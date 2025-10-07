Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş - Son Dakika
Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş
07.10.2025 20:01
Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş
Haber Videosu

Bursa'da eğitmen pilot Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili davada ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Şirketin Uçuş Operasyon Müdürü, olay günü sabah kaza yapan uçakla sefere çıktığını belirterek, "Bu uçuşta herhangi bir aksaklık görmedim. Dinlendiğim sırada Furkan uçakları değiştirmek istedi. Bende kabul ettim. Sonra kaza oldu." dedi.

Bursa'da eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile öğrenci pilot Murat Avşar'ın (32) hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili davada ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Tanık olarak dinlenen şirketin Uçuş Operasyon Müdürü Selim P., olay günü sabah kaza yapan uçakla İzmir-Edremit-Bursa seferi yaptığını belirterek "Bu uçuşta herhangi bir aksaklık görmedim. Uçuştan sonra Furkan'la tekrar arka arkaya havalanacaktık. Dinlendiğim sırada Furkan uçakları değiştirmek istedi. Bende kabul ettim. Sonra kaza oldu" dedi.

2022'DEKİ UÇAK KAZASINDA 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bursa'da 25 Nisan 2022'de Yunuseli Havaalanı'ndan kalkışından kısa süre sonra irtibat sağlanamayan tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düştü. Parçalanan uçak alev alıp yandı. Kazada eğitmen pilot Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti, 2 ev ile 2 araç da hasar gördü.

Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Uçağın eve çarpıp, sokağa düştükten sonra alev aldığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sokakta yürüyen vatandaşların kaza öncesi ses duyarak kaçtıkları görüldü. Uçağın sokağa düştüğü sırada alev topunun yükselmesi ve kopan parçaların çevreye savrulması ile sokakta yürüyen 2 kişi şans eseri yara almadan kurtulduğu anlar görüntülere yansıdı. Çevreye yayılan uçak yakıtının saniyeler içinde tutuşmasıyla, sokak ve park halindeki 2 araç da alevler arasında kaldı.

TUTUKSUZ 3 SANIĞIN 15'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ankara'dan gelen kaza kırım ekibinin incelemelerini tamamlamasının ardından uçağın enkazı çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza sonrası gözaltına alınan sivil havacılık firması sahibi Fevzi A., olayın olduğu dönemde belediyeye bağlı Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliğinde (BURULAŞ) Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cüneyt A. ile uçak teknisyeni Mustafa K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 3 sanık hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

"FURKANLA UÇAKLARI DEĞİŞTİRDİK, KAZA OLDU"

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Fevzi A., Cüneyt A. ve Mustafa K., tanıklar ile kazada hayatını kaybeden pilotların yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları dinledi. Tanık olarak dinlenen firmanın Uçuş Operasyon Müdürü Selim P.'nin ifadeleri ilginç bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Furkan Otkum ile yakın arkadaş olduklarını belirten Selim P., "Murat Avşar, tecrübe edecek pilottu. Olay gününün sabahında kaza kırıma uğrayan uçakla Bursa'dan kalkıp İzmir-Edremit- Bursa seferi yaptım. Kazadan önce tecrübe dersi için dinleniyordum. Tecrübe uçuşu Furkan'la arka arkaya havalanacaktık. Ben dinlenirken, Furkan uçakları değiştirme teklifinde bulundu. Ben de kabul ettim. Uçak değiştirmede, uçuş kurallarına göre herhangi bir problem yok. Furkan havalandıktan kısa süre sonra düştüğünü gördük" dedi.

"UÇAK SPİRAL YAPARAK DÜŞTÜ"

İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve kaza olduğu gün firmada pilot olarak görev yapan Laçin A. da kazadan bir gün önce kırıma uğrayan uçakla uçuş yaptığını Bursa'dan kalkış yaparak Denizli-Isparta-Bursa seferi yaptıklarını belirtti. Kazayı gördüğünü söyleyen Alp, "Kalkış yaptıktan yaklaşık 1 dakika sonra geri döndüler. Pisti karşılarına alınca biz de indiklerinde niye döndünüz diye sorarız diyorduk. Biz inmelerini beklerken uçak 'Spin' yaptı, daha sonra kendi etrafında spiral yaparak düştü. Düşme anlarını gözlerimle gördüm" ifadelerini kullandı.

Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Selim P.'nin İzmir-Edremit seferinin ardından teknisyen Mustafa K.'nın isteğiyle uçağın motorunu çalıştırdığını belirten Laçin A., "Motoru çalıştırdığımda bir sıkıntı yoktu. Mustafa K.'ya, 'Motoru bana neden çalıştırdın?' diye sorduğumda 'Sıkıntı yok. Motorun sesini dinlemek istedim' dedi" diye konuştu.

"KARBÜRATÖR AYARLARINI DEĞİŞTİRMEDİM"

Mahkeme heyetinin söz verdiği Fevzi A. Daha önceki duruşmadaki beyanının geçerli olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Fevzi A.'dan sonra söz hakkı verilen Mustafa K. uçağın fazla yakıt yakmasının meteorolojik bir olay olabileceğini belirterek, "Uçağın fazla yakıt yaktığı için arızalı olacağı söyleniyor. Bu bir arıza değil. Ayrıca bana da fazla yaktığını söylemediler. Ayrıca size uçak arıza defterinin ilgili sayfasının resmini, uçak malzemelerinin kazadan sonra doğru bir şekilde muhafaza edilmediğine dair belgeyi ve görüntüleri sunuyorum. Ben karbüratör ayarlarını değiştirmedim" dedi.

Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, dava konusunda sanıkların, BURULAŞ'ın ve tanıklardan Selim P.'nin, Uçuş Operasyon Müdürü olması nedeniyle kusuru olup olmadığının incelenmesi için sanık ve avukatlarının beyanlarını dikkate alarak 3 kişiden oluşan yeni bir bilirkişi kurulu oluşturulmasına karar vererek, kurulun raporunun sunulması için duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uçak kazasında ilginç tesadüf: Ölen pilot, son anda arkadaşıyla uçakları değiştirmiş - Son Dakika

