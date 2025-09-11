Can Holding'e Operasyon: Suç Örgütü ve Vergi Kaçakçılığı - Son Dakika
Can Holding'e Operasyon: Suç Örgütü ve Vergi Kaçakçılığı

Can Holding'e Operasyon: Suç Örgütü ve Vergi Kaçakçılığı
11.09.2025 18:30
İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında 121 şirkete el konuldu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

    HUKUKİ YAPTIRIMLARDAN KAÇMIŞ

    Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü. Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların "7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia edildi.

    MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürüldü.

    MASAK raporlarıyla mali hareketlerin değerlendirilmesi neticesinde şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç sağlamaya çalıştıkları iddia edildi.

    121 ŞİRKETİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

    Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

    TMSF ŞİRKETLERE KAYYUM OLARAK ATANDI

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge ait bazı şirketlere kayyum atanmasını istedi. Talebi değerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliği, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi. Kararda, soruşturma kapsamında alınan MASAK raporu ile yapılan kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin kontrol ettiği ve sahip oldukları şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri, kurulan holding bünyesinde de çok sayıda şirketi kontrol ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

    Söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına dün el konulduğu anımsatılan kararda, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu ifade edildi.

    SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİ AKLAMIŞLAR

    Kararda, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla şirketlerin yönetimi için idare ve yetkinlerin tümünün TMSF'ye verilmesi ve kayyum olarak atanmasına karar verildiği kaydedildi.

    İŞTE KAYYUM ATANAN O ŞİRKETLER

    Kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şöyle aktarıldı: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi"

    BİNAYA ÇİLİNGİR ÇAĞRILDI

    Öte yandan sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV'nin bulunduğu binaya gelen jandarma ekiplerince yapılan inceleme tamamlandı. Ekipler, delil olarak topladıkları evrakı jandarma araçlarına koyarak binadan ayrılırken çalışmaların sürdüğü dakikalarda binaya çilingir çağırılması dikkatlerden kaçmadı.

    Kaynak: AA

    Dolandırıcılık, Operasyon, istanbul, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Finans, Güncel, Hukuk, Medya, Hukuk, Suç, Suç, Son Dakika

    Can Holding'e Operasyon: Suç Örgütü ve Vergi Kaçakçılığı
