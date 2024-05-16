Can Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları Adalet Nöbeti'ne devam ediyor - Son Dakika
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Can Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları Adalet Nöbeti'ne devam ediyor

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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü ancak meslektaşları ve arkadaşları İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti'ne devam ediyor. Adalet İçin Hukukçular Derneği adına konuşan Duygu Eroğlu, Can'ın serbest bırakılması gerektiğini ve adalet taleplerini dile getirdi.

16.05.2024 14:01
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GAYE ŞEYMA CAN

(İSTANBUL) Bir yıl önce yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilen ancak milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları İstanbul Adliyesi önünde Adalet Nöbeti'ne devam etti. Adalet İçin Hukukçular Derneği adına konuşan Duygu Eroğlu, "Can'ın dışarda olması demek; deprem suçlarının araştırılması demek. Can'ın dışarda olması demek; Hatay'da deprem yaralarının sarılması demek. Can'ın dışarda olması demek; her geçen gün iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden emekçilerin hesabının sorulması demektir. İşte bu yüzden adalet istiyoruz" dedi.

Can Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları Adalet Nöbeti'ne devam etti. Adalet İçin Hukukçular Derneği adına Konuşan Av. Duygu Erdoğlu, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 2 kez ihlal kararı verdiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"CAN ATALAY HAYAT'IN SEÇİLMİŞ VEKİLİDİR"

"Bugün burada bir kez daha tutsak meslektaşımız Can için toplandık. Can Atalay'ı, Hatay halkı tam bir yıl önce vekil seçti ve kendisi tam 1 yıldır tutsak. Hatay halkının iradesi de tutsak. Hepinizin bildiği gibi Anayasa Mahkemesi tam 2 kez ihlal kararı vermiş olmasına rağmen Can'ın tutsaklığı hukuka tamamen aykırı şekilde devam ediyor. Can Atalay'ın yoldaşları, arkadaşları, Hatay halkı tam 1 yıldır adalet arıyor. Can Atalay'ın tutsaklık süreci bizim en önemli gündemimiz ve özgürlüğüne kavuşana kadar gündemimiz olarak kalacak. Çünkü Can Atalay'ın da gündemi Soma'ydı, Ermenek'ti, Hendek'ti.. Yani emekçiler, ezilenler ne zaman ihtiyaç duysa yanındaydı. Soma'da 301 insan can verdi, sorumlular yargılanmadı, adalet yerini bulmadı, katliam üzerinden tam 10 yıl geçti adalet yerini bulmadı ama Can Atalay hukuksuz gerekçelerle cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Can Atalay, Hatay'ın seçilmiş vekilidir, hukuksuzluğa son verin, derhal serbest bırakın.

Can'ın dışarda olması demek; deprem suçlarının araştırılması demek. Can'ın dışarda olması demek; Hatay'da deprem yaralarının sarılması demek. Can'ın dışarda olması demek; her geçen gün iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden emekçilerin hesabının sorulması demektir. İşte bu yüzden adalet istiyoruz, 10 yıl önce Soma'da katledilen madenciler için onların avukatı Can Atalay için Adalet istiyoruz! Depremde katledilen evsiz, yurtsuz kalanlar için adalet istiyoruz, 1 Mayıs Meydanı Taksim'in işçilere kapatılmasını kabul etmeyen ve bu nedenle tutuklanan dostlarımız için adalet istiyoruz. İktidara meydan okuduğu için cezaevinde tutulan siyasetçiler, Gezi tutsakları, Gezi aileleri, tutuklu gazeteciler, avukatlar için Adalet istiyoruz."

Can Atalay\'ın meslektaşları ve arkadaşları Adalet Nöbeti\'ne devam ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Can Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları Adalet Nöbeti'ne devam ediyor - Son Dakika

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