'da, çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkıp dönüş yapan TIR'ın dorsesinin çarparak ezdiği Yıldız Polat (28), yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Yıldız Polat'ın kocası sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini ise vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Bursa'da feci kaza: Bebek arabasıyla yürüyen anneye çarpan tır ölümüne neden oldu

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza, öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden, Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı TIR'ın dorsesi, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yürüyen, Yıldız Polat'a çarptı. Talihsiz kadın dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirirken, TIR şoförü Muzaffer U. ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Bursa'da feci kaza: Bebek arabasıyla yürüyen anneye çarpan tır ölümüne neden oldu

BEBEĞİ AĞLADI, EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, bebeğini ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bursa\'da feci kaza: Bebek arabasıyla yürüyen anneye çarpan tır ölümüne neden oldu
Kaynak: DHA

Yıldırım, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Bebek, Bursa, Kaza, Son Dakika

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