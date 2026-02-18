Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya'da öğrenciler okul ve sınıflarını ramazan için süsledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya'da öğrenciler okul ve sınıflarını ramazan için süsledi

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya\'da öğrenciler okul ve sınıflarını ramazan için süsledi
18.02.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya'da öğrenciler ramazan dolayısıyla okul ve sınıflarını süsledi.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya'da öğrenciler ramazan dolayısıyla okul ve sınıflarını süsledi.

Bursa'daki bütün okullarda öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla okul ve sınıflarını geleneksel ramazan motifleri ve özgün tasarımlarla donattı.

Bu okullardan biri olan Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, sınıflarda ramazan köşesi oluşturdu.

Ramazanın coşku ve sevincini yaşayan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde balon ve ışıklarla okul koridorlarını ve sınıfları süsledi.

Ebru sanatıyla ramazana özgü motifler oluşturulurken okulun Musiki Projesi öğrencileri ise çeşitli ilahiler seslendirdi.

Okulun meslek dersleri öğretmeni Firdevs Aygün, AA muhabirine, yapılan hazırlıkların öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki heyecanı artırdığını söyledi.

Günlerdir öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde okulu ve sınıfları süslemek için çalışma yürüttüklerini belirten Aygün, şöyle konuştu:

"Bütün ramazanı iftarlarla, bereketle, teravih programlarıyla geçirmeyi hedefliyoruz. Öncelikle bu manevi bir lezzet katıyor. Bizler için önemli olan bir aya girmiş bulunmaktayız. Hem yardımlaşma hem bereket hem de bu manevi lezzeti beraber paylaşmak, sınıfça bu süslemelere katılmaları, okul içerisindeki heyecanın paylaşılması bütün öğrencilerimiz için güzel bir hareketlenme oldu."

Geleneksel Sanatlar Bölümü 3. sınıf öğrencisi Esila Solak da süslemelerin yanı sıra ramazan ayı boyunca okulda çeşitli etkinlikler yapılacağını belirtti.

Eskişehir

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrenciler "Ramazan Sokağı" oluşturdu.

Öğretmenleri rehberliğinde hazırlık yapan öğrenciler, okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla donattı.

Etkinlik kapsamında hazırlanan görseller, fenerler, ayet ve hadislerin yer aldığı panolar ile geleneksel ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.

Süslemelerin yoğunlaştığı koridorda "Ramazan Sokağı" adı verilen özel alan oluşturuldu.

Öğrenciler ramazan ayı öncesi düzenlenen etkinlikte, dualar, maniler ve ilahiler seslendirdi.

Ramazan davulcusu olan bir grup öğrenci, maniler eşliğinde davul çaldı. Etkinlikte Karagöz ve Hacivat gösterisi sunan öğrenciler, izleyenlerin beğenisini kazandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Demirkan, etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin performansını ilgiyle takip eden Demirkan ve beraberindekiler, Ramazan Sokağı için hazırlanan içerikleri inceledi.

Muammer Demirkan, AA muhabirine, ramazan ayının verimli bir şekilde geçirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarda ramazanı karşılama, yaşama ve uğurlama şeklinde programlar düzenlediklerini söyledi.

Toplumun unutmuş olduğu birtakım hassasiyetleri ve değerleri öğrencilere aktarabilmek, onlarla bu duyguları yaşayabilmek istediklerini dile getiren Demirkan, şöyle konuştu:

"Değerlerimiz yok olmasın, kaybolmasın. Bizim yaşımızda olanlar belki birçoğu birçok şeyi biliyoruz ama yeni gelen neslin bunları da yaşaması, öğrenmesi gerekiyor. Bu tür etkinlikler ay içerisinde hem genelde milli eğitim müdürlüğümüz olarak hem de okullarımız içerisinde devam ettirilecek."

Okul Müdürü Süleyman Bilen ise ramazan ayının Müslümanların huzur bulduğu bir ay olduğunu, bunu öğrencilere hissettirebilmek için bir ay öncesinden hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Öğrencilerle güzel etkinlikler planladıklarını vurgulayan Bilen, "Bugün açılışını yaptık. Amacımız, çocuklara ramazan havasını tattırabilmek, onlara manevi duyguları hissettirebilmek, kaybolan kültürümüzü onlara tekrar kazandırabilmek." diye konuştu.

Çanakkale

Çanakkale'deki okullarda da öğrenciler "Hoş geldin ramazan" panoları hazırladı ve ramazan ayıyla ilgili oluşturdukları köşeleri temaya uygun süsledi.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin çıkardıkları "Ramazan Gazetesi"nde mani, ayet ve hadisler ile ramazan, sahur, iftar kavramları okuyuculara aktarıldı.

Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de ramazan ayına ilişkin hazırladıkları programda ilahiler okudu.

Kütahya

Kütahya'da Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul koridorunda ramazan köşesi oluşturdu.

Ramazan ayını anlatan süslerle oluşturulan köşede, zimem defteri, sadaka taşı ve Kur'an-ı Kerim yer aldı.

11. sınıf öğrencisi Yağmur Bilgiç, ramazan ayının büyük heyecan getirdiğini ve bu ay içinde öğrenciler olarak başta yardım kampanyaları olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

10. sınıf öğrencisi Fatma Gül Güner de ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu, bu ayı okulda yardımlaşma ile geçireceklerini belirtti.

Öte yandan, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de okullarında ramazan süslemeleri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya'da öğrenciler okul ve sınıflarını ramazan için süsledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı Günler sonra tezgahta görünce dayanamadı, çiğ çiğ ağzına attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika’da çatışma istemiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Asensio, eski hocasını pişman etti Asensio, eski hocasını pişman etti
Mahsun J dizisi sona erdi Mahsun J dizisi sona erdi
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi Ocaktaki düdüklü tencere patladı, mutfak kullanılamaz hale geldi

15:05
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
14:54
Erdoğan’dan komisyon raporuna ilk yorum Süreç için yeni adres verdi
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
14:22
Erdoğan’dan 2 milletvekiline konuşma yasağı Biri eski CHP’li
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
14:00
Ne diyeceği merak konusuydu Tedesco’dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 15:12:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya'da öğrenciler okul ve sınıflarını ramazan için süsledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.