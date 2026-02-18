Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya\'da öğrenciler okul ve sınıflarını ramazan için süsledi

Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Kütahya'da öğrenciler ramazan dolayısıyla okul ve sınıflarını süsledi.

Bursa'daki bütün okullarda öğrenciler, ramazan ayı dolayısıyla okul ve sınıflarını geleneksel ramazan motifleri ve özgün tasarımlarla donattı.

Bu okullardan biri olan Abdülkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, sınıflarda ramazan köşesi oluşturdu.

Ramazanın coşku ve sevincini yaşayan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde balon ve ışıklarla okul koridorlarını ve sınıfları süsledi.

Ebru sanatıyla ramazana özgü motifler oluşturulurken okulun Musiki Projesi öğrencileri ise çeşitli ilahiler seslendirdi.

Okulun meslek dersleri öğretmeni Firdevs Aygün, AA muhabirine, yapılan hazırlıkların öğrenciler ve öğretmenler üzerindeki heyecanı artırdığını söyledi.

Günlerdir öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde okulu ve sınıfları süslemek için çalışma yürüttüklerini belirten Aygün, şöyle konuştu:

"Bütün ramazanı iftarlarla, bereketle, teravih programlarıyla geçirmeyi hedefliyoruz. Öncelikle bu manevi bir lezzet katıyor. Bizler için önemli olan bir aya girmiş bulunmaktayız. Hem yardımlaşma hem bereket hem de bu manevi lezzeti beraber paylaşmak, sınıfça bu süslemelere katılmaları, okul içerisindeki heyecanın paylaşılması bütün öğrencilerimiz için güzel bir hareketlenme oldu."

Geleneksel Sanatlar Bölümü 3. sınıf öğrencisi Esila Solak da süslemelerin yanı sıra ramazan ayı boyunca okulda çeşitli etkinlikler yapılacağını belirtti.

Eskişehir

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrenciler "Ramazan Sokağı" oluşturdu.

Öğretmenleri rehberliğinde hazırlık yapan öğrenciler, okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla donattı.

Etkinlik kapsamında hazırlanan görseller, fenerler, ayet ve hadislerin yer aldığı panolar ile geleneksel ramazan süslemeleri, okulun çeşitli noktalarına asıldı.

Süslemelerin yoğunlaştığı koridorda "Ramazan Sokağı" adı verilen özel alan oluşturuldu.

Öğrenciler ramazan ayı öncesi düzenlenen etkinlikte, dualar, maniler ve ilahiler seslendirdi.

Ramazan davulcusu olan bir grup öğrenci, maniler eşliğinde davul çaldı. Etkinlikte Karagöz ve Hacivat gösterisi sunan öğrenciler, izleyenlerin beğenisini kazandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Demirkan, etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin performansını ilgiyle takip eden Demirkan ve beraberindekiler, Ramazan Sokağı için hazırlanan içerikleri inceledi.

Muammer Demirkan, AA muhabirine, ramazan ayının verimli bir şekilde geçirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarda ramazanı karşılama, yaşama ve uğurlama şeklinde programlar düzenlediklerini söyledi.

Toplumun unutmuş olduğu birtakım hassasiyetleri ve değerleri öğrencilere aktarabilmek, onlarla bu duyguları yaşayabilmek istediklerini dile getiren Demirkan, şöyle konuştu:

"Değerlerimiz yok olmasın, kaybolmasın. Bizim yaşımızda olanlar belki birçoğu birçok şeyi biliyoruz ama yeni gelen neslin bunları da yaşaması, öğrenmesi gerekiyor. Bu tür etkinlikler ay içerisinde hem genelde milli eğitim müdürlüğümüz olarak hem de okullarımız içerisinde devam ettirilecek."

Okul Müdürü Süleyman Bilen ise ramazan ayının Müslümanların huzur bulduğu bir ay olduğunu, bunu öğrencilere hissettirebilmek için bir ay öncesinden hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Öğrencilerle güzel etkinlikler planladıklarını vurgulayan Bilen, "Bugün açılışını yaptık. Amacımız, çocuklara ramazan havasını tattırabilmek, onlara manevi duyguları hissettirebilmek, kaybolan kültürümüzü onlara tekrar kazandırabilmek." diye konuştu.

Çanakkale

Çanakkale'deki okullarda da öğrenciler "Hoş geldin ramazan" panoları hazırladı ve ramazan ayıyla ilgili oluşturdukları köşeleri temaya uygun süsledi.

Atatürk İlkokulu öğrencilerinin çıkardıkları "Ramazan Gazetesi"nde mani, ayet ve hadisler ile ramazan, sahur, iftar kavramları okuyuculara aktarıldı.

Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de ramazan ayına ilişkin hazırladıkları programda ilahiler okudu.

Kütahya

Kütahya'da Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, okul koridorunda ramazan köşesi oluşturdu.

Ramazan ayını anlatan süslerle oluşturulan köşede, zimem defteri, sadaka taşı ve Kur'an-ı Kerim yer aldı.

11. sınıf öğrencisi Yağmur Bilgiç, ramazan ayının büyük heyecan getirdiğini ve bu ay içinde öğrenciler olarak başta yardım kampanyaları olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

10. sınıf öğrencisi Fatma Gül Güner de ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu, bu ayı okulda yardımlaşma ile geçireceklerini belirtti.

Öte yandan, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de okullarında ramazan süslemeleri gerçekleştirdi.