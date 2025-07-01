Büyükelçi Bağış, Napoli'de Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Büyükelçi Bağış, Napoli'de Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti

Büyükelçi Bağış, Napoli\'de Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi\'ni ziyaret etti
01.07.2025 14:24
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Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce, içerisinde İstanbul Salonu'nu açtığı Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti ve müzede Çanakkale Şehitleri'ne özel bir bölüm oluşturulmasını sağladı.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıl önce, içerisinde İstanbul Salonu'nu açtığı Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti ve müzede Çanakkale Şehitleri'ne özel bir bölüm oluşturulmasını sağladı.

Bocelli Vakfının Pompei Antik Kenti'ndeki etkinliği çerçevesinde İtalya'nın Napoli kentinde bulunan Büyükelçi Bağış ve eşi Beyhan Bağış, Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Prof. Michele Capasso tarafından karşılanan Bağış çifti, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Eylül 2005'teki tarihi ziyareti sırasında açılışını yaptığı İstanbul Salonu başta olmak üzere, müzenin farklı bölümlerini inceledi.

Büyükelçi Bağış, müze bünyesinde; şehit vermiş farklı gazi şehirlerden göçmenlere, savaş mağdurlarına, açlık ve susuzluktan hayatını kaybeden çocuklara, deniz kazalarında ölenlere ve kısa süre önce vefat eden Papa Franciscus'a adanan bir anıt ile farklı kentlerden semboller olduğunu ve burada Çanakkale Şehitleri'nin de yer alması için girişimde bulunduğunu bildirdi.

Bağış, ziyareti sırasında buraya Çanakkale'nin de eklenmesi konusunda Prof. Capasso ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Büyükelçi Bağış, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte geldiğimiz bu merkezi, 20 yıl sonra eşimle tekrar ziyaret etmek ve eski anıları tazelemek bizi duygulandırdı. Bu ziyaret sırasında Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak ülkemizi temsil ettiğim Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakının kısa bir süre önce Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri ile imzaladığı mutabakat zaptı ile açılan anıtta dünyanın gazi şehirleri arasına Çanakkale Şehitleri'mizi temsilen bir bölüm ayrılmasına vesile olduk. Geçtiğimiz ay, 7 Haziran 2025 tarihinde BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos tarafından açılışı yapılan anıt, gerçekten çok etkileyiciydi."

Bağış, söz konusu anıtta özellikle Gazze'de eşini ve 9 çocuğunu kaybeden bir annenin şehitlerinin yüzünü silip, üstüne isimlerini yazdığı havlunun yer almasını ve bunun Napoli limanının girişinde sergilenmesinin, "buradan geçen binlerce ziyaretçiye (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun zulmünü ve barışa olan acil ihtiyacı" hatırlattığını kaydetti.

Vakıf Başkanı Prof. Capasso da 1915 yılında çeşitli ülkelerden yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği şehitler şehri Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'ndan Büyükelçi Bağış'ın aracılığıyla gelecek toprağın da anıta dahil edilecek olmasının temsil ettiği sembolik değerin, kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Capasso, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışı için en çok mücadele eden liderler arasında olduğunun altını çizerken vakfın 40 yıllık tarihindeki en önemli ziyaretçilerinden biri olarak gördüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Büyükelçi Bağış aracılığıyla selam ve saygılarını göndererek kendisini yeniden Napoli'ye beklediklerini vurguladı.

Diğer yandan, Bağış çiftinin müzedeki incelemeleri sırasında Beyhan Bağış da Capasso'nun davetine katılarak Anna Lindh Vakfının 43 ulusal ağı tarafından desteklenen kadın hakları için "KIMIYYA Manifestosu"nu imzaladı.

Beyhan Bağış, "Cinsiyet eşitliği ve insan haklarına kendini adamış 3 milyondan fazla kadın gibi KIMIYYA Manifestosu'na destek vermek bir yana, 10 Eylül 2003'te suikaste uğramadan önce ülkemizin AB sürecine en güçlü desteği verenlerden, İsveç eski Dışişleri Bakanı Sayın Anna Lindh'i yad etmek güzel bir Napoli anısı oldu." değerlendirmesini yaptı.

Bağış çiftinin ziyareti sırasında, dünyanın bu buhranlı döneminde Akdeniz hoşgörüsünün tüm insanlığın barışına vesile olması temennilerinin paylaşıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükelçi Bağış, Napoli'de Akdeniz Vakfı Dünya Birleşik Devletleri Barış Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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